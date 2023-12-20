المجموعة تصبح أول مزود رعاية صحية يحصل على هذه الجائزة المرموقة على مستوى الشرق الأوسط وترسي معايير جديدة للجودة

نالت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجائزة العالمية لتحسين الجودة 2023 المقدمة من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHS)، وذلك عن فئة "قياس الرعاية الصحية".

وتصبح السعودي الألماني الصحية بذلك أول مجموعة للرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط تحصد هذه الجائزة المرموقة المقدمة من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)، الهيئة التي تحظى باعتراف وسمعة مرموقة دولياً، وتسعى إلى تحسين معايير الرعاية الصحية ورفع جودتها.

وترسخ هذه الجائزة من التزام المجموعة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات قيمة للمرضى والمجتمع من خلال تنفيذ مشروع شامل مبني على إطار قياس موحد "قياس الجودة: كيفية تنفيذ برنامج للرعاية قائم على القيمة المدفوعة بالبيانات".

كما تعتبر المجموعة أول مزود للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية يدمج مفاهيم الرعاية القائمة على القيمة ضمن عملياته الأساسية، مما ساهم بشكلٍ أكبر في هذا النجاح. ويعكس حصول المجموعة على هذه الجائزة تركيزها الكبير على تقييم نتائج الرعاية الصحية كعامل رئيسي في تحسين رعاية المرضى وتعزيز الأداء المؤسسي.

وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تمثل إنجازاً هاماً في مسيرة مجموعتنا، وتجسد التزامنا الراسخ بالتميز والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية والخدمات الشاملة. كما تعكس الجائزة جهودنا الرامية إلى تعزيز التميز في القطاع الطبي، وتحسين نتائج ومُخرجات علاج المرضى عبر تطبيق أحدث العلاجات والإجراءات. ونود أن نعرب عن فخرنا بفريق عملنا ضمن مُختلف التخصصات، حيث كان لتفانيه وخبراته الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. وبينما نمضي قدماً، سنواصل الوفاء لرسالتنا "نرعاكم كأهالينا"، والتي تمثل جوهر خدماتنا واستراتيجياتنا."

وتعد جوائز تحسين الجودة العالمية المقدمة من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)، حدثاً سنوياً يُعنى بتكريم الإنجازات في أنشطة وبرامج واستراتيجيات تحسين الجودة التي نفذتها مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة على مدار العامين السابقين لتحسين نتائج علاج المرضى. وتكرم فئة "قياس الرعاية الصحية" ضمن بالجائزة المؤسَّسات التي تبادر بتقييم سياسات ونتائج الإدارة السريرية، وتتخذ تدابير استجابة استباقياً، وتقدم أداءً تنظيمياً ورعاية صحية محسَّنة بعد إجراء تقييمات أخرى. وتشمل المشاركات الفائزة سابقاً ضمن هذه الفئة ما يلي: "معدل الإصابة بأمراض العظام الأيضية بعد تنفيذ استراتيجيات التغذية الواقية للعظام - دراسة أترابية استباقية"، و"رفع معدلات تطعيم الموظفين ضد الأنفلونزا إلى مستوى قياسي"، و"تطوير نظام متكامل لإدارة الأداء".

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