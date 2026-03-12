المنامة، مملكة البحرين: أكد الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، أن البنك يواصل تقديم خدماته المصرفية والمالية لعملائه بكامل طاقته ومن دون أي انقطاع، مدعوماً ببنية تشغيلية وتقنية متطورة وخطط فعّالة لاستمرارية الأعمال تضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، أوضح د. زهران أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يواصل استقبال عملائه عبر عدد من فروعه، بما في ذلك البديع والمحرق ومدينة حمد وبوكوارة ومجمع مدينة عيسى من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، إضافة إلى فرع مدينة عيسى من السبت إلى الأربعاء وفرع المنامة من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً. كما أشار إلى أن بقية الفروع ومراكز الأعمال ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعا د. زهران العملاء إلى الاستفادة من القنوات الرقمية التي يوفرها البنك والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك تطبيق بيت التمويل الكويتي – البحرين للهواتف الذكية والخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات، لإنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة تقديم خدماته للعملاء بكفاءة وسلاسة في مختلف الظروف.

وأشار د. زهران إلى أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يعمل بتنسيق مستمر مع مصرف البحرين المركزي والجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وسلامة العمليات، مؤكداً أن الإجراءات التنظيمية والرقابية التي يتخذها المصرف المركزي بشكل متواصل تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ متانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين.

وقال د. زهران: "نثمن في بيت التمويل الكويتي – البحرين الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة في مختلف الظروف ويعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي في المملكة."

وأضاف: "يواصل البنك العمل وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن استمرار تقديم خدماته المصرفية والمالية للعملاء عبر مختلف فروعه وقنواته الرقمية بكفاءة وسلاسة، مع إعطاء الأولوية القصوى لخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم بكل موثوقية."

وأكد د. زهران أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقرار والجاهزية التشغيلية، الأمر الذي يعكس قوة المنظومة المالية في المملكة وقدرتها على مواصلة أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أعرب عن بالغ الاعتزاز بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المصرفي في المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد يتمتع بالاستقرار والمرونة والقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

واختتم د. زهران تصريحه قائلاً: "في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، نجدد التأكيد على وقوفنا صفاً واحداً خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، معربين عن ثقتنا الكاملة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لصون أمن الوطن واستقراره. كما نتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى الجنود البواسل ورجال الأمن الأوفياء، وجميع الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأولى لما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ دول مجلس التعاون وشعوبها من كل سوء."

