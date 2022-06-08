صالة عرض تويوتا الجديدة في دبي الأكثر تطوّرًا تجمع بين العناصر الحسية والرقمية لتوفّر تجربة استثنائية لعملائها

مركز الخدمة والصيانة، الممتدّ على مساحة 35877 مترًا مربعًا، مجهّز بأحدث التقنيات وقادر على إنجاز أعمال الصيانة لـ60 سيّارة في اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الفطيم تويوتا" عن إطلاق صالة عرض جديدة مجهّزة بأحدث التقنيّات على شارع الشيخ زايد، تماشيًا مع مقاربتها التي تتمحور حول العملاء والتزامها بإثراء حياتهم يومًا بعد يوم. حيث تتباهى هذه المنشأة الجديدة بتوفير تقنيّات متطوّرة وحلول مستدامة سابقةً لعصرها، فتُجسّد رؤية الفطيم حول مستقبل قطاع السيّارات التي ترتكز على تلبية توقّعات العملاء مهما عظمت.

ولقد اتّبعت الفطيم مقاربة جديدة لإنشاء صالة العرض هذه، مستعينةً بأحدث التقنيّات وبتصميم معاصر، لتوفّر لعملائها تجربة سلسلة ومتعدّدة القنوات. تبدأ هذه التجربة رقميًا على الموقع الإلكتروني Toyota.ae، حيث يُمكن للعملاء تصفّح السيّارات المتوفّرة واختيار الطراز الذي يناسبهم، وحتّى حجزه أو طلبه عبر الإنترنت من راحة منزلهم أو مكتبهم. وتكتمل هذه الرحلة الرقمية في صالة العرض، حيث تنتظرهم تجربة رقمية وحسيّة هجينة للتعرّف أكثر إلى سيّارة "تويوتا" التي وقع اختيارهم عليها.

تُعتبر هذه المنشأة الجديدة أكبر صالة عرض ومركز صيانة تابع لـ"تويوتا" على الإطلاق، وتجسّد قمّة خدمات "الفطيم للسيّارات" التي تتمحور حول العملاء في دولة الإمارات، فهي آخر إنجاز يضاف إلى مسيرة من النجاحات تعود إلى 60 عامًا من الشراكة بين الفطيم وتويوتا.

وفي تعليق له بمناسبة افتتاح صالة العرض الجديدة، قال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة السيارات في شركة الفطيم للسيّارات: "تُعتبر صالة عرض تويوتا الجديدة أفضل معارضنا حتّى اليوم، وتجسّد استراتيجية الأعمال التي نتّبعها والتي تقتضي بتقديم أفضل السيّارات ومعايير الخدمة الاستثنائية إلى عملائنا الكرام". وأضاف وينن: "ستضمن صالة العرض المستقبلية هذه على رحلة سلسة وخالية من المتاعب لعملائنا، وهو ما يعكس نهج الفطيم المرتكز على العملاء، والتي رسّخت اسمنا كشركة رائدة في قطاع السيّارات في المنطقة. نحن نتطلع للترحيب بعملائنا الكرام في معرضنا الجديد".

تُعتبر صالة عرض تويوتا الجديدة المنشأة الأكثر ترابطًا بدبي، سواءً من الناحية الحسية أو الرقمية. فمن الناحية الحسية، يقع المعرض في موقع استراتيجي في شارع الشيخ زايد، ويسهل الوصول إليه من المسار المؤدي إلى أبوظبي والآخر المؤدي إلى الشارقة، عبر شارع الخيل الأول الفرعي، إلى جانب موقعها البارز في حي القوز 3.

أمّا من الناحية الرقمية، فتعتمد صالة العرض مقاربة "الخطوات الستّ لشراء سيارة" لتتيح لعملائها تجربة متكاملة متعدّدة القنوات. فيُمكنهم تصفّح السيّارات واختيار الطراز الأنسب لهم، وحتّى حجز السيّارات أو طلبها عبر الإنترنت. وعند إنشاء حساب على موقع Toyota.ae، يتمّ حفظ خيارات العملاء ليُكملوا تجربتهم إلكترونيًا وفي أي مكان من المنزل أو المكتب فصالة العرض، إن كان على جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب المحمول أو الهاتف النقال.

عند زيارة العملاء صالة العرض الجديدة، يجدون منصات رقمية تستعرض مواصفات كل سيّارة، إلى جانب رُكن خاص لضبط إعدادات السيّارات للعملاء الذين يريدون تحديد أدقّ تفاصيل السيارة قبل شرائها. بعد تحديد خياراتهم، ينتقل العملاء إلى أكشاك خاصة تشمل شاشات رقمية تعكس أجهزتنا اللوحية، في خطوة هدفها تعزيز الثقة من خلال الشفافية.

تمتدّ صالة العرض على مساحة 2004 متر مربّع، وتمّ تقسيمها بطريقة تُسهّل التكامل بسلاسة مطلقة بين قسم خدمات ما بعد البيع وقاعة الانتظار وصالة العرض. يساهم ذلك في استقبال عدد كبير من العملاء، وإنجاز الخدمات بسرعة، وتسليم السيّارات بدون أي تعقيدات.

أمّا مركز خدمة وصيانة السيّارات، المجهّز بأحدث المعدّات والتقنيّات، فتبلغ مساحته 35877 مترًا مربّعًا ويستوعب صيانة 60 سيارة في اليوم، حرصًا على توفير الخدمات للعملاء عند الحاجة. عند وصول صاحب سيّارة "تويوتا" إلى المركز لصيانتها، يستقبله أحد خبراء الصيانة في قاعة الاستقبال المكيّفة ، قبل الانتقال إلى مكتب الصيانة الخاص لمناقشة احتياجاتهم. ثمّ يتسنّى له مشاهدة أعمال الصيانة على سيّارته من قاعة خاصة، تشمل غرفة انتظار مصنّفة من فئة خمس نجوم حيث يتوفّر الاتصال المجاني بالإنترنت والمرطّبات، إلى جانب ركن خاص للصغار لتسليتهم خلال فترة الانتظار.

تعكس هذه المنشأة الجديدة التزام "مجموعة الفطيم" بطرح خدمات وحلول تُلبّي طلبات واحتياجات السوق محليًا وإقليميًا. ويُشار إلى أنّ "الفطيم للسيّارات" تنضوي تحت راية "مجموعة الفطيم" التي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة تهدف إلى إثراء حياة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

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