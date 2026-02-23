أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية (أي أي إف إم) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (إكما) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم والبدء الرسمي لمبادرتهما المشتركة لتطوير إطار عمل موحد للوثائق العالمية لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويحمل المشروع رسمياً اسم: "اتفاقية (إعادة الشراء) الرئيسة الإسلامية للسوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

تأتي هذه المبادرة التاريخية لمعالجة تحديات إدارة السيولة طويلة الأمد في التمويل الإسلامي، وذلك عبر استبدال الممارسات المجزأة بمعيار تشغيلي موحد وقوي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتستفيد هذه التعاونية من الخبرة الواسعة لجمعية الدولية لأسواق رأس المال (إكما) في "الاتفاقية الرئيسية العالمية لإعادة الشراء" (جِمرا)، ومن الخبرة المتخصصة للسوق المالية الإسلامية الدولية (أي أي إف إم) في وضع المعايير المتوافقة مع أحكام الشريعة. وقد تم تعيين يوسف باتيوالا، الشريك في شركة "نورتون روز فولبرايت"، مستشاراً قانونياً للمشروع.

يأتي مشروع التوحيد القياسي كركيزة أساسية لدعم سيولة الأسواق المالية، حيث يوفر للمؤسسات حلولاً تمويلية رصينة قصيرة الأجل، توازن بين كفاءة الإنفاق التشغيلي وسلاسة التطبيق الشرعي.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور أحمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للسوق المالية الإسلامية الدولية(أي أي إف إم) ":يسعدنا الشراكة مع الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (إكما) لتحقيق قدر أكبر من التقييس والمواءمة والشفافية في سوق الريبو الإسلامي. ومن خلال دمج الخبرة العالمية لجمعية الدولية لأسواق رأس المال (إكما) في مجال الريبو مع ريادة السوق المالية الإسلامية الدولية (أي أي إف إم) في الجوانب الشرعية، فإننا نوجد إطاراً يسهل إدارة السيولة بكفاءة ويعزز اندماج التمويل الإسلامي ضمن أسواق رأس المال العالمية. ويعد هذا المشروع حجر زاوية في رؤيتنا الاستراتيجية، حيث يوفر اليقين القانوني والبنية التحتية اللازمة لمستقبل مالي إسلامي أكثر شفافية وكفاءة وترابطاً"

وأضاف السيد برايان باسكو، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لأسواق رأس المال) إكما): "تعد عمليات إعادة الشراء (الريبو) حجر الزاوية في السوق المالية العالمية وأداة أساسية لإدارة السيولة والمخاطر في الشركات. ومن خلال الشراكة معالسوق المالية الإسلامية الدولية (أي أي إف إم) لتطوير اتفاقية رئيسة موحدة عالمياً ومتوافقة مع أحكام الشريعة، فإننا نهدف إلى المساعدة في توسيع المزايا الجوهرية للريبو لتشمل سوق التمويل الإسلامي، مما يضفي مزيداً من الوضوح واليقين القانوني والكفاءة التشغيلية على أنشطة الريبو الإسلامي عبر الأسواق الرئيسية. وسيدعم ذلك البنوك الإسلامية والمشاركين الآخرين في السوق في إدارة التمويل قصير الأجل بفعالية أكبر، كما سيعزز مرونة وترابط أسواق رأس المال المحلية مع استمرارها في التعمق والتدويل".

عقب الانتهاء من مرحلة الصياغة، ستُدعم المعايير بمذكرة توضيحية لمساعدة المشاركين في السوق على التنفيذ السلس.

وتدعو الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (إكما) أعضائها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو رغبة في المشاركة. وبالمثل، تدعو السوق المالية الإسلامية الدولية (أي أي إف إم) أعضائها إلى التواصل معها لأي استفسارات أو لإبداء الاهتمام بهذه المبادرة.

نبذة عن السوق المالية الإسلامية الدولية (أي أي إف إم)

تأسست (أي أي إف إم) بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2002 بمملكة البحرين، كجهة عالمية محايدة وغير ربحية لوضع المعايير لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، مع التركيز على توحيد العقود المالية ونماذج المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. تأسست بجهود كل من: مصرف البحرين المركزي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك إندونيسيا، وبنك نيغارا ماليزيا (ممثلاً بسلطة لابوان للخدمات المالية)، وبنك السودان المركزي، ومصرف بروناي دار السلام المركزي.

نبذة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (إكما)

تعمل الجمعية الدولية لأسواق رأس المال) إكما) على تعزيز أسواق رأس المال العابرة للحدود التي تعمل بشكل جيد، والتي تعد ضرورية لتمويل النمو الاقتصادي المستدام. وهي جمعية عضوية غير ربحية ولها مكاتب في زيورخ ولندن وباريس وبروكسل وهونج كونج، وتخدم أكثر من 640 عضواً في 71 ولاية قضائية عالمياً. ويشمل أعضاؤها جهات إصدار من القطاعين الخاص والعام، وبنوكاً وتجار أوراق مالية، ومديري أصول وصناديق، وشركات تأمين، وشركات محاماة، ومزودي البنية التحتية لأسواق رأس المال، وبنوكاً مركزية.

للتواصل الإعلامي:

السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM):

طارق فؤاد

tareq.fouad@iifm.net

الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA):

أوليفر تينكلر

oliver.tinkler@icmagroup.org

-انتهى-

