وقعت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم عقد رعاية مع نادي الاتحاد السعودي، ولمدة ثلاث سنوات تشمل حقوق تجارية وتسويقية متبادلة بين الطرفين. وتأتي هذه الأتفاقية لتجسد تكامل القطاع الأمني مع الرياضي بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستساهم في دعم كلا الطرفين للارتقاء بالقطاعين ومواصلة مسيرة النجاح وتوفير فرصة فريدة لإثراء التواصل مع الجماهير والمستفيدين.

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، الأستاذ/ تركي بن معتوق الثنيان : "سعداء برعاية نادي الاتحاد ودعم نجاحه المستمر في القطاع الرياضي، وكشركة أمنية تهدف الى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة جودة الحياة، ومنها دعم القطاع الرياضي في المملكة مما يساهم بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإننا نرى بأن هذه الرعاية تأتي كوسيلة فعّالة لدعم نادٍ متميز، والرفع من جودة حياة الجماهير، والتي تأتي استمرارا لمبادرات شركة (سيف) في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية على مستوى السعودية ودعم المبادرات الوطنية".

ومن جهة قال الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد الأستاذ/عبدالوهاب بن أحمد عابد: "نحن نفخر برعاية الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) كونها الشريك الموثوق في المملكة للقطاع الأمني الخاص لتعزز دعمها للقطاع الرياضي ومبادرة جودة الحياة في المملكة بما بتوافق مع اهدافنا وقيمنا، ونتطلع ان تحقق هذه الرعاية المزيد من النجاحات".

تنطلق الرعاية بين الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) ونادي الاتحاد رسمياً في بداية الموسم القادم.

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نبذة عن الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف):

تأسست الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) في عام 2019 للإرتقاء بالقطاع الأمني، من خلال توفير خدمات أمنية عالية الجودة ومتكاملة ومتخصصة لرفع معايير وصورة قطاع الأمن في المملكة، وتنويع الاقتصاد، وتمكين قطاعات جديدة للمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030". ويتمحور نموذج عمل الشركة وهيكلها التنظيمي وثقافتها حول العميل، حيث يؤثر هذا التوجه على كل ما تقوم به من عمل احترافي وبرامج الدعم للمجتمع. وتعتبر هذه الروح الفريدة والقيادة القوية بمثابة الأسس التي يقوم عليها نجاح الشركة، إلى جانب مساعدتها على تحقيق النمو في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك قطاعات الأعمال المتنوعة، في غضون فترة زمنية قصيرة.

وتمكنت (سيف) من التوصل إلى علاقات مع أكثر من 15 شريكاً، كما أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 42 عميلاً، وتقدّم خدمات الحلول الأمنية إلى 9 قطاعات مختلفة على مدى السنوات الثلاث الفائتة منذ إنشائها. قامت الشركة الوطنية للخدمات الامنية (سيف) بالمشاركة في كأس العالم في قطر 2022 ، الفورمولا 1 وكانت أيضاً شريكاً أمنياً في دورة الألعاب السعودية. كما توسعت الشركة في منطقة الخليج وتخطط لتوسيع خدماتها للوصول إلى المزيد من الدول العالمية.

وللمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني : https://safesecurity.sa

نبذة عن نادي الاتحاد السعودي:

يعد نادي الاتحاد أول نادٍ رياضي في المملكة العربية السعودية بعد أن تأسس عام 1927م في مدينة جدة، لينطلق بعد ذلك في سماء المجد والبطولات ويكوّن شعبية جماهيرية جارفة معروفة، ويعتبر أحد أنجح الأندية على المستوى المحلي والقاري، حيث يتميز النادي بكونه فاز بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عامي 2004 و 2005 .وللمزيد من المعلومات حول النادي، يمكن زيارة موقعه الإلكتروني : https://ittihadclub.sa