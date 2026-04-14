يوفر المجمّع أسلوب حياة حيوي ومتميز على مقربة من حديقة "ياس سنترال بارك" والوجهات الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس

يضم مرافق مجتمعية متنوعة تشمل حدائق تفاعلية ومسابح ومنتزه صحي وقاعة مركزية للأنشطة ومساحات ترفيهية مفتوحة على مدار العام

يضم حدائق واسعة في طوابق البوديوم وتصاميم مائية ومساحات للعمل المشترك، فضلاً عن ممشى تجاري في الطابق الأرضي، مما يوفر للقاطنين بيئة سكنية مترابطة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الدار عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "ياس بارك بليس"، المجمّع السكني الجديد في قلب جزيرة ياس الذي يقدّم مفهوماً فريداً لبيئات العيش المحاطة بالحدائق والمساحات الخضراء، ويُعيد تعريف تجربة الحياة اليومية في واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في دولة الإمارات.

ويقع المشروع في الجانب الشمالي من الجزيرة على مقربة من مشروع "عالم ومنتجع ديزني أبوظبي" المرتقب ونادي "ياس إيكرز جولف آند كانتري كلوب"، فضلاً عن أبرز وجهات الترفيه والتسلية في الجزيرة، بما فيها "ياس مول" و"عالم فيراري أبوظبي" و"سي وورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"حلبة مرسى ياس" و"ياس ووتروورلد" و"ياس لينكس" و"توب جولف".

ويمكن لقاطني المجمّع استكشاف الجزيرة بسهولة سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية أو بالسيارة، إذ يستفيدون من اتصال مباشر بشبكة طرق "ياس إيكرز" ومسارات المشي وركوب الدراجات المخصصة في الجزيرة، فيما يوفر شارع الشيخ زايد السريع (E11) وصولاً سلساً إلى وسط مدينة أبوظبي ومطار زايد الدولي وإمارة دبي.

ويجمع "ياس بارك بليس" بين حيوية الحياة في جزيرة ياس وهدوء المساحات الخضراء المنسّقة بعناية، ليخلق مجمعاً سكنياً يحقق التوازن بين الترابط الاجتماعي وسهولة التنقل والأجواء الهادئة. ويطلّ المجمّع على حديقة "ياس سنترال بارك" ، ويتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، وتضمّ مجموعة متنوعة من وحدات الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من غرفتي نوم، وقد رُوعي في تصميمها تعزيز الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وتحقيق تواصل سلس بين المساحات الداخلية والخارجية. وستطرح الدار وحدات المرحلة الأولى للبيع أمام المشترين اعتباراً من يوم الخميس 16 أبريل.

ويتوسط المجمّعَ بوديوم مستوحى من الواحات الصحراوية، يُشكّل محميةً طبيعيةً تتخلل المباني وتُعزّز أساليب الحياة الصحية والتواصل الاجتماعي بين السكان. ويضم البوديوم سلسلة من الحدائق التفاعلية المتنوعة، منها: حديقة "أكوا" مزوّدة بنوافير وأقواس مائية وعناصر تبريد طبيعية للأجواء، وحديقة " ريفلكتيف" تتضمن مسبح ومساحات عشبية مظلّلة للاسترخاء، وحديقة "الزن" لليوغا و التأمل، إضافةً إلى حدائق للعمل المشترك مجهّزة بمقاعد مظلّلة تتيح العمل في الهواء الطلق.

ويستفيد السكان كذلك من مساحات عشبية مشتركة ومدرّجات مفتوحة للتجمعات والفعاليات، ومجمّع مسابح عائلي، ومسبح للبالغين، ومساحات لعب مدمجة مع الطبيعة تشجّع الأطفال على الاستكشاف، فضلاً عن منشأة رياضية مغلقة. وتُسهم المسطحات الخضراء متعددة الطبقات من النباتات المحلية والممرات المظلّلة والمسارات المنحنية في تشكيل تجربة تنقّل سلسة للمشاة تربط الوحدات السكنية بالمرافق والمساحات المشتركة، مما يرسّخ شعور الانتماء لدى قاطني المجمّع.

ومن أبرز ما يميّز "ياس بارك بليس" منظومة التجزئة المتكاملة ضمن المجّمع، إذ يضم ممشى تجارياً في الطابق الأرضي يتضمن مطاعم ومقاهٍ ومتاجر وسوبرماركت وصيدلية وخدمات أساسية، وجميعها على بُعد خطوات من الوحدات السكنية. ويرفع هذا النهج المتكامل في تصميم المجمّع من مستوى الراحة اليومية للسكان، ويدعم تحوّل منطقة شمال ياس إلى حيّ سكني مكتفٍ ذاتياً.

ويُعزّز "ياس سنترال بارك" التابع لشركة الدار أسلوب الحياة المرتبط بالطبيعة الذي يوفره المجمّع، حيث يتيح للسكان الاستمتاع المباشر بواحد من أكبر المنتزهات العائلية في أبوظبي. ويتصل المنتزه بالمجمّع عبر ممشى متواصل، ويضم مضماراً مخصصاً للجري ومساحات عشبية مفتوحة للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة تشمل منطقة قفز ومنطقة ألعاب مائية وملاعب أطفال ومساراً مستوحى من الغابات مزوّداً بمنصات لليوغا. كما يتضمن المنتزه مقهىً بشرفة خشبية يُشكّل نقطة التقاء اجتماعية، ليمتد أسلوب الحياة العصري إلى ما هو أبعد من حدود المشروع ويرسّخ مكانة شمال ياس بوصفه حيّاً سكنياً حيوياً يوفر بيئة تشجع على الحركة والمشي.

ويستهدف "ياس بارك بليس" الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، وهو ما يعكس التزام الدار بالتنمية المستدامة وصحة وجودة حياة السكان. وقد أدمجت الدار أنظمة ترشيد الطاقة ومواد البناء المستدامة والتنسيق البيئي المتوافق مع المناخ في جميع مكونات المشروع، بما يدعم أداءها البيئي على المدى الطويل ويرفع جودة المعيشة في مجمعاتها.

