دبي : أعلنت الطاير للسيارات، إحدى أبرز وكالات السيارات في دولة الإمارات والموزع الرسمي لشركة ڤينفاست، عن إطلاق خدمة "على بابك.. وين ما تكون" لشحن المركبات الكهربائية الخاصة بعملاء شركة ڤينفاست، في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركة بلس إكس إلكتريك المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي.

وتسهم الخدمة الجديدة توفير تجربة شحن أكثر سهولة ومرونة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات على حدٍ سواء، ما يعكس التزام الطاير للسيارات بتقديم حلول خدمات نقل كهربائي سلسة ومواكِبة لاحتياجات العملاء في دولة الإمارات، وبانسجام مع مستهدفات الدولة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: "يسرّنا أن نوفر لعملائنا خدمة تُطرح للمرة الأولى في السوق، وتهدف إلى جعل تجربة امتلاك المركبات الكهربائية أكثر سهولة وراحة. وإلى جانب الضمان المحدود الرائد الذي توفره مركبات ڤينفاست، والممتد لعشر سنوات أو 200 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان البطارية لمدة 10 سنوات دون حد أقصى لعدد الكيلومترات، تأتي خدمة الشحن عند الطلب لتخفيف من مخاوف العملاء المرتبطة بمدى القيادة".

ويمكن الوصول إلى خدمة الشحن المتنقلة المبتكرة عبر تطبيق ذكي مخصص، يتيح للعملاء التسجيل وحجز جلسات الشحن ومتابعة حالة الخدمة وتلقي التحديثات ضمن منصة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. وتسهم هذه المنصة في توفير تجربة امتلاك مركبات كهربائية أكثر سلاسة وشفافية وراحة. إلى جانب حرص ڤينفاست وبلس إكس إلكتريك لتسهيل الوصول إلى خدمات الشحن وتمكين المستخدمين من إدارة الخدمة ومتابعتها بشكل فوري وفعّال.

كما يدعم التعاون الجديد عمليات نشر وحدات الشحن المتنقلة بالإضافة إلى خدمات الشحن الطارئة المتنقلة، مما يعزز من سهولة الوصول إلى خدمات الشحن للعملاء في المدن والمناطق السكنية وعمليات الأساطيل.

ويستفيد عملاء التأجير الأفراد من خدمة شحن مجانية حتى باب المنزل، مدمجة بالكامل ضمن رسوم التأجير/الإيجار، بينما يمكن للعملاء الأفراد شراء باقات مرنة من رصيد الشحن وفق احتياجات الاستخدام الفردية لمركبات ڤينفاست. كما يحصل العملاء على خدمتي مساعدة مجانية على الطريق مرتبطة بشحن المركبات الكهربائية خلال السنة الأولى، ويمكن حجزها عبر تطبيق بلس إكس إلكتريك.

وتتولى شركة الطاير للسيارات تقديم خدمات البيع والدعم الكامل لمرحلة ما بعد البيع لمركبات ڤينفاست في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يضمن حصول العملاء على منظومة متكاملة وحديثة لامتلاك المركبات الكهربائية. ويمكن شراء المركبات عبر الموقع الإلكتروني www.altayermotors.com ومن خلال تطبيق الطاير للسيارات.

لمحة حول الطاير للسيارات

تمثّل الطاير للسيارات، التي تأسست عام 1982، نخبة من أبرز شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية، بما فيها فورد، ولينكون، وجاكوار، ولاند روڤر، وفيراري، ومازيراتي، وشاحنات فورد، وفوتون، وڤينفاست، وديبال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك الشركة شبكةً متنامية من مراكز المبيعات والخدمات وقطع الغيار في دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل يضم ما يزيد على 2,800 خبير يلتزمون جميعاً بالارتقاء بخدمة العملاء لأعلى المستويات.

وتتولى شركة بريمير موتورز، من خلال شركة الطاير للسيارات، تمثيل علامات فورد، ولينكون، وجاكوار، ولاند روڤر، وفيراري، ومازيراتي، وشاحنات فورد، وفوتون، وڤينفاست ، وديبال في إمارة أبوظبي.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع سوني إلياس، مدير العلاقات العامة في شركة "الطاير للسيارات"، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ عبر الهاتف: 3037515 9714+، أو الجوال: 971505811249+، أو البريد الإلكتروني: selias@altayer.com

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نبذة عن ڤينفاست

تعد ڤينفاست شركة رائدة في مجال حلول التنقل الكهربائي، وهي شركة تابعة لمجموعة ڤين غروب (Vingroup JSC)، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية الخاصة في فيتنام، كما أنها مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية تحت الرمز (VFS). وتسعى الشركة إلى تسريع التحول نحو وسائل النقل المستدامة من خلال توفير مركبات كهربائية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وتضم منتجات ڤينفاست الحالية تشكيلة متنوعة تشمل مركبات الدفع الرباعي الكهربائية، والدراجات الكهربائية، والدراجات الهوائية الكهربائية، إضافةً إلى الحافلات الكهربائية.

ومع مواصلة توسعها على المستوى الدولي، تركز الشركة على تعزيز حضورها في الأسواق العالمية عبر توسيع شبكة

التوزيع والوكلاء، وتطوير قدراتها التصنيعية، وترسيخ مكانتها في أسواق رئيسية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: https://me.vinfast.com/en

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