10 منح دراسية من معهد "إنسياد" لبرامج قيادية متنوّعة مخصّصة للمواطنين الإماراتيين ممنوحة ومتاحة في أي صرح جامعي تابع لهم على مستوى العالم.

10 منح دراسية من كلية كولومبيا للأعمال مقدّمة لأكاديمية أبوظبي العالمي

توقيع 8 مذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات حكومية وأكاديمية وقطاعية رائدة، منها مكتب أبوظبي للاستثمار وكابيتال.كوم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، الذراع المعرفي لأبوظبي العالمي (ADGM)، بسبعة أعوام من التميز والموثوقية، عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات المبتكرة، ضمن أسبوع أبوظبي المالي 2025، تحت شعار "جسور المعرفة لبناء الوطن".

وقدّمت الأكاديمية خلال الفعالية نموذجاً حيّاً لرسالتها في تمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب فعالية " " طرح الأفكار في العاصمة التي عكست روح ريادة الأعمال التي تستثمر فيها الأكاديمية.

وأكّدت الأكاديمية، خلال الحفل، التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الرائدة، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031. كما وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات مهمة في أبوظبي ودولة الإمارات، ما يعكس دورها كمنصة رائدة لتطوير الكفاءات الوطنية ودعم مهارات المستقبل.

وسلّط الحدث الضوء على الجهود المشتركة بين الأكاديمية وشركائها، لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية، والاحتفاء بالأفراد الذين يمثلون ركائز المستقبل. واستعرضت الأكاديمية، خلال رحلتها، إسهاماتها في تنمية رأس المال البشري، حيث تمّ تدريب أكثر من 9,500 شخص، وتوفير أكثر من 6,000 فرصة عمل، وتخريج 3,000 متدرب ضمن برامج المهارات الشخصية، إلى جانب دعم مجموعة واسعة من رواد الأعمال الإماراتيين عبر مبادرات تقودها الأكاديمية.

وشاركت في هذا الحدث مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، بينها "إنسياد" وكلية كولومبيا للأعمال، حيث أعلنت كل منهما عن تقديم 10 منح دراسية احتفاءً بهذه المناسبة، تعكس الثقة المتبادلة بين كافة الجهات المتعاونة. وتُخصّص هذه المنح لتأهيل القيادات الوطنية في مختلف المجالات.

ووقّعت الأكاديمية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، 8 مذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات رئيسية، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وكلية كولومبيا للأعمال، و42 أبوظبي، بالإضافة إلى "EFQM"، و"TDE Digital Limited" الرقمية المحدودة، و"ADI DLT"، وكابيتال.كوم.

وتمهّد مذكرات التفاهم الجديدة لتوسيع تأثير الأكاديمية عبر مجموعة من القطاعات الوطنية ذات الأولوية، إذ ستسهم الشراكات مع الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية، في تطوير مسارات تدريب متقدمة، وتعزيز القدرات الرقمية والامتثال، وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، إلى جانب تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات تشمل إدارة الثروات، والتكنولوجيا، والتميز المؤسسي. ومع هذه الشراكات الرفيعة، تؤكّد الأكاديمية التزامها بالاستمرار في تقديم تعليم عالمي المستوى، وإنشاء مراكز ومنصات متخصّصة، تدعم التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والجاهزية الرقمية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة حمد صيّاح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي: "بينما نستعرض سبع سنوات من العمل الدؤوب، تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي تمكين القدرات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات. ويرتكز عملنا على الجودة والمعايير العالمية، وعلى قناعتنا الراسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النمو المستدام".

وأضاف: "ما نحتفي به اليوم من إنجازات، هو حصيلة تعاون وثيق مع شركائنا، ورؤية مشتركة لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية. وستبقى الأكاديمية ملتزمة بدعم الأولويات الوطنية، وفتح مسارات جديدة لمواهب المستقبل".

وجمع الحدث هذا العام، نخبة من ممثلي القطاع المالي وقطاع التعليم، حيث استعرضت الجلسات مبادرات الأكاديمية الهادفة إلى تزويد المتعلمين بمهارات المستقبل. كما أكدت فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أهمية الابتكار، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية في مختلف أنحاء المنطقة.

