وقعت شركة المراعي اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم لتوفير الأدوية اللازمة للأطفال المصابين بمرض الروماتيزم بهدف الإسهام في تحسين جودة حياتهم وتقليص المضاعفات الناجمة عن ضعف وصولهم إلى الخدمات الطبية اللازمة أو الانتظار لأوقات أطول. وتعد هذه الاتفاقية إحدى مبادرات شركة المراعي في مجال الرعاية الصحية والذي يعد أحد المجالات المهمة لمبادرات الشركة في المسؤولية الاجتماعية.

وُقعت الاتفاقية في مقر الجمعية بالرياض، ومن المقرر أن تمتد هذه الشراكة لسنة كاملة، بحيث يُوجه الدعم للأطفال المصابين من الأسر ذات الدخل المحدود غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج طويل الأمد. وتضمن المبادرة استمرارية حصول الأطفال على الأدوية اللازمة للعلاج، وبالتالي تحسين حالتهم الصحية وجودة حياتهم، والحد من المضاعفات الممكنة مع مرور الوقت.

ويُعد الروماتيزم مرضًا مزمنًا يؤثر على الحركة وجودة الحياة في حال عدم التصدي لأعراضه ومضاعفاته بالشكل الصحيح، وانطلاقًا من إيمان شركة المراعي بدور القطاع الخاص ومسؤوليته في صناعة أثر اجتماعي مستدام تأتي هذه المبادرة مع الجمعية لضمان الوصول للمستفيدين الأشد حاجة للدعم، وتمكينهم من الحصول على فرص أفضل.

تجسد هذه الاتفاقية التزام المراعي بدعم مبادرات الرعاية الصحية التي تعد أحد المجالات التي تستهدفها الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية إلى جانب عدد من المجالات التنموية الأخرى.



