الشارقة، استضافت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في مقرها الرئيسي "كشك السعادة" للطلبة من ذوي متلازمة داون، على مدار أربعة أيام متتالية، والذي يشرف عليه طلبة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون للضيافة، أبرزوا من خلاله مهاراتهم في صناعة القهوة وإعداد منتجات وحلويات متنوعة، في تجسيد ومثال حي لقدراتهم الإبداعية وروحهم الإيجابية، مما أسهم في رسم الابتسامة على وجوه الموظفين، وإبراز الدور الفاعل لذوي متلازمة داون في المجتمع.

وقال سعيد شرار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشارقة لإدارة الأصول: "تأتي استضافتنا لأكاديمية الإمارات لمتلازمة داون للضيافة تماشياً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، وتعزيزاً لدورنا المجتمعي في الشارقة لإدارة الأصول، تجاه جميع أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال دعم برامج تمكين أصحاب الهمم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة العملية والاجتماعية، ودمجهم في بيئة العمل، وإبراز قدراتهم ومواهبهم، بما يعكس التزامنا بدعم جميع أفراد المجتمع الإماراتي."

من جانبها عبرت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن خالص شكرها وتقديرها لشركة الشارقة لإدارة الأصول على مبادرتهم الكريمة باستضافة كشك السعادة لذوي متلازمة داون ومساهمتهم القيمة في دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث جسدت هذه المبادرة النبيلة أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، وأظهرت التزام شركة الشارقة لإدارة الأصول الإنساني العميق بتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم في بيئة تسودها المساواة والمحبة

وتم تنظيم حفل تكريم لطلبة الأكاديمية بحضور كل من سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء، وسعيد شرار، الرئيس التنفيذي للعمليات، إلى جانب الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، والأستاذة نوال آل ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين على جهودهم وإبداعهم في إدارة "كشك السعادة"، وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية، والتأكيد على استمرار دعم الشارقة لإدارة الأصول لهذه المبادرات المجتمعية، وتعزيز برامج الأكاديمية لتوسيع فرص تمكين أصحاب الهمم، وإبراز قدراتهم ومواهبهم في المجتمع الإماراتي.

نبذة عن شركة الشارقة لإدارة الأصول

شركة الشارقة لإدارة الأصول هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان رفاهية مستدامة له.

-انتهى-

#بياناتشركات