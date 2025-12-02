الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أولى رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة ومدينة كرابي، لتوفر بذلك سفراً جوياً مباشراً بين دولة الإمارات والساحل التايلاندي.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار الشارقة الدولي يوم 28 نوفمبر 2025، حيث كان في استقبال المسافرين لدى وصولهم كلٌّ من معالي السيد فيبات راتشاكيتبركارن، نائب رئيس وزراء تايلاند ووزير النقل، إلى جانب كبار المسؤولين في العربية للطيران ومطار كرابي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران:

"يمثل تدشين أولى رحلاتنا إلى مدينة كرابي محطة جديدة في خطط توسيع شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا. وتتيح هذه الخدمة اليومية الجديدة لعملائنا خيارات سفر أكثر مرونة وراحة، كما تعزز الروابط المتنامية في مجالي السياحة والتجارة بين دولة الإمارات وتايلاند. ومع انضمام كرابي إلى بانكوك وبوكيت ضمن شبكة وجهاتنا من الشارقة، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى أشهر الوجهات التايلاندية بسهولة أكبر."

ويضم أسطول العربية للطيران طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. ويمكن للمسافرين كذلك الاستفادة من AirRewards”"، برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة.

تشتهر كرابي بشواطئها الخلابة، وشعابها المرجانية، وينابيعها الساخنة، وكهوفها البحرية، بالإضافة إلى مناظر غروب الشمس الساحرة التي تشتهر بها. ويمكن للعملاء حالياً الاطلاع على كامل جدول الرحلات المتاحة، وحجز رحلاتهم إلى كرابي عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران، أو من خلال مركز الاتصال، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

