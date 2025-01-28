الرياض، المملكة العربية السعودية: بدأ العدّ التنازلي على انطلاق فعاليات "رياض أكتف"، و "رياض أكتف إندستري"، ومعرض اللياقة وكمال الأجسام الرائد "رياض مصل شو" مع فعالياتٍ جديدة مذهلة تمّ الكشف عنها مؤخراً. ستقام هذه الفعاليات في 7 و 8 فبراير في مركز الأرينا بالرياض، من تقديم شركة آي إي جي العربية المحدودة للفعاليات، بمشاركة نخبةٍ من أبرز الرياضيين وألمع الشخصيات المؤثرة في عالم اللياقة البدنية، بالإضافة إلى فعاليات غامرة من ليز ميلز، ونون مينتس، وموشن أكاديمي.

رياض أكتف من صب واي

ستستضيف هذه الفعالية جلسات تدريبية مفعمة بالحماس مع نخبةٍ من أبرز المدربين المشهورين مثل هبة علي وهناء بصراوي، وسيحظى الضيوف بفرصة التعرّف عن قرب على مئات العلامات التجارية الرائدة في عالم اللياقة البدنية، مثل سونيكو، وبيا ستوديو، وجرينيد، ولولوليمون، وجيمنيشن، فضلاً عن خصومات رائعة ومفاجآت حصرية، مع آلاف الهدايا المجانية. ستستأثر الفعالية بمشاركة ليز ميلز للياقة البدنية كشريك استراتيجي لتقديم تمارين "ليز ميلز شايبس" المفعم بالحماس والطاقة والذي يمزج بين البيلاتس واليوغا مع الإيقاعات العصرية. وسيستضيف الحدث نون مينتس، الراعي الرسمي للتجارة الإلكترونية، الذي سيقدّم بدوره فعاليةً مميزة. في الوقت نفسه، ستقود موشن أكاديمي، إحدى أبرز رواد التدريب الرياضي والموزعين لشهادات الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي، والرابطة الأمريكية لألعاب القوى واللياقة البدنية في السعودية، قمّة تعليمية مخصصة للمدربين الشخصيين والمحترفين في مجال اللياقة البدنية، مع برنامج "تي أر إكس" التدريبي.

معرض اللياقة وكمال الأجسام الرائد، رياض مصل شو

يعدّ هذا المعرض الحدث الأبرز لعالم كمال الأجسام في المملكة، ويضمّ نهائيات بطولة المملكة لكمال الأجسام، أرقى مسابقة لكمال الأجسام في السعودية. يتمّ تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكمال الأجسام وبرعاية أسماء عالمية بارزة مثل أبلايد نيوترشن وباناتا وصالة القوة الرياضية، ويجمع أبرز العلامات التجارية المحلية والدولية المعنية بالمكملات الغذائية والتغذية إلى المعدات الرياضية وغير ذلك الكثير.

سيحظى الزوار بفرصة لقاء شخصيات أيقونية في عالم اللياقة البدنية مثل روني كولمان، بطل مستر أولمبيا ثمان مرات، الذي سيترأس لقاء حصري مع المعجبين في جناح باناتا، وكذلك بطل مستر أولمبيا مرتين، بيغ رامي، الذي اشتهر ببنيته الضخمة وشكله المميز.

رياض أكتف إندستري

تحت رعاية دلتا فتنس وويلنس فيرست كرعاةٍ بلاتينيين، و شركة الحياة للاستثمار كشريكٍ استراتيجي، و أكتف آي كيو كشريكٍ تعليمي رسمي. يعدّ هذا الحدث بمثابة منصة رائدة للمحترفين في قطاع اللياقة البدنية والعافية في السعودية ومكاناً لتمكين فرص التواصل والتعاون. يفتتح الحدث فعالياته بحفل حصري في 6 فبراير بمشاركة السيّد نايف الدوسري، مستشار التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة السعودية.

من بين المتحدثين الرئيسيين المشاركين في القمم ومنتدى المملكة المعني بالنقاشات المهمة، قادة قطاع اللياقة البدنية في السعودية ومن بينهم باسم إبراهيم، مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة بوزارة الاستثمار السعودية، وديريك تشاتربول، الشريك في إكس سبورتس، الذين سيناقشون مستقبل اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. تتضمن الفعاليات منتدى "النساء في عالم اللياقة البدنية"، لتسليط الضوء على متحدثات مؤثرات سيحتفين بأبرز التطورات التي شهدتها القطاعات النسائية في مجال اللياقة البدنية والعافية في المملكة. كما سيشارك جون فوي، مدير العمليات في إن2 فيتنس كون سبورتس في قمة إكس برو التي ستركز على اتجاهات التدريب الناشئة في السعودية واستراتيجيات التفوق في السوق.

استعدوا لتجربة رياضية لا مثيل لها في رياض أكتف، ورياض أكف إندستري، ورياض مصل شو في الأرينا، خلال 7 و 8 فبراير، مع تذاكر تبدأ من 55 ريال سعودي. احجزوا مكانكم الآن عبر www.platinumlist.net.

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