دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة مع توثبيك (Toothpick)، المنصة الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي تمتلك شبكة تشمل أكثر من 1,000 عيادة في مجالي طب الأسنان والتجميل، لإطلاق قروض المشرق نيو الائتمانية، كحل تمويلي مدمج جديد يتيح لعملاء عيادات شبكة توثبيك في مختلف أنحاء دولة الإمارات إمكانية الحصول على تمويل مرن وبمبالغ مرتفعة مباشرةً عند نقطة تقديم الرعاية الصحية.

وبموجب هذه الشراكة، وللمرة الأولى في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات، سيتمكن المرضى من تمويل علاجات طب الأسنان والتجميل بقيمة تصل إلى 150,000 درهم إماراتي، وذلك من خلال إجراءات رقمية متكاملة وسلسة بالكامل. ويسهم هذا الحل في إزالة العوائق التقليدية المرتبطة بالدفع مقابل الإجراءات الطبية ذات التكلفة المرتفعة، ما يمنح العملاء قدرة أكبر على المضي قدماً في خطط العلاج بثقة ومرونة مالية أعلى.

وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة ضمن استراتيجية المشرق في الخدمات المصرفية كخدمة، كما تعزز ريادته في مجالي التمويل المدمج والإقراض الرقمي. ومن خلال دمج خدمة قروض المشرق نيو الائتمانية ضمن منصة توثبيك، يوسّع المشرق نطاق حضوره في منظومة الرعاية الصحية، مع تقديم تجربة مصرفية تتمحور حول العميل وتنسجم مع التحول المتسارع لدولة الإمارات نحو الحلول المصرفية الرقمية.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت غزل الصقال، الرئيسة العالمية لمنظومات الأعمال والخدمات المصرفية عبر المنصات في المشرق: "تعكس شراكتنا مع توثبيك التزام المشرق بتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول تلبي الاحتياجات الحقيقية للعملاء. ومن خلال دمج حلول تمويل عالية القيمة مباشرةً ضمن رحلة الرعاية الصحية، نُمكّن المرضى من اتخاذ قرارات علاجية مهمة بكل سهولة، مع توفير تجربة دفع سلسة وموثوقة للعيادات".

كما تتيح إجراءات هذه الخدمة للعيادات إمكانية تقديم طلب التمويل بشكل مباشر من خلال منصة توثبيك، حيث يقوم المشرق بالتحقق من هوية العميل وإرسال رابط آمن لاستكمال طلب التمويل. عند الموافقة، يتم تحويل الأموال إلى العيادة، مما يوفر تجربة سلسة وفعّالة لكل من عملاء ومقدمي الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال م. ساري عزاقير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للنمو في توثبيك: "تضع شراكتنا مع المشرق معياراً جديداً لتمويل الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ونحن ممتنون للمشرق على ثقته بمنظومة توثبيك، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار المشترك من خلال الجمع بين شبكتنا الرائدة والقوية من العيادات وقدرات المشرق المتقدمة في الإقراض الرقمي. وسيظل تركيزنا والتزامنا منصبّين على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والمساهمة في تجاوز التحديات المالية".

وتأتي هذه الشراكة استجابة للطلب المتزايد على حلول تمويل تتجاوز حدود خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" التقليدية، بما يوسع نطاق الوصول إلى كل من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتميزة عبر تقديم حلول تمويل مرنة وبقيم أعلى.

وسيركز التعاون في مرحلته الأولى على عيادات طب الأسنان والتجميل في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع خطط مستقبلية لدراسة التوسع في مجالات أخرى ضمن قطاع الرعاية الصحية خلال الأشهر المقبلة.

