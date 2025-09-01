دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الغرير للنقل عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع مجموعة شيري لإطلاق مركبات ريلايالتجارية في دولة الإمارات.

وتتيح الاتفاقية أمام دولة الامارات تعزيز مكانتها كأول سوق عالمي يشهد إطلاق مركبات علامة ريلاي، في خطوة تشكّل محطة فارقة لكلا الطرفين. وتشتهر ريلاي باعتمادها على الهندسة المتقدمة والموثوقية الرائدة والكفاءة الاقتصادية، وهي تعتزم تقديم جيل جديد من المركبات التجارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مشغّلي الأساطيل في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء والبنية التحتية.

وتعليقاً على الموضوع، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير: "تشكّل هذه الاتفاقية محطة محورية بالنسبة إلى الغُرير للنقل ودولة الإمارات، إذ يعكس اختيارها لتكون البوابة العالمية لإطلاق مركبات ريلاي دورها الريادي في الابتكار والتحول ضمن قطاع النقل. ونسعى من خلال التعاون مع شيري إلى تقديم حلول متقدّمة في مجال المركبات التجارية تتسم بالموثوقية والكفاءة، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتسريع وتيرة العمل نحو تطوير البنية التحتية".

وبدوره، صرّح باو سيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شيري: "إن إطلاق علامة ريلاي في الإمارات بالتعاون مع الغُرير للنقل يمثل خطوة جوهرية في استراتيجيتنا العالمية. فمركبات ريلاي تستند إلى الخبرات العميقة التي تتمتع بها شركة شيري على مستوى البحث والتطوير وتوظيف التقنيات الموثوقة، وقد تم تصميمها لتزويد مشغّلي الأساطيل بحلول فعّالة تجمع الأداء المتفوق والمتانة والتكنولوجيا الذكية، وتلبّي متطلبات شركات النقل في العصر الحديث".

وتجمع علامة ريلاي، المُدرجة ضمن محفظة مجموعة شيري، بين الهندسة المتقدمة والمتانة والتصميم الذكي، ما يعزّز مكانتها لدى مشغّلي الأساطيل في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء والبنية التحتية. ويأتي اختيار العلامة للإمارات كبوابة لانطلاقتها بهدف إرساء معايير جديدة لحلول النقل التجاري في المنطقة.

نبذة حول مجموعة الغُرير

تُعد مجموعة الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة الأغذية والنقل والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست شركة الغُرير للاستثمار عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات. وأصبح اسم مجموعة الغُرير، ببدايتها المتواضعة وتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الإمارات ونهضتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 20 دولةً حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها. حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

نبذة حول مجموعة ريلاي

تندرج علامة ريلاي للمركبات ضمن المحفظة الاستثمارية لمجموعة شيري، وقد تم تصميمها لتزويد مشغّلي الأساطيل في الأسواق العالمية بحلول تتمتع بالموثوقية والمتانة والفعالية الاقتصادية. وتعتمد ريلاي على خبرات شيري العلمية الفائقة من حيث البحث والتطوير، مما يضمن لها التركيز على حلول النقل الذكية والتقنيات المتقدمة والمركبات عالية الأداء، لتلبية احتياجات قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والعمليات الخاصة بمشغلّي الأساطيل في العصر الحديث.

-انتهى-

#بياناتشركات