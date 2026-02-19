الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: عقدت الفردان للصرافة، إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة والموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971، شراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بهدف دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مالية وخدمات تحويل أموال مصممة لتلبية احتياجاتها. وجرى توثيق الشراكة رسمياً عبر توقيع مذكرة تفاهم على هامش مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، بما يعكس التزام الطرفين بدعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات والمساهمة في نمو الأعمال بشكل مستدام.

وتركز هذه الشراكة على التعاون مع شبكة شراع التي تضم أكثر من 500 شركة ناشئة ومشروعًا صغيرًا ومتوسطًا، لفهم احتياجاتها المالية بشكل أفضل واستكشاف فرص التعاون المستقبلية. كما ستشارك الفردان للصرافة في عدد من المبادرات ضمن منظومة شراع، مثل أيام العروض النهائية، والبرامج المجتمعية، وملتقيات المستثمرين، لتوفير خبرات مالية عملية تدعم نمو هذه الشركات.

ويأتي هذا التعاون تزامناً مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها المرموقة كمركز عالمي لريادة الأعمال بعد تربعها على المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025.

وفي هذا الصدد، أفاد حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة قائلاً: "تمثل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذاك المحرك الحيوي للنمو الاقتصادي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ لا يزال الوصول إلى الخدمات المالية الممتثلة والموثوقة عاملاً رئيسياً لنجاح هذه الشركات. لذلك، ومن خلال شراكتنا مع شراع، سنسعى للعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسي هذه الشركات لفهم واقع عملياتهم التشغيلية بشكل أفضل واستكشاف مدى أهمية الوصول إلى الخدمات المالية في دعم نموهم وقدراتهم وطموحاتهم العابرة للحدود، مما يعكس حرصنا الدائم على ترسيخ مبدأ المشاركة الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وفي شراع، نحرص على دعم رواد الأعمال من خلال ربطهم بالموارد والخبرات والشراكات التي تساعدهم على النمو والتوسع. وتسهم شراكتنا مع الفردان للصرافة في توفير حلول مالية مناسبة تساعد الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحسين كفاءتها التشغيلية، والتوسع في أسواق جديدة، والمساهمة في اقتصاد وطني متنوع قائم على الابتكار."

ومع استمرار الإمارات العربية المتحدة في التركيز على النمو القائم على الابتكار ، تزداد أهمية الشراكة بين المؤسسات المالية والجهات الداعمة لريادة الأعمال. ومن خلال الجمع بين منظومة شراع وخبرة الفردان للصرافة وبنيتها التحتية المالية، يهدف هذا التعاون إلى دعم بيئة أعمال أكثر ترابطًا وقوة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.

لمحة حول الفردان للصرافة:

الفردان للصرافة هي إحدى أعضاء مجموعة الفردان التي تمتد جذورها إلى عام 1954. بدأت الفردان رحلتها في الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ العريقة، لتؤسس اسماً قوياً قائماً على الثقة والأمان، مستفيدة من تنوع أعمال المجموعة وعملياتها الناجحة في العقارات والمجوهرات الفاخرة والخدمات المالية، ولتحظى بحضور عالمي كبير مبني على الثقة والمصداقية.

تأسست الفردان للصرافة عام 1971، وقد حظيت بفرصة فريدة لاتخاذ دورها الفعال في دعم المجتمعات التي ساهمت في بناء هذا الوطن من خلال إسهامها في تحقيق أحلامهم، سواء في الإمارات أو بلدانهم. واليوم، تفخر الفردان للصرافة بتقديم خدماتها إلى شعب الإمارات العربية المتحدة بكافة ثقافاته من خلال شبكتها القوية التي تضم أكثر من 92 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الإمارات وتطبيقها المتطور على الهاتف المتحرك لإجراء عمليات الدفع وتحويل الأموال. وبفضل علاقتها القوية مع أكثر من 150 بنكاً مراسلاً ومؤسسة مالية ومزود للخدمات المالية، تضع الفردان تأمين أعلى مستويات الثقة والاعتمادية لمعاملاتها في المقام الأول.

لمعرفة المزيد عن الفردان للصرافة، تفضل بزيارة alfardanexchange.com

About Sheraa

شراع هي مؤسسة مدعومة حكومياً، تعمل تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة شراع وابنة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة. تلعب شراع دوراً محورياً في دعم مؤسسي الشركات طوال مراحل رحلة أعمالهم الريادية، وذلك من خلال برامج التحفيز والرعاية، والتوجيه والإرشاد وتوفير فرص الوصول إلى المستثمرين، ومنصات الأنظمة واسعة النطاق.

-انتهى-

#بياناتشركات