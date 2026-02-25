دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM) و الذي يعدُّ من أبرز المنصات العالمية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، أعلنت اللجنة المنظمة للحدث عن إطلاق ونشر ورقة عمل استراتيجية بعنوان "تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتكامل التأمين الصحي في دبي: إطار شامل لنظام فئات التشخيص للمرضى الخارجيين والطب عن بُعد، والصحة الذكية"، في خطوة نوعية تعكس التزامها بدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية محلياً ودولياً.

وتقدم الورقة نموذجاً لخطة عملية ومتكاملة لدعم التحول الذي تقوده هيئة الصحة بدبي نحو نموذج الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال مبادرات استراتيجية أبرزها مبادرة "إجادة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية ونتائجها الصحية بدلاً من التركيز على حجم الخدمات، مع ضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز صحة المجتمع كأولوية قصوى، مع التركيز على نموذج الطبيب العام ليكون المسؤول الأول والأساسي عن الرعاية الصحية للرعاية الصحية وتطبيق نظام مجموعات التشخيص للمرضى الخارجيين بطريقة فعالة ومتقدمة.

وتعد ورقة العمل ثمرة نقاشات اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى الذي عقد في إطار الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)وأعدت الورقة شركة إيكويفيا، المزود العالمي الرائد للتحليلات المتقدمة وحلول التكنولوجيا وخدمات البحث السريري (CRO)، والتي شغلت دور الشريك المعرفي الرسمي لهذه المناقشة العلمية وأصبحت متاحة للتحميل الفوري عبر منصة مركز المعرفة للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، ما يتيح لصناع القرار والأطباء والمختصين والجهات المعنية الاستفادة من توصياتها ومخرجاتها الاستراتيجية.

بدورها قالت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر: "تؤكد نتائج جلسة العمل على أهمية التنسيق بين تطبيق نظام فئات التشخيص ونموذج الرعاية الصحية الأولية المعزز، لما لذلك من أثر بالغ في تمكين مسارات رعاية متكاملة لتعزيز الوقاية والتدخل المبكر، وضمان أن تدعم آليات التمويل الرعاية الصحية عالية الجودة، والتي تركز على صحة المريض، لتحقيق أفضل النتائج السريرية، وتوفير فرص وصول متكافئة، وضمان استدامة النظام الصحي على المدى الطويل".

كما أكد الدكتور باكول موخرجي، المتخصص في الشؤون التنظيمية والسياسات الصحية، المدير الأول لقسم الأدلة الواقعية في شركة إيكيوفيا، أن ورقة العمل ترسم رؤية شاملة لمنظومة الرعاية الصحية، ترتكز على الوصول الأول للطبيب العام، وتعزيز الشفافية في تكاليف المرضى الداخليين والخارجيين، والابتكار في مجال الصحة الذكية، بما يضع معياراً عالمياً جديداً للرعاية الصحية العادلة والفعّالة في دبي.

وأضاف الدكتور موخرجي : "دبي تعمل على صياغة مستقبل تتلاقى فيه الرعاية الأولية، والذكاء الرقمي، وأنظمة التأمين الموحدة، لتُوفر رحلة صحية متكاملة وسلسة ومستندة إلى البيانات لكل مقيم في الإمارة، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويضمن حصول جميع المرضى على رعاية متساوية وعالية الجودة".

إلى ذلك، تشير ورقة العمل إلى أن الرعاية الصحية الأولية يجب أن تصبح الركيزة الاقتصادية والسريرية الأساسية لنظام صحي مستدام، إذ أظهرت التجارب أن الدول التي تعتمد نماذج رعاية صحية يقودها الأطباء العامون تحقق نتائج صحية أفضل وتخفض الإنفاق المؤسسي بشكل ملموس. وعلى الرغم من أن دبي تحقق تغطية تأمينية شبه شاملة لجميع السكان، يواجه النظام حالياً تحديات مرتبطة بـ نموذج الرعاية المعتمد على الأخصائيين والخدمات الخارجية المجزأة.

ولمعالجة هذه التحديات، تقود مؤسسة دبي للضمان الصحي (DHIC) إصلاحات استراتيجية تشمل تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، وهو من أفضل نظم الضمان الصحي المعمول بها عالمياً ويُعد هذا الإصلاح تحولاً جوهرياً في طريقة تقديم الرعاية الصحية وتحفيزها في الإمارة، حيث يعزز التكامل بين الجهات المنظمة وشركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، مع جعل أدوات الصحة الرقمية مثل منصة نابض وتقنيات الذكاء الاصطناعي عناصر أساسية في منظومة الرعاية.

كما تؤكد الورقة على ضرورة التزام قطاع صناعة الأدوية بالقوائم المعتمدة للأدوية، وأهمية ضمان تغطية جميع شركات التأمين للأدوية المدرجة في قائمة هيئة الصحة في دبي الموحدة، مع تنفيذ الفحوصات المطلوبة، ما سيؤثر بشكل كبير على طرق طرح الأدوية في السوق وآليات التعويض عنها. وفي الوقت نفسه، تُشجع شركات التأمين على تصميم خطط قائمة على القيمة تحفز الرعاية الأولية والوقاية، مثل تقديم أقساط أقل أو مكافآت للأعضاء الذين يحددون طبيباً عاماً رئيسياً لهم، وهو ما يُتوقع أن يحد من الاعتماد على خدمات الطوارئ المكلفة ويضمن استدامة مالية طويلة الأمد لقطاع التأمين.

ومن خلال ورقة العمل يطّلع قادة القطاع الصحي على رؤى وتجارب الجهات المنظمة للرعاية الصحية وشركات التأمين في دبي، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق نظام صحي عادل يقوم على المسؤولية المشتركة كما تؤكد الوثيقة أن تطور الرعاية الصحية لعام 2026 لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح استحقاقاً وطنياً يتطلب تحركاً فورياً، وتخطيطاً دقيقاً، والتزاماً جاداً بتنفيذ الإصلاحات المرسومة، لضمان بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وتوازناً واستدامة.

وسيعقد المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM) بالتزامن مع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2026، وينظم من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض عضو في اندكس القابضة، ذات الخبرة الرائدة في تنظيم أبرز الفعاليات الطبية والعلمية في المنطقة. وتواصل اندكس من خلال هذه المؤتمرات رسالتها في دعم التطور العلمي والطبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للابتكار والمعرفة في قطاع الرعاية الصحية.

للمزيد من المعلومات وتحميل ورقة العمل، يمكن زيارة موقع المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)

عن المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)

يُعد المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM) منصة علمية رائدة يجتمع فيها نخبة الأطباء والخبراء العالميون لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية. ينظم المؤتمر من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، ويتيح للأطباء والمتخصصين وصناع القرار الاطلاع على أحدث التطورات العلمية، والتفاعل مع الخبراء رائدين، لاكتساب المعرفة وتعزيز المهارات والبقاء في طليعة التقدم الطبي.

عن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات

يعد مؤتمر ومعرض دوفات الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة الأدوية، وهو من أبرز المؤتمرات العالمية في مجال الصيدلة، حيث يتيح للمشاركين فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في الصناعة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل قطاع الصيدلة والصحة، علاوة على ذلك، يهدف الحدث إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأدوية ودعم الابتكار وتشجيع البحث والتطوير، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها الصحية على المستوى العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

