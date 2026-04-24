شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير لوجستيات قطاع السيارات وتنويع حلول الشحن عن طريق السكك الحديدية

أبوظبي : نفّذت المسعود للسيارات بالتعاون مع قطارات الاتحاد للشحن إحدى العلامات التجارية التابعة لقطارات الاتحاد والمسؤولة عن خدمات الشحن، أول عملية نقل بالسكك الحديدية لوكلاء السيارات في دولة الإمارات، في خطوة نوعية تمثّل تطوراً مهماً في قطاع الخدمات اللوجستية. وشملت هذه العملية نقل شحنة من مركبات نيسان من موانئ الساحل الشرقي إلى الميناء الجاف في مدينة أبوظبي الصناعية– إيكاد (ICAD)، مؤسسة بذلك فصلاً جديداً في عمليات النقل داخل الدولة.

وتعاونت المسعود للسيارات، الموزّع المعتمد لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، مع قطارات الاتحاد للشحن لتنفيذ هذه العملية، لتكون أول وكيل سيارات في الدولة يعتمد النقل بالقطار لشحن المركبات الجاهزة.

ويعكس هذا الإنجاز التوسع المستمر في أعمال قطارات الاتحاد للشحن ليشمل إلى جانب نقل السلع الأساسية، بضائع متنوعة وعالية القيمة.كما يبرز الدور المتنامي للنقل بالسكك الحديدية ضمن سلاسل إمداد حديثة ومتكاملة من المصدر إلى الوجهة النهائية.

وأتاح هذا التعاون انتقال المركبات مباشرة من الميناء إلى وجهتها النهائية، ما أدى إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة ودقة مواعيد التسليم لدى المسعود للسيارات. وفي قطاع تُعد فيه دقة المواعيد والموثوقية عنصرين أساسيين، أسهمت هذه العملية في ضمان وصول المركبات في الوقت المحدد دون تأخير.

وقال عرفان تنسل، الرئيس التنفيذي في المسعود للسيارات: "كل مرحلة في رحلة العميل لها أهميتها، بما في ذلك كفاءة وموثوقية وصول المركبة إلى مالكها. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتطوير عملياتنا التشغيلية بما يعزز تجربة العملاء. ونحن في المسعود للسيارات نفخر بكوننا أول وكيل سيارات في الدولة يتعاون مع قطارات الاتحاد في نقل المركبات الجاهزة، في خطوة نوعية تبرز نتائج تكامل البنية التحتية الوطنية مع قدرات القطاع الخاص، بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز القيمة على المدى الطويل".

من جهته قال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن : "يجسد هذا الإنجاز الهدف الأساسي من الشحن بالسكك الحديدية، والمتمثل في تقديم حل موثوق ودقيق وقابل للتوسع، يندمج بسلاسة ضمن سلاسل الإمداد القائمة. وقد صُممت شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات لتعزيز مرونة وكفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، وهو ما نشهد نتائجه اليوم على أرض الواقع من خلال الإنجازات التي حققتها شبكتنا الوطنية. كما نتطلع في هذا الإطار إلى مواصلة جهودنا الرامية إلى تمكين المزيد من الشركات في مختلف أنحاء الدولة من الاستفادة من خدمات النقل بالسكك الحديدية."

وإلى جانب الكفاءة التشغيلية، تمثّل هذه الخطوة تقدّماً عملياً لتوفير حلول لوجستية أكثر استدامة، إذ يوفّر النقل بالقطارات خياراً أفضل من ناحية الانبعاثات مقارنة بالنقل البري التقليدي، ما يسهم في خفض الأثر البيئي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع السيارات.

وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كما تدعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتمثّل نموذجاً عملياً واضحاً لكيفية التحول إلى خدمات لوجستية أكثر استدامة على أرض الواقع.

ويعكس هذا الإنجاز، بشكل عام، متانة منظومة البنية التحتية المتكاملة في دولة الإمارات، حيث تلتقي الرؤية الوطنية مع قدرات القطاع الخاص لتقديم حلول عملية واستشرافية تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، نجحت "المسعود للسيارات" في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع للسنتين الماليتين 2020 و2021، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو 2019 (P.A.R.I.S. Challenge) . وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة التجارة الإلكترونية لشركتنا.

نبذة عن قطارات الاتحاد:

تأسست شركة قطارات الاتحاد في عام 2009، بصفتها المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. وتمتد شبكة السكك الحديدية الوطنية لمسافة تقدر بنحو 900 كيلومتر، لتربط المُدن والمناطق الرئيسة والموانئ والمراكز الصناعية من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وباعتبارها جزءاً من "مشاريع الخمسين"، تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية بشكل محوري في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة. وتعمل منظومتها المتكاملة للنقل على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الربط على مستوى الدولة والمنطقة.

وتوفر شبكة قطارات الاتحاد حالياً خدمات نقل البضائع عبر 11 محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وفي العام 2026 ستتسع خدماتها لتشمل خدمات نقل الركاب، والتي ستوفر من خلالها وسيلة نقل حديثة وموثوقة ومريحة للمسافرين. وستربط خدمات نقل الركاب بين 11 مدينة ومنطقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر شبكة من المحطات المصممة لربط المراكز الحضرية والاقتصادية الرئيسية، مع ضمان توفير تجربة سفر سلسة وفعّالة، تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع من المسافرين اليوميين، العائلات، رجال الأعمال والسياح.

