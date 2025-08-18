أعلن الصندوق الكويتي للتنمية أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي، الذي بدأ تنفيذ أعماله في ديسمبر 2022، يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل منظومات الطاقة بين دول مجلس التعاون، من خلال رفع كفاءة تبادل الكهرباء وضمان استدامتها إقليمياً. ويأتي هذا المشروع كاستثمار أساسي في مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة السيد وليد شملان البحر، أن دولة الكويت هي المستفيد الأول اقتصادياً من هذا المشروع، إذ ستسهم محطة الوفرة في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء داخل دولة الكويت بنحو 2500 ميغاوات، لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية واستقرار المنظومة الكهربائية خلال وقت الذروة. وذلك بتمويل جزئي من الصندوق الكويتي للتنمية عبر قرضين إلى هيئة الربط الخليجي بلغ مجموعهما 70 مليون دينار كويتي (224 مليون دولار أمريكي).

وأوضح البحر أن محطة الوفرة والربط مع المملكة العربية السعودية من المقرر إنجازهما في ديسمبر 2024، الأمر الذي سيعزز أمن الطاقة والمرونة في الشبكة الكويتية. أما خط الربط الكهربائي بين الكويت والعراق (الوفرة – الفاو) فمن المتوقع تشغيله في مايو 2025، بما يسهم في توسيع قدرات الشبكة وتعزيز تجارة الكهرباء عبر الحدود. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية للمشروع مع نهاية عام 2024، على أن تكتمل الجاهزية الكاملة لمشروع الربط بين دول الخليج والعراق بحلول عام 2026.

وأشار البحر إلى أن المشروع يدعم تكامل الأهداف البيئية، من خلال تسهيل توزيع مصادر الطاقة النظيفة، واستخدام سعات النقل الإضافية التي ستتيح فرصاً لتبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون والدول المجاورة، وذلك من خلال الاستفادة من الفوائض الكهربائية المتوفرة في الدول. إذ سيحقق المشروع عند تشغيله عوائد اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة فضلاً عن تقليل كثافة الانبعاثات الكربونية.

وأضاف البحر أن المشاركة في توسعة الربط الخليجي بجنوب العراق تضع الكويت كنقطة محورية في شبكات تجارة الكهرباء الإقليمية، إذ يبرز هذا الاستثمار طموح دولة الكويت في تحقيق أمن الطاقة، ودفع الكفاءة، وتعزيز المرونة وتأكيد دورها المركزي في تكامل الطاقة في دول الخليج والشرق الأوسط مستقبلاً.

النطاق الفني ومكونات البنية التحتية:

محطة الوفرة 400 ك.ف – محطة جديدة رئيسية في الكويت تعمل كمحور للربط الموسع، من المقرر إنجازها في ديسمبر 2024.

خطوط النقل العلوية المزدوجة الدائرة 400 ك.ف، تربط: الوفرة (الكويت) ↔ الفاضلي (المملكة العربية السعودية) – موعد الإنجاز: ديسمبر 2024 الوفرة ↔ صباح الأحمد “3ز” و“4ز” (الشبكة الداخلية الكويتية) الوفرة ↔ الفاو (جنوب العراق) – موعد الإنجاز: مايو 2025، بطول تقريبي ~320 كم

الجاهزية الكاملة للربط الخليجي – العراقي متوقعة بحلول نهاية 2026

نبذة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو أول مؤسسة في الرق الأوسط اضطلعت بدور فاعل في جهود التنمية الدولية. يقدم الصندوق الكويتي قروضاً بروط ميرة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية. كا يقدم الصندوق المساعدة التقنية لتمويل تكاليف دراسات الجدوى للمشاريع، وكذلك تدريب مواطني الدول المقترضة للقيام بهذه المهام. بالإضافة إلى ذلك، يكتتب الصندوق في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية. كا ويشكل الصندوق الكويتي حالياً جراً متيناً من الصداقة والتضامن بن دولة الكويت والدول النامية

