صُمّم مجمع "ذا وايلدز" ليتيح للطبيعة أن تزدهر، بوصفه مجمعاً سكنياً متكاملاً يتعايش فيه السكان مع الحياة البرية المحلية، ويعيد ربطهم بالطبيعة والأماكن المفتوحة

سيتمتع سكان "ذا وايلدز ريزيدنسز" بإمكانية الوصول الكامل إلى حدائق واسعة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مسارات مخصصة للدراجات واللياقة البدنية ذات إطلالات طبيعية، فضلاً عن مجموعة من النوادي المستوحاة من الطبيعة

يقع مجمع "ذا وايلدز" ضمن أحد محاور النمو الرئيسة في دبي على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويُعد أول مجمع سكني في دولة الإمارات يحصل على الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( LEED ) وتصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم معاً

) وتصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم معاً يأتي إطلاق "ذا وايلدز ريزيدنسز" استكمالاً للطلب القياسي الذي شهده الطرح الأول للمجمع، حيث حققت الفلل مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم خلال أيام قليلة من الإطلاق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق مشروع "ذا وايلدز ريزيدنسز"، الذي يضم ستة مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع تتوسط مجمع "ذا وايلدز"، الوجهة السكنية الرائدة القائمة على الطبيعة التي تطورها الدار في دبي. ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شهدت بيع كامل وحدات الفلل وتحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات درهم، بما يؤكد قوة الطلب على المجمعات السكنية التي تضع مفاهيم الحياة الصحية والمتوازنة في صميم تصميمها.

ويُعد مشروع "ذا وايلدز ريزيدنسز" جزءاً من المشروع المشترك بين مجموعة الدار ودبي القابضة، حيث يجمع بين منازل صُمّمت بعناية فائقة ومشاهد طبيعية هادئة، ليضيف بُعداً نوعياً جديداً إلى المخطط الرئيسي لمجمع "ذا وايلدز". ويهدف المجمع توفير تجربة معيشية متكاملة تنسجم مع الطبيعة وتحتفي بالحياة البرية الغنية.

ويضم المشروع الجديد 740 وحدة سكنية تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات دوبلكس من غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، صُمّمت لتجسّد عمارة عصرية مستوحاة من الأشكال الطبيعية، وتتميّز بمساحات مفتوحة واسعة. وتحيط بالوحدات أشجار محلية وأخرى مثمرة، إلى جانب موائل مدمجة للحياة البرية تعزّز التنوع البيولوجي، بما يوفر مستويات عالية من الخصوصية والراحة، ويُرسّخ بيئة سكنية هادئة تنسجم مع الطبيعة.

ويُقام مشروع "ذا وايلدز ريزيدنسز" حول ممر متعرّج على مستوى المنصة العلوية، يضم حدائق منسّقة، ومناطق لعب مستوحاة من الطبيعة، ومسارات مظللة، ونقاط استكشاف ذات طابع خاص، بما يشجّع على ممارسة الأنشطة الخارجية، ويعزّز التفاعل الاجتماعي وروح الاستكشاف اليومية. كما تضم المنصة مجموعة من منافذ التجزئة، وحضانة للأطفال، وعيادة، إلى جانب مواقف سيارات مغطاة، بما يوفر تجربة سكنية متكاملة.

وسيحظى السكان بمجموعة منتقاة بعناية من المرافق المتكاملة، تشمل مسبحاً خارجياً، ومناطق ألعاب مائية مخصصة للأطفال، ومساحات للّياقة البدنية وممارسة اليوغا، وصالة رياضية حصرية للسكان، إلى جانب صالات عائلية، واستوديوهات للهوايات، ومكتبات، فضلاً عن مساحات داخلية مصممة خصيصاً للأطفال والمراهقين، بما يعزّز تجربة معيشية متوازنة تلبي مختلف أساليب الحياة.

وعلى مستوى المخطط الرئيسي الأوسع لمجمع "ذا وايلدز"، سيتمتع السكان بإمكانية وصول شاملة إلى حدائق واسعة ومساحات مفتوحة، ومسارات مخصصة للدراجات واللياقة البدنية ذات مناظر طبيعية خلابة، ومسطحات عشبية مفتوحة، إلى جانب سلسلة من النوادي المستوحاة من الطبيعة. ويتميّز المجمع بحديقته المركزية والجناح المجتمعي المميز "ذا نست"، الذي يشكّل مركزاً اجتماعياً وتعليمياً يعمّق الارتباط بالطبيعة، ويقوّي أواصر المجتمع. وقد صُمّم المجمع ليكون موجّهاً للعائلات، موفّراً للأطفال بيئة تعليمية حية من خلال مناطق لعب غير تقليدية، ومناطق ألعاب مائية تفاعلية، وجداول مائية ضحلة تشجّع على الاستكشاف والتعلّم في أحضان الطبيعة. كما يستفيد السكان من مجموعة متكاملة من منافذ البيع بالتجزئة، إلى جانب مدرسة دولية مرموقة تضم بيئة تعليمية خارجية، تقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمع.

ويقع مجمع "ذا وايلدز" في موقع استراتيجي ضمن أحد محاور النمو الرئيسة في دبي، على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، حيث يوفّر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات الإمارة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أجواء هادئة تُشكّل ملاذاً طبيعياً يوازن بين حيوية المدينة وهدوء الطبيعة.

ويُعد المخطط الرئيسي لمجمع "ذا وايلدز" أول مجمع سكني في دولة الإمارات يحصل على الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إلى جانب تصنيف فيتويل من فئة ثلاث نجوم، ما يعكس ريادة الدار في مجال التطوير المستدام، ويؤكد التزامها طويل الأمد بالمسؤولية البيئية وتعزيز جودة الحياة.

ويُتاح المشروع للتملك أمام المشترين من جميع الجنسيات، على أن تبدأ عمليات البيع في 2 مارس.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمار.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

· دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق.

· دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك "دبي ريتيل"، محفظة التجزئة عالمية المستوى التي تضم أكثر من 56 وجهة بارزة للتسوق والترفيه، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في "مساكن دبي ريت"، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة.

· دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز.

· دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية.

· دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، ونورد أنجليا، وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وتبريد، وغيرها.

· دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

· دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.45 مليون نسمة يعيشون في +54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

www.dubaiholding.com

www.x.com/dubaiholding

www.instagram.com/dubaiholding

www.facebook.com/dubaiholding

www.youtube.com/user/dubaiholding

https://www.linkedin.com/company/dubai-holding

-انتهى-

#بياناتشركات