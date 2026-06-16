تم اعتماد الرقم القياسي رسمياً من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتاريخ 11 يونيو 2026

يمثل الإنجاز ثالث ألقاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية لشركة "العين" لإدارة الأصول بعد إنجازاتها السابقة في منتجع شاطئ العنوان بدبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ حققت "العين" لإدارة الأصول، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لقباً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ لأعلى مضمار للجري على مبنى، وذلك بعد اعتماده رسمياً من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ في 11 يونيو 2026.

ويقع المضمار القياسي في أعلى برج العين، أحد الأصول المملوكة والمدارة من قبل "العين" لإدارة الأصول، على ارتفاع 179.7 متراً (589 قدماً و6.8 بوصات) فوق سطح الأرض، ويوفر تجربة رياضية فريدة في الهواء الطلق مع إطلالات بانورامية على مدينة أبوظبي.

وجرى تطوير المضمار في إطار التزام "العين" لإدارة الأصول بالارتقاء بتجربة السكان عبر محفظة أصولها، حيث يساهم في تعزيز الصحة والرفاهية وتشجيع أسلوب الحياة النشط وتعزيز التفاعل المجتمعي ضمن بيئة حضرية متكاملة.

ويمثل هذا الإنجاز ثالث ألقاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ التي تحققها "العين" لإدارة الأصول، بعد حصولها سابقاً على لقبي "المسبح اللامتناهي الخارجي الأعلى ارتفاعاً في العالم" و"أعلى طابق لجسر سماوي قابل للاستخدام" في منتجع شاطئ العنوان بدبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الأرقام القياسية تركيز الشركة على الابتكار وطموحها في تقديم تجارب استثنائية تضيف قيمة للأصول التي تطورها وتمتلكها وتديرها.

وقال ربيع كرم، الرئيس التنفيذي لــ العين لإدارة الأصول :" يمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل نجاحات الشركة ويعكس التزامها المستمر بالابتكار وتطوير مرافق وتجارب تتجاوز المفهوم التقليدي للعقارات. ويجسد مضمار الجري الأعلى على مبنى رؤية الشركة القائمة على أن العقارات يجب أن تقدم أكثر من مجرد مساحات مادية، من خلال توفير تجارب خارجية فريدة تعزز الصحة وتشجع على أسلوب حياة نشط ضمن البيئات الحضرية. كما أن دمج عناصر وتجارب مبتكرة ضمن أصول الشركة يسهم في تطوير وجهات ملهمة تضيف قيمة حقيقية لحياة الأفراد اليومية، ويعكس التركيز المستمر على تقديم مشاريع ووجهات عالية الجودة تتمتع بمكانة فريدة في السوق".

واحتفاءً بهذا الإنجاز، أطلقت "العين" لإدارة الأصول فيلماً خاصاً يسلط الضوء على مضمار الجري القياسي والتجربة الفريدة التي يقدمها. ويظهر في الفيلم يحيى الغساني، نجم نادي شباب الأهلي والمنتخب الإماراتي لكرة القدم، كأحد أوائل من خاضوا تجربة الجري على المضمار بعد اعتماده رسمياً، ويعكس الفيلم روح الطموح والحيوية والإنجاز التي يجسدها هذا الرقم القياسي. ويأتي الفيلم ضمن حملة أوسع أطلقتها الشركة للاحتفاء بهذا الإنجاز، وسيتم نشره عبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة اعتباراً من 16 يونيو 2026.

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نبذة حول "العين" لإدارة الأصول :

"العين" لإدارة الأصول هي مجموعة استثمارية متنوعة تنشط في مجالات إدارة رؤوس الأموال، والعقارات، والضيافة، والتعليم. تأسست في عام 1996، وتسعى إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تعمل فيها من خلال استثمارات مستدامة تراعي الثقافة المحلية.

ويقع المقر الرئيسي لـ"العين" لإدارة الأصول في أبوظبي، وتقدم مشاريع وشراكات تهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. مع التزامها بقيم النزاهة والابتكار والتميز في الأداء، تخلق "العين" لإدارة الأصول أثراً مالياً واجتماعياً دائماً لشركائها ومستثمريها والمجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.

الموقع الإلكتروني : alainam.ae

انستقرام : @alainam.ae

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نبذة عن غينيس للأرقام القياسية

منذ تأسيسها عام 1955، تحولت غينيس للأرقام القياسية من فكرة مستوحاة من سؤال بسيط حول أسرع طائر بري في أوروبا إلى واحدة من أشهر العلامات الإعلامية وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم. فبعد أن بدأت رحلتها بإصدار كتاب واحد من غرفة صغيرة فوق صالة رياضية، أصبحت اليوم مؤسسة عالمية متعددة المنصات تمتلك مكاتب في لندن ونيويورك وبكين وطوكيو ودبي. وتقدم غينيس للأرقام القياسية محتوى متنوعاً يصل إلى ملايين الأشخاص حول العالم عبر الكتب والبرامج التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي والفعاليات الحية، لتواصل إلهام الجمهور بقصص الإنجازات الاستثنائية والأرقام القياسية المذهلة.

كما تتعاون فرق الاستشارات المتخصصة التابعة للمؤسسة مع الشركات والعلامات التجارية حول العالم للاستفادة من قوة الأرقام القياسية في تطوير حملات تسويقية مبتكرة وحلول أعمال حائزة على جوائز. ومن خلال ذراعها الإنتاجية GWR Studios، تنتج غينيس للأرقام القياسية محتوى متميزاً لصالح المؤسسات الإعلامية والشركاء التجاريين والمنصات الرقمية، فيما تقدم GWR Entertainment تجارب تفاعلية وفعاليات حية تتيح للجمهور فرصة استكشاف عالم الأرقام القياسية الرسمية، بل وحتى خوض تجربة محاولة تحطيمها. وتتمثل رسالة غينيس للأرقام القياسية، مهما اختلفت المنصة أو الوسيلة، في جعل العالم مكاناً أكثر تشويقاً ومتعة وإيجابية من خلال الاحتفاء بالإنجازات الإنسانية الاستثنائية.

ولمعرفة المزيد والانضمام إلى مجتمع غينيس للأرقام القياسية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: guinnessworldrecords.com

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