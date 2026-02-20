وُظف صافي العائدات لضخ سيولة في حقوق ملكية الدار للاستثمار العقاري، بما يشمل سداد سندات هجينة دائمة بقيمة 500 مليون دولار كانت "أبولو" قد اكتتبت فيها عام 2022.

رفعت الصفقة حصة الدار في الدار للاستثمار العقاري لتصل إلى 90%، مما يتيح لها الاستفادة بشكل أكبر من التدفقات النقدية المتكررة لمحفظة عقارية استثمارية متنامية.

تأتي الخطوة تتويجاً للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع "أبولو"، ليرتفع إجمالي الاستثمارات المشتركة إلى 2.9 مليار دولار حتى الآن.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار ("الدار") اليوم عن إصدار سندات هجينة ثانوية بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي لصالح شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" ("أبولو")، وذلك من خلال عملية طرح خاص تهدف إلى توفير رأس مال إضافي يدعم زخم النمو القوي الذي تشهده المجموعة.

ستعزز هذه الصفقة كفاءة هيكل رأس المال للدار، حيث تم إصدار السندات على مستوى المجموعة، ووُجه صافي العائدات كسيولة في حقوق ملكية شركة الدار للاستثمار العقاري، الذراع المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل. وتضمنت الصفقة سداد سندات ثانوية دائمة بقيمة 500 مليون دولار كانت الدار للاستثمار العقاري قد أصدرتها لصالح "أبولو" ضمن استثمار أولي جمع بين أدوات الدين وحقوق الملكية بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2022. وبإتمام هذه الخطوة، رفعت الدار حصتها في الدار للاستثمار العقاري لتصل إلى 90%، في حين احتفظت "أبولو" بنسبة 10% المتبقية.

يُعد هذا الإصدار، الذي خصصته الدار لصالح صناديق وعملاء وشركات تابعة لـ "أبولو"، أكبر عملية طرح خاص لسندات هجينة للشركات في المنطقة، مما يرفع إجمالي استثمارات "أبولو" في الدار إلى ما يقارب 2.9 مليار دولار منذ عام 2022. وتستهدف الصفقة تعزيز المرونة المالية لهياكل رأس المال في كل من الدار والدار للاستثمار العقاري، وترسيخ الملاءة المالية للمجموعة ودعم خطط نموها الطموحة، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الدار.

وفي هذا السياق، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: "تبرز هذه الصفقة عمق شراكتنا الراسخة مع 'أبولو' وتؤكد مجدداً ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في استراتيجية الدار وكفاءة إدارتها المالية ومسار نموها المتصاعد. ويوفر هذا الإصدار للمجموعة رأس مال طويل الأجل يتسم بالمرونة، مما يعزز متانة الميزانية العمومية ويدعم قدرتنا على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواقنا الرئيسية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة؛ إذ ترفع حصة الدار من عوائد الدخل المستقر والمتكرر الذي تولده المحفظة المتنوعة وعالية الجودة التابعة لـ الدار للاستثمار العقاري، والتي ستواصل التوسع عبر الاستحواذات ومشاريع ’التطوير والاحتفاظ‘ التي تناهز قيمتها حالياً 5 مليارات دولار أمريكي".

من جانبه، قال جمشيد إحساني، الشريك في "أبولو": "يبرهن إتمام استثمارنا الخامس مع الدار بوضوح على قدرة 'أبولو' على هيكلة حلول رأسمالية مرنة تستجيب بفاعلية لاحتياجات عملائنا من الشركات ومستثمرينا على حد سواء. حققت الدار منذ استثمارنا الأول في عام 2022 قفزات نوعية ونجاحات متتالية، مدعومة بأداء قوي وتوسع مدروس في المحفظة تحت إشراف فريق إداري متمرس. ويعكس استثمارنا الأخير التزام أبولو الراسخ تجاه أبوظبي والمنطقة بشكل عام".

تحمل السندات الهجينة المُصدرة لصالح "أبولو" خصائص مماثلة للإصدار العام الأخير الذي طرحته الدار بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي، مع تميزها بفترة حظر استرداد (Non-call period) أطول تمتد إلى 10.25 سنة.

وكانت وكالة "موديز" قد أكدت في مطلع شهر يناير تصنيف مجموعة الدار الائتماني عند درجة Baa2‎ وتصنيف شركة "الدار للاستثمار العقاري" عند درجة Baa1‎، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكليهما، كما منحت الوكالة السندات الهجينة المطروحة للاكتتاب العام تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3‎، مع احتساب نسبة 50% منها ضمن رصيد حقوق الملكية. وتولى "سيتي" (Citi) دور المنسق العالمي الوحيد، ووكيل الهيكلة، ومستشار التصنيف في أحدث صفقات الدار مع "أبولو".

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

نبذة عن شركة "أبولو"

تُعد شركة "أبولو" مديراً عالمياً للأصول البديلة يتميز بمعدلات نمو عالية. وتسعى الشركة عبر أعمالها في إدارة الأصول إلى تحقيق عوائد مرتفعة لعملائها عبر مختلف مستويات نطاق المخاطر والعوائد، بدءاً من الائتمان من الدرجة الاستثمارية وصولاً إلى الأسهم الخاصة. وتوظف الشركة خبراتها الاستثمارية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود عبر منصتها المتكاملة لتلبية تطلعات عملائها للعوائد المالية، وتزويد الشركات بحلول رأسمالية مبتكرة تدعم نموها.

تختص الشركة عبر "أثين" (Athene)، ذراعها لخدمات التقاعد، في مساعدة العملاء على تحقيق الأمان المالي من خلال توفير حزمة من منتجات الادخار التقاعدي، وتعمل كمزود للحلول المؤسسية. ويساهم نهج "أبولو" الاستثماري، الذي يتسم بالصبر والإبداع والمعرفة العميقة، في مواءمة مصالح عملائها والشركات التي تستثمر فيها وموظفيها والمجتمعات التي تعمل بها، بهدف توسيع نطاق الفرص وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

بلغ حجم الأصول تحت الإدارة لدى "أبولو" ما يقارب 938 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.apollo.com.

