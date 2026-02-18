استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفدًا من مؤسسة عقارات عجمان "عقار"، يرافقه ممثلون من فريق عمل لجنة إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، في زيارة تعريفية هدفت إلى الاطلاع على المنظومة المتكاملة لاستمرارية الأعمال المطبقة في الشركة، والاستفادة من تجربتها المؤسسية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال استمرارية الأعمال.

وجاءت الزيارة للاطلاع على آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة المعتمدة في الشارقة لإدارة الأصول، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأحداث غير المتوقعة والأزمات، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع، إلى جانب تعزيز حماية الأصول والممتلكات واستدامتها، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأكدت إدارة الشارقة لإدار ة الأصول، على حرصها على تعزيز قنوات التعاون والتكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، من خلال استقبال الوفود وتبادل الخبرات المؤسسية في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام الشركة ببناء شراكات استراتيجية، وتوحيد الرؤى لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استدامة الأعمال وتعظيم أثرها المؤسسي، بما ينسجم مع رؤية الشارقة 2030، وخارطة الطريق الاستراتيجية طويلة المدى التي تركز على الاستدامة وتطوير منظومة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة".

وركزت الزيارة على مواءمة الممارسات المؤسسية مع أعلى معايير الحوكمة والتميّز المؤسسي، وتعزيز التنسيق والاستعداد المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في تطوير قدرات الفرق الداخلية، ودعم جاهزية المؤسسات على مستوى الدولة.

نبذة عن شركة الشارقة لإدارة الأصول

تُعد شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر الاستخدام الأمثل للموارد، بما يلبي احتياجات مجتمع إمارة الشارقة ويضمن له رفاهية مستدامة.

