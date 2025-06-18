دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت "المسافر"، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة لاندمارك التي تملك برنامج الولاء "شكراً"، الحائز على جوائز والتابع لمجموعة لاندمارك، وذلك لتقديم قيمة ومرونة أكبر للمسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

من خلال هذا التعاون، يمكن لعملاء المسافر في دول مجلس التعاون الخليجي كسب نقاط "شكرًا" على حجوزات السفر التي تتم عبر منصات المسافر الإلكترونية. كما يمكنهم تحويل نقاطهم من المسافر إلى نقاط "شكرًا"، مما يوفر لهم خيارات أوسع لاستخدام مكافآت السفر. يمكن استبدال نقاط "شكرًا" في شبكة لاندمارك الواسعة من متاجر التجزئة، بما في ذلك سنتربوينت، وماكس فاشون، وهوم سنتر، وسبلاش، ولايف ستايل، وشومارت، وإيماكس، مما يوفر ربطًا سلسًا بين السفر ومزايا نمط الحياة اليومية.

وقال بالاف سينغفي، نائب رئيس قطاع السفر للأفراد في "المسافر": "هدفنا الدائم هو تقديم تجربة سلسة وثرية لمسافرينا. ومن خلال هذه الشراكة مع "شكراً" ، أصبح بإمكاننا تقديم قيمة مضافة أكبر لكل رحلة يتم حجزها عبر المسافر، إلى جانب توسيع منظومة المزايا لدينا لتشمل أحد أكثر برامج الولاء موثوقية في المنطقة."

ومن جانبه، قال جيمس ديكسون، الرئيس التنفيذي للمنتجات في مجموعة لاندمارك: "نحن متحمسون لتوسيع نطاق برنامج "شكراً" من خلال هذه الشراكة مع "المسافر". تم تصميم "شكراً" لمكافأة العملاء على خيارات أسلوب حياتهم اليومية، ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من المرونة والقيمة لأعضاء البرنامج."

وتواصل "المسافر" من خلال هذه الشراكة تعزيز عروضها ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تقديم تجربة سفر أكثر تميزاً وتخصيصاً لعملائها في المنطقة.

المسافر

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

-انتهى-

#بياناتشركات