جاءت هذه الجلسة ضمن فعاليات اليوم المخصص لـ الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق في قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، والتي استضافت نخبة من أبرز قادة القطاع والخبراء الدوليين.

أكدت الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق على ضرورة تحديث القوانين واللوائح، وتوفير برامج تدريبية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان مواكبة معايير السلامة للتطورات التكنولوجية في قطاع المركبات الكهربائية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: يشهد انتشار المركبات الكهربائية نمواً سريعاً في جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن تتجاوز المبيعات العالمية 17 مليون مركبة في عام 2024، أي ما يزيد عن 20% من إجمالي مبيعات المركبات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وقد ناقش مايك برونزل، نائب رئيس قسم تطوير الأعمال العالمية في الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق أمس خلال قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق التي أقيمت ضمن فعاليات معرض إنترسك بالسعودية، موضوع انتشار المركبات الكهربائية والتهديدات الناتجة عنها من حيث مخاطر الحرائق.

وأوضح برونزل خلال عرضه التقديمي المخاطر الخاصة التي تشكّلها المركبات الكهربائية، لا سيما في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية مثل مواقف السيارات السكنية والتجارية.

وأضاف برونزل قائلاً: "من أهم المخاوف التي نواجهها هو خطر اشتعال بطاريات الليثيوم بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع درجة حرارتها، وبينما تشير البيانات إلى أن حوادث حريق المركبات الكهربائية أقل شيوعاً من حوادث حريق المركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، إلا أن الأبحاث تُظهر أيضاً أنه عندما تحدث هذه الحوادث، فإنها قد تسبب تحديات فريدة وصعبة، مثل استمرار الاشتعال لفترات أطول، وإطلاق كميات كبيرة من الحرارة، وتصاعد غازات سامة، وإمكانية اشتعالها مجدداً، بالإضافة إلى الحاجة إلى كميات كبيرة من الماء لإخمادها".

ومن الجدير بالذكر أن الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق قد أجرت العديد من الدراسات المعمقة عن ديناميكيات حرائق المركبات واستراتيجيات إخماد الحرائق وتصميم نظم التهوية. وقد أظهرت النتائج أن المركبات الحديثة تحتوي على نسبة أعلى بكثير من المواد البلاستيكية، حيث ارتفعت هذه النسبة من أقل من 3% من وزن المركبة في السبعينيات إلى حوالي 10% اليوم، مما يزيد من كمية المواد القابلة للاحتراق، كما أن زيادة عدد الأجهزة الإلكترونية ونظم التوصيلات الكهربائية المعقدة تزيد من مخاطر اشتعال الحرائق.

كما شدد برونزل على أهمية تحديث القواعد والمعايير لمواكبة التطور التكنولوجي، قائلاً: "من خلال تطوير قواعدنا ومعاييرنا، ومبادرات البحث، وبرامج التدريب، تعمل الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق بشكل استباقي على توفير الإرشادات والموارد اللازمة لمتخصصي مكافحة الحرائق ومالكي العقارات وصناع السياسات، لضمان دمج استراتيجيات السلامة في بنية البنية التحتية للمركبات الكهربائية".

ومن بين أهم معايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق التي تم التطرق إليها خلال الجلسة، نذكر معيار NFPA 88A (معيار نظم مواقف السيارات) الذي يفرض تركيب نظم رش المياه في جميع مواقف السيارات، مع تحديد كثافة الرش وفقًا لمعيار NFPA 13.

أما معيار NFPA 855 (معيار تركيب نظم تخزين الطاقة الثابتة) فيتناول المخاطر المرتبطة بنظم تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مكافحة الحرائق والتهوية الحرارية. ويجدر بالذكر أن معيار NFPA 800 الخاص بأمان البطاريات لا يزال قيد التطوير.

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة): "يوفر معرض إنترسك السعودية منصة مثالية لإجراء مثل هذه الحوارات. فمن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والطموحات الإقليمية، يمكن للقطاع ضمان مواكبة استراتيجيات الحماية من الحرائق مع تزايد استخدام المركبات الكهربائية".

وقد اختُتمت اليوم فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقد استضاف المعرض خلال هذا الأسبوع أكثر من 400 عارض، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات معتمدة من قبل مؤسسة التطوير المهني المستمر، وذلك ضمن قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق وقمة مستقبل الأمن.

وقد شهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم، حيث تناولت مداخلاتهم مواضيع مخمة، من بينها الأمن عبر الحدود، والأمن السيبراني، وإدارة الحماية من الحرائق في الفعاليات الكبرى، وأهمية مواكبة متطلبات الحماية من الحرائق مع التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):" يسهم معرض إنترسك السعودية من خلال جمع خبراء القطاع وقادة المنطقة والحلول المبتكرة في منصة واحدة ضمن فعاليات المعرض، في تعزيز جاهزية مجتمعاتنا لمواجهة تحديات الأمن والسلامة الحالية والمستقبلية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل المخططات الطموحة التي تنفذها المملكة لتطوير البنية التحتية".

أقيم معرض إنترسك السعودية بتنظيم من شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت.

وقد تضمنت دورة هذا العام خمس فئات رئيسية من المنتجات شملت كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

