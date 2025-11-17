أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع شركة "سي فود سوق" العالمية المتخصصة بأنظمة تتبع مسار توريد المأكولات البحرية، نظام التتبع الرقمي "اس اف اس تريس"، نظام التحقق المخصص لعمليات الإنزال في "سوق الجبيل" بمدينة الشارقة، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين بالأسماك المحلية، وضمان الشفافية والاستدامة في سلسلة الإمداد الغذائي البحري، وتعميم ثقافة الجودة في هذا القطاع الغذائي الحيوي.

وشهد الإطلاق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الشريك المؤسس لشركة "سي فود سوق" وسعادة عمر الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة "الشارقة لإدارة الأصول" وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعين العام والخاص. وخلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية استراتيجية بين "سي فود سوق" و"سوق الجبيل" لتوسيع نظام التتبع الرقمي ليشمل "سوق الجبيل – الحمريّة" و"سوق الجبيل – كلباء"، بما يضمن تحققاً رقمياً شاملاً في جميع مواقع إنزال الأسماك الرئيسية في الإمارة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الشارقة لإدارة الأصول في دعم الصيادين الإماراتيين وتمكينهم من المنافسة من خلال تعزيز الجودة والموثوقية، مع المحافظة على استدامة الثروة السمكية في دولة الإمارات، وتعزيز الثقة في المنتجات البحرية المحلية وضمان الشفافية في سلسلة الإمداد.

وحول إطلاق نظام التتبع الرقمي قال الشيخ فاهم القاسمي: "يمثل هذا النظام نموذجاً عملياً لكيفية توظيف التقنيات الحديثة، والحلول الذكية في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وثقة واستدامة. فحين تتكامل التقنية مع الشفافية، تصبح الشارقة وجهةً مفضلةً للشركات والمستثمرين الباحثين عن أسواق قائمة على البيانات والممارسات المسؤولة، ما يعزز مكانة الإمارة كمنصة رائدة للاقتصاد الذكي في المنطقة."

وقال عمر الملا :"نحرص في الشارقة لإدارة الأصول على تبني الحلول الذكية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة، ويُعد هذا النظام إضافة نوعية تعكس التزامنا بتعزيز الثقة مع المستهلك، وتمكين الصيادين من إبراز جودة منتجاتهم ضمن إطار تنظيمي وشفاف."

وأضاف الملا:" يمثل سوق الجبيل نموذجًا متكاملًا للاقتصاد المحلي القائم على الجودة، والشفافية، والاستثمار المجتمعي، وهذا الإطلاق يعكس جزءًا من استراتيجية الشركة الساعية إلى التحول الرقمي ضمن استثماراتها المحلية، والارتقاء بمعايير التشغيل في القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة نحو اقتصاد مستدام وذكي".

وسيعمل "اس اف اس تريس" بنظام تحقق مخصص لعمليات الإنزال في "سوق الجبيل"، إذ يتم التحقق من كل عملية إنزال في الموقع، مما ينتج عنه تقرير تتبع آلي ورمز QR الخاص والمرتبط بالسفينة ورقم الترخيص، وتتيح رموز QR للصيادين والمستهلكين التحقق الفوري من تفاصيل المنشأ من خلال مسح بسيط، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في المصيد المحلي.

وإطلاق هذا النظام يعني أن جميع المنتجات الخاصة بالمأكولات البحرية في سوق الجبيل بالشارقة، سيخضع لمراجعة دقيقة لضمان إمكانية تتبعها، مما يعزز مبدأ المساءلة في التوريد المستدام ويضمن شفافية سلاسل التوريد.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

-انتهى-

#بياناتشركات