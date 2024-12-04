الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق (Aliph Fund I)، وهو صندوق للاستثمار في الملكية الخاصة تديره شركة ألف كابيتال، وهي شركة لإدارة الاستثمار في الملكية الخاصة مقرها منطقة الخليج العربي.

يستثمر صندوق (Aliph Fund I) في الشركات متوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بنموذج ملكية نشط يدعم النمو ويركز على خلق قيمة مضافة وتمكين التقنية.

وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC بأن "استثمارنا في صندوق الملكية الخاصة من ألف كابيتال هو جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق بما يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات السعودية القابلة للنمو. "

وصرحت هدى اللواتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألف كابيتال: "يشرفنا أن نرحب بالشراكة مع SVC كمستثمر في صندوق (Aliph Fund I)، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي فرصًا رائعة لخلق قيمة للمستثمرين ودفع النمو الاقتصادي؛ لا سيما عندما تدعمها إدارة نشطة وعملية مع استراتيجية واضحة للتحول الرقمي وتمكين التقنية".

عن السعودية للاستثمار الجريء

الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.svc.com.sa

عن ألف كابيتال:

تأسست شركة ألف كابيتال في عام 2021، وهي شركة لإدارة صناديق الملكية الخاصة مقرها سوق أبوظبي المالي العالمي وتركز على الشركات متوسطة الحجم عالية النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف ألف إلى توفير رأس مال لحفز النمو للشركات الجذابة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بنموذج ملكية نشط يركز على النمو والاستدامة وسد الفجوة بين الاقتصاد القديم والجديد من خلال الرقمنة وتمكين التقنية. تستثمر ألف في الشركات التي تخلق تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا لدول مجلس التعاون الخليجي، مع توليد عوائد جذابة.

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