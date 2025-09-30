شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، رئيس وعضو اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، في اجتماع الدورة السادسة والخمسين للجنة متبقيات المبيدات (CCPR56)، وهي إحدى اللجان الرئيسية ضمن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) الذي عقد في مدينة سانتياغو في جمهورية تشيلي، خلال الفترة من 8 إلى 13سبتمبر 2025، بحضور 188 بلد عضو بالإضافة لمسؤولين من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة وعدد من المراقبين والخبراء من الجهات العلمية الدولية كالفريق المشترك لمتبقيات المبيدات (JMPR).

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة مستمرة في أنشطة لجنة متبقيات المبيدات نظرا لأهمية المواضيع المطروحة والمتعلقة أساسا بمقترحات الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في الأغذية والأعلاف، وتبني أفضل منهجيات تقييم المخاطر التي تأخذ بعين الاعتبار البيانات الخاصة بالدول مما يدعم تمثيلها في وضع الحدود القصوى المقترحة و كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بتقييم التعرض الغذائي.

كما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في ورشة عمل تم تنظيمها من قبل الهيئة التشيلية لسلامة الغذاء و تقييم المخاطر بعنوان: الأطر التنظيمية للمخاطر المبنية على أساس علمي، حيث تم التطرق لأهمية تقييم المخاطر كأداة علمية مساعدة لاتخاذ القرار بخصوص المخاطر. كما تم عرض أهمية دعم أولويات الدول في تطوير المواصفات للسلع ذات الأهمية على المستوى الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بهدف تعزيز المشاركة في أنشطة و أعمال الدستور الغذائي و مشاركة الآراء ووجهات النظر بين أعضاء اللجنة بخصوص المواضيع ذات العلاقة بسلامة الغذاء.

