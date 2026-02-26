الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما ابتداءً من 1 يوليو 2026.

وتمثل إضافة روما إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية خطوة جديدة ضمن استراتيجية الناقلة لتوسيع عملياتها في القارة الأوروبية، وتعزيز حضورها في إيطاليا. وسيتم تسيير الرحلات الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo المنضمة حديثاً إلى الأسطول ، والتي تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات، إلى جانب توفير راحة أكثر للمسافرين.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا توسيع حضورنا في الأسواق الأوروبية، ولا سيما إلى واحدة من أهم العواصم العالمية ذات الإرث الثقافي والحضاري العريق. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوفير رحلات جوية مباشرة إلى أبرز الوجهات العالمية، مع التركيز على تقديم خيارات سفر موثوقة وقيمة مضافة للعملاء".

ومن جانبه، قال إيفان باساتو، كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما: "يسعدنا الترحيب بانضمام شركة العربية للطيران إلى شبكة شركائنا، في خطوة تعزز حركة السفر الجوي بين روما ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل الخدمة الجديدة إلى الشارقة إضافة مهمة تساهم في توسيع نطاق الطيران إلى شبه الجزيرة العربية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لسوق روما. كما تساهم هذه الخطوة في ترسيخ الحضور العالمي لمطار فيوميتشينو، المصنف مطاراً من فئة الخمس نجوم من سكاي تراكس، والحائز على لقب أفضل مطار في أوروبا تسع سنوات متتالية".

ومع إطلاق الرحلات الجديدة، ستسيّر العربية للطيران الآن رحلات يومية مباشرة إلى كل من ميلانو – بيرغامو وروما، مما يعكس التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة بين الإمارات وإيطاليا، ودعم حركة السياحة والأعمال والتبادل التجاري بين البلدين.

ويضم أسطول "العربية للطيران" طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد ، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة، والاستفادة من "AirRewards"، برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة.

يمكن للمسافرين الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وروما عبر الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أوعن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

-انتهى-

#بياناتشركات