ستساهم الاستثمارات التي تم رصدها بقيمة 776 مليون ريال سعودي في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، وستعزز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا الناشئة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، عن استثمارها بقيمة تصل إلى 776 مليون ريال سعودي مع مجموعة سنستايم من خلال مشروع مشترك لتأسيس شركة سنستايم الشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل على إنشاء مختبر ذكاء اصطناعي متطور، وخلق وظائف متميزة محلياً، والمساهمة في تبوء المملكة مركز الريادة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وستعمل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي مع مجموعة سنستايم بشكل وثيق لتطوير حلول في مجالات متعددة من ضمنها المدن الذكية وذكاء الأعمال والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توطين رؤيتها الحاسوبية المتطورة ومنصة للتعلم العميق، والتي ستوفر فوائد مباشرة للمملكة العربية السعودية والمنطقة. وسيكون مختبر الذكاء الاصطناعي مركز بحث وتطوير متخصص، ما يسمح للجيل القادم من علماء البيانات بالاستفادة من نقل التكنولوجيا وخبرة سنستايم الواسعة في هذا المجال.

ومن المقرر أن تركز شركة سنستايم الشرق الأوسط وأفريقيا على تمكين المنظومة المحلية للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات في مجال الرؤية الحاسوبية، ودفع عجلة الابتكار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وقال المهندس أيمن الراشد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، معلقاً: "يسعدنا الدخول في هذا المشروع المشترك مع شركة عالمية رائدة بحجم مجموعة سنستايم. وتمثل الاتفاقية الحالية خطوة إستراتيجية مهمة ضمن مسيرة الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الوطنية وبناء منظومة قوية للذكاء الاصطناعي مبنية على الابتكار. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق لتوفير حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى بحيث تساهم في نجاح مبادرات متنوعة للمدن الذكية وذكاء الأعمال والرعاية الصحية والتعليم، داخل وخارج المملكة."

ومن جهته، أضاف الدكتور إكسو لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سنستايم، "سعداء برؤية التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وبخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة للذكاء الاصطناعي، كما أن سنستايم والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي تشتركان في الرؤية نفسها المتمثلة في إنشاء مجتمع أفضل وتحسين حياة الناس بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن شراكتنا ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وستكون محركًا للجيل القادم من مدن المملكة."

يُشار إلى أن مجموعة سنستايم – الرائدة في مجال برامج الذكاء الاصطناعي – تأسست في هونغ كونغ عام 2014، وتركز على تطبيق التقنيات المتقدمة. وقد تخصصت المجموعة في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وتأسيس منصات برمجيات قابلة للتطوير بأسعار معقولة، وتحقق فوائد إيجابية للشركات والأفراد.

وتم إطلاق الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي لدعم الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة وتحقيق الأولويات الوطنية من خلال تطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية للمساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكجزء من التزامها بالتركيز على العملاء والتعاون، سوف تعرض الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع مجموعتها من الحلول من خلال مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض، والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في نسختها الثانية لتكون بمثابة منصة ملهمة للحوار تجمع الجهات الرئيسية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.

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