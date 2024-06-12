الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" تعلن عن الإدراج وبدء التداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية



الرياض، 12 يونيو 2024: أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (ويشار إليها بـ"(سماسكو)" أو "الشركة" أو "المجموعة")، شركة القوى البشرية الرائدة في المملكة، اليوم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء بنجاح من طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح"). يتم تداول الشركة الآن تحت رمز المؤشر: 1834.

وتألف الطرح من طرح ثانوي لعدد 120,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة. وتم تخصيص 90٪ من أسهم الطرح لبعض المستثمرين المؤسسيين ("الفئات المشاركة") الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المؤسسي سجل طلبات بقيمة 115 مليار ريال سعودي وأسفر عن تغطية اشتراكات تبلغ حوالي 128 ضعفًا.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.50 ريال سعودي للسهم الواحد، عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت الشركة في جمع إجمالي عائدات حوالي 900 مليون ريال سعودي مع قيمة سوقية للشركة تبلغ 3 مليارات ريال سعودي عند الإدراج.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن راكان التمياط، الرئيس التنفيذي لشركة (سماسكو): "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن الإدراج الناجح لشركة سماسكو في السوق الرئيسية لتداول السعودية، مما يمثل علامة فارقة في رحلتنا كشركة رائدة في توفير حلول القوى البشرية في المملكة.

إن هذا الإنجاز يعكس الثقة القوية التي يتمتع بها السوق في توجهنا الاستراتيجي وقدراتنا التشغيلية. كما أن الاستجابة الهائلة من المستثمرين المؤسسيين، والتي قادت إلى تغطية اشتراكات تبلغ حوالي 128 ضعفًا وتحديد سعر العرض النهائي لدينا، تؤكد الثقة في إمكاناتنا للنمو والابتكار.

وفي الوقت الذي نبدأ هذا الفصل الجديد، نؤكد بأننا ملتزمون بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وشركائنا مع الاستمرار في دفع الابتكار والتميز في قطاع حلول القوى البشرية في المملكة. ونتطلع قدماً للرحلة التي تنتظرنا حيث نواصل دعم رؤية المملكة 2030 من خلال التوسعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات القوى العاملة."

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