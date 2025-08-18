مسقط، سلطنة عُمان- في خطوة تهدف إلى تلبية طموحات العملاء وتعزيز قدرتهم في الوصول إلى حلول مالية مصممة وفق احتياجاتهم، أعلنت الشركة العُمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات، إحدى أبرز موزعي اليخوت الفاخرة والدراجات النارية عالية الأداء في سلطنة عُمان، عن شراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة للتمويل، إحدى الأسماء الرائدة في قطاع الخدمات المالية بالسلطنة.



بموجب هذه الشراكة، يمكن للعملاء الاستفادة من حلول تمويل مرنة ومصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، بما يمكّنهم من اقتناء أبرز طرازات الدراجات النارية الفاخرة واليخوت من علامة ياماها، إلى جانب يخوت فينماستر وأوريكس الفاخرة. وتُقدَّم هذه الباقات التمويلية عبر الشركة المتحدة للتمويل، لتكون متاحة في معارض العمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، مما يمنح العملاء فرصة اقتناء منتجات عالمية بمعايير عالية وشروط تمويل ميسّرة.



ملائمة أسلوب الحياة المعاصر مع الحلول التمويلية الميسّرة

اعتبارًا من شهر أغسطس 2025، سيحظى العملاء بفرصة فريدة للاستفادة من باقات تمويل حصرية تشمل تمويل:

منتجات ياماها البحرية والبرية الرائدة ، المعروفة بتميزها الهندسي، وتقنياتها المتطورة، وموثوقيتها الاستثنائية .

، المعروفة بتميزها الهندسي، وتقنياتها المتطورة، وموثوقيتها الاستثنائية يخوت فينماستر، التي تجسّد قمة الحِرفية الإسكندنافية والأداء البحري المتميز، والمثالية للإبحار على امتداد السواحل العُمانية الخلابة .

يخوت أوريكس، المشهورة بتصاميمها العصرية وثباتها وتفاصيلها الفاخرة، والمصممة خصيصًا لمن يبحثون عن الأناقة والأداء البحري الفائق.



مزايا استثنائية للعملاء

من خلال هذه المبادرة، يمكن للعملاء الاستفادة من:

خطط تقسيط قابلة للتخصيص بما يتناسب مع الميزانية الشخصية وأسلوب الحياة .

بما يتناسب مع الميزانية الشخصية وأسلوب الحياة شروط سداد مرنة تتيح امتلاك المنتج بسهولة ودون عناء .

تتيح امتلاك المنتج بسهولة ودون عناء تجربة شراء سلسة تنقل العملاء من صالة العرض إلى الطريق أو البحر بكل يسر .

تنقل العملاء من صالة العرض إلى الطريق أو البحر بكل يسر الاستفادة من عروض ترويجية خاصة خلال مرحلة الإطلاق، مما يعزز القيمة المقدمة للعملاء .

ولا يقتصر هذا النهج على إتاحة فرص امتلاك المنتجات الفاخرة، بل يؤكد أيضًا التزام الشركتين بخدمة مجتمع عُمان المتنامي من عشاق الرياضات الميكانيكية والبحرية.

رؤية قيادية نحو المستقبل



وفي هذا الصدد صرح الفاضل رامي مقبول آل صالح، مدير تطوير الأعمال في مجموعة الشركة العمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات، قائلاً: "في الشركة العُمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات، نلتزم بإلهام عملائنا عبر تقديم أكثر من مجرد منتجات؛ حيث نوفر لهم تجارب تنسجم مع شغفهم وطموحاتهم. تُمكّننا شراكتنا مع شركة المتحدة للتمويل من توسيع هذه الرؤية عبر تقديم حلول تمويلية مرنة وميسّرة. معًا، نفتح أبواب الابتكار في مجالي الرياضات البحرية ورياضات المحركات لأبناء سلطنة عُمان، لنقرب أحلامهم من واقع متجدد ومستقبل واعد."

وفي هذا السياق علق الفاضل فواز الريامي، الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للتمويل، قائلاً:" في الشركة المتحدة للتمويل نملك تاريخًا عريقًا في تمكين الأفراد والعائلات في سلطنة عُمان لتحقيق طموحاتهم. ومن خلال شراكتنا مع الشركة العُمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات، نبني جسرًا يربط بين الحلم والواقع، مقدمين حلول تمويلية ميسرة وعملية تضع بين أيدي الباحثين عن التميّز منتجات عالمية المستوى. سواء كانت دراجة نارية فائقة الأداء أو يخت فاخر، نفخر بأن نكون جزءًا من تحقيق هذه التجارب وجعلها واقعًا ملموسًا."

انطلاقة أولية لتحقيق أقصى تأثير

سيتم إطلاق الشراكة على عدة مراحل لضمان استفادة العملاء من خطط التمويل بالشكل الأمثل.



• المرحلة الأولى: التركيز على الدراجات النارية من نوع ياماها الرائدة، واليخوت من نوع فينمستر وأوريكس.

• المراحل التالية: من المتوقع أن تتوسع لتشمل مجموعة أوسع من المنتجات المميزة وحلول تمويلية تلبي أسلوب الحياة العصري والفاخر

من خلال الإطلاق المرحلي، تهدف الشركتان إلى الحفاظ على حصرية العرض مع ضمان تجربة عملاء استثنائية منذ اليوم الأول.

توفر المنتجات وبيانات التواصل

ستتوفر باقات التمويل الحصرية في جميع معارض الشركة العُمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات في سلطنة عُمان بدءًا من أغسطس 2025. ونشجع العملاء المهتمون بزيارة المعارض في أقرب فرصة لاستكشاف مجموعة المنتجات ومناقشة خيارات التمويل مع خبراء المبيعات والتمويل المتخصصين.

للتواصل الإعلامي:

قسم التسويق والاتصالات

الشركة العُمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات

البريد الإلكتروني: info@ohimarine.com

الهاتف: 80012240

الموقع الإلكتروني: www.ohimarine.com

