تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول مبتكرة يعزز مكانة «الوطني» كمؤسسة رائدة تسهم في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً

نعمل على إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لدى موظفينا وتمكينهم ليكونوا في طليعة صناع التغيير

الابتكار لم يعد خيارًا بل ركيزة استراتيجية لتعزيز ريادتنا ودعم قدرتنا التنافسية في قطاع يشهد تطورًا متسارعًا

الفريق الفائز سيحظى بفرصة اكتساب خبرات متقدمة في مجال الابتكار من خلال رحلة إلى «وادي السيليكون»

ما قدمته الفرق المشاركة يعكس مستوى عالياً من الإبداع ويؤكد نجاح البرنامج في صقل الكفاءات

نوظّف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لابتكار حلول مصرفية ذات أثر ملموس

في إطار حرصه على تعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ بيئة عمل قائمة على الإبداع والتطوير المستمر، نظّم بنك الكويت الوطني يوم العروض التقديمية لبرنامج «ابتكر مع الوطني»، حيث استعرضت الفرق المتأهلة لهذه المرحلة النماذج النهائية لمشاريعها وأفكارها المبتكرة أمام اللجنة التنفيذية.

ويُعد البرنامج، الذي أطلقه البنك بالتعاون مع منصة الابتكار العالمية «بلج آند بلاي» Plug and Play ، الأول من نوعه في الكويت، ويهدف إلى ترسيخ الابتكار كجزء أصيل من ثقافة البنك المؤسسية، إذ يتيح للموظفين من مختلف الإدارات تصميم حلول أعمال مبتكرة بالاعتماد على منهجيات العمل المرن وأطر التفكير التصميمي، كما يسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة وتنمية روح المبادرة لدى الموظفين في معالجة التحديات، إلى جانب تحويل الأفكار إلى نماذج أولية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مسيرة البنك في التحول الرقمي ويُطلق الإمكانات الكامنة لمواهبه البشرية.

وشهد يوم العروض التقديمية النهائية مشاركة خمسة فرق تأهّلت إلى هذه المرحلة بعد رحلة تنافسية مكثّفة، بدأت باختيار 50 موظفًا من مختلف قطاعات البنك من بين مئات المتقدمين، حيث تم توزيعهم على 10 فرق متعددة التخصصات، وخضعوا لبرامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة ركزت على تطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.

وقدمت الفرق المتأهلة عروضًا تميزت بجودة الطرح ووضوح الرؤية، إلى جانب قدرة عالية على عرض الأفكار وتحليل التحديات وتقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والتطوير، كما عكست المشاريع مستوى متقدمًا من الفهم لاحتياجات العملاء والتركيز على تقديم قيمة مضافة تعزز من تجربة العميل وتواكب التحولات الرقمية في القطاع المصرفي.

وشهدت الفعالية تنظيمًا احترافيًا أتاح للمشاركين عرض مشاريعهم بثقة أمام اللجنة التنفيذية، حيث حظيت العروض بتفاعل كبير وإشادة واسعة من الحضور، لا سيما لما تضمنته من أفكار طموحة وحلول مبتكرة تستند إلى أسس علمية واضحة وقابلة للتنفيذ.

وقامت اللجنة التنفيذية بتقييم المشاريع وفق معايير دقيقة شملت الابتكار، والجدوى، وقيمة الحلول المقدمة، إضافة إلى قدرة الفرق على تطوير أفكار قابلة للتوسع مستقبلًا، وتم اختيار الفريق الفائز في ختام هذه المرحلة، ليواصل تطوير مشروعه وتحويله إلى حل رقمي متكامل قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وسيحظى الفريق الفائز بفرصة فريدة لاكتساب خبرات متقدمة في مجال الابتكار، من خلال رحلة إلى «وادي السيليكون»، والمشاركة في قمة متخصصة تُعقد في نوفمبر 2026، بهدف تنمية التفكير الريادي، وتعزيز مفاهيم القيادة الابتكارية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطبيقها عملياً داخل البنك، ودعم مسيرة تطوير الحلول المبتكرة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج: «يمثل برنامج ابتكر مع الوطني ترجمة عملية لرؤيتنا الطموحة في ترسيخ ثقافة الابتكار كعنصر أصيل في هويتنا المؤسسية، حيث نعمل على إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لدى موظفينا وتمكينهم ليكونوا في طليعة صناع التغيير. ومن خلال تزويدهم بأحدث أطر الابتكار العالمية والمهارات التطبيقية المتقدمة، نحرص على تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول مصرفية مبتكرة ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة تقود مسيرة الابتكار وتسهم في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في الكويت والمنطقة«.

وأضاف الفليج: «ما شهدناه اليوم من عروض للنماذج النهائية يعكس مستوى استثنائيًا من الاحترافية والإبداع، ويؤكد نجاح البرنامج في بناء قدرات فرق العمل وتعميق ثقافة الابتكار لديهم. ونحن ننظر بثقة إلى المرحلة المقبلة لتبني هذه المخرجات وتحويلها إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير خدماتنا، وترتقي بتجربة عملائنا إلى آفاق جديدة من التميز والابتكار«.

وأكد الفليج أن «الابتكار لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز ريادتنا، ودعم قدرتنا التنافسية، وضمان استدامة أعمالنا في قطاع يشهد تطورًا متسارعًا. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، لتمكين فرقنا من تطوير حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بما يدعم تحولنا إلى نموذج مصرفي أكثر مرونة، واستباقية، وجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل«.

وانطلاقًا من أسسه الراسخة في تطوير المواهب، يواصل بنك الكويت الوطني الاستثمار في برامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات كوادره البشرية، وتعزيز خبراتهم التقنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وتشمل هذه المبادرات أكاديمية الوطني التي تزوّد الخريجين الجدد بالمهارات المصرفية الأساسية، وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا التي ترتقي بالقدرات الرقمية للمهنيين الشباب، إلى جانب برامج التدريب والقيادة المتخصصة التي تُمكّن موظفي البنك من مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرات التزامه ببناء نموذج مصرفي قائم على الابتكار والمعرفة، يعزز جاهزية كوادره ويواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

ويواصل برنامج "ابتكر مع الوطني" تعزيز هذا الإرث العريق، من خلال تمكين الموظفين، وتعزيز ثقافة الابتكار، وضمان أن يكون كل موظف شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية محلياً وإقليمياً.

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