المركز الجديد الواقع في مدينة دبي الصناعية سيضاعف من قدرة الشركة على تلبية احتياجات شركائها في المنطقة، مع إمكانية معالجة أكثر من 1.5 مليون وحدة يومياً

القدرات الداخلية المتكاملة لشركة الخياط للاستثمار تدعم تلبية التوقعات المتزايدة لعملائها في قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية سريعة التداول، وتجارة التجزئة وغيرها

من المتوقع أن يسهم المركز بدور فاعل في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية " D33 "، عبر تعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مركزاً متطوراً لتنفيذ الطلبات في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم ش.م.ع. ويأتي هذا المركز الذي يجسد إرثاً راسخاً من ريادة الأعمال يمتد لأكثر من أربعة عقود، ليشكل منصة أساسية تدعم مسيرة التوسع الإقليمي المتواصلة للشركة.

وسيسهم المركز الجديد، الذي يمتد على مساحة مليون قدم مربع، في زيادة سعة التخزين والتوزيع الحالية لشركة الخياط للاستثمار بنحو أربعة أضعاف، وسيلعب دوراً هاماً في الارتقاء بمعايير سلسلة التوريد المرنة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. ويتعامل هذا المركز حالياً مع أكثر من نصف مليون وحدة يومياً، مع إمكانية التوسع إلى مليون ونصف وحدة. كما يضم المركز مساحات إضافية للتوسع بنحو مئتي ألف قدم مربع خلال الفترة المقبلة. وسيقدم المركز خدماته لأكثر من 30 ألف عميل تجاري، فضلاً عن دعم خدمات التوصيل المنزلي في جميع أنحاء الدولة بالاستفادة من تنامي حضور شركة الخياط للاستثمار في قطاعات الخدمات الصحية والاستهلاكية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

وينطلق المركز من أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضلة للشركات والاستثمارات العالمية الكبرى. وتماشياً مع هذه الرؤية، أرست دولة الإمارات خططاً طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة، ورفع قيمة قطاعها اللوجستي إلى أكثر من 200 مليار درهم إماراتي سنوياً خلال السنوات السبع المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخياط للاستثمار، وهي شركة إماراتية قابضة خاصة، دأبت على توسيع بنيتها التحتية لسلسلة التوريد على مدار أكثر من أربعة عقود. وتتيح القدرات الداخلية المتكاملة للشركة تلبية التوقعات المتزايدة باستمرار لعملائها في قطاعات متنوعة تشمل الأدوية والمعدات الطبية والمخبرية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والمقاولات، وغيرها.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المركز، قال زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة الخياط للاستثمار: "ترتكز الخياط للاستثمار على أسس متينة تجمع بين القدرة على التكيف وروح ريادة الأعمال. ويعكس مركز الابتكار وتنفيذ الطلبات الجديد هذه المبادئ بشكل مثالي ضمن سعينا الحثيث لاغتنام الفرص المستقبلية التي سيوفرها السوق في العقود القادمة. ولا يقتصر دور هذا المركز على تعزيز عملياتنا فحسب، بل يشكل ايضاً استثماراً استراتيجياً يرسخ القيمة المستدامة لشركائنا وعملائنا، ويساهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يُجسد هذا المركز المتطور مدى التزام وتفاني موظفينا الذين يشكلون القوة الأبرز وراء تقدمنا المستمر".

نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أعرب سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، عن سعادته بتحوّل مدينة دبي الصناعية إلى مقرّ مركز التوزيع الجديد التابع لشركة الخياط للاستثمار. وقال: "نثق بأنّ موقعنا الإستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" سوف يعزّز ارتباط مركز التوزيع الجديد التابع لشركة الخياط للاستثمار ويسهم في ضمان نجاحه على المدى البعيد".

وأضاف: "تؤكد مدينة دبي الصناعية، التي تضمّ اليوم أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، التزامها بدعم مثل هذه المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية البارزة، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع "300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

من جانبه، قال سامر صبري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في شركة الخياط للاستثمار: "تعكس هذه المنشأة الجديدة مستوى الريادة والكفاءة الذي تتميز به فرق العمل في شركة الخياط للاستثمار، وقدرتهم على الابتكار وتطوير حلول متقدمة ترسخ معايير جديدة للتميز في إدارة سلسلة التوريد. لا شك أن هذا المركز المتطور سيمكننا من تعزيز موقع الشركة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، عبر توفير قدرات توزيع أكثر سرعة وكفاءة، بما يلبي متطلبات منظومة أعمالنا المتنامية".

وسيعزز التصميم المميز لمركز تنفيذ الطلبات الجديد مكانة شركة الخياط للاستثمار في مجال التحول الرقمي والاستدامة ضمن عمليات سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن تسهم التقنيات المتطورة والعمليات الذكية المعتمدة في المركز في رفع كفاءة سلسلة التوريد وتحسين قدرات تنفيذ الطلبات. ويمتاز المركز باتصاله المباشر بشبكات النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية مما يتيح حركة انتقال سلسة للبضائع من وإلى كافة موانئ الدولة، ومحطة شحن الاتحاد للقطارات، فضلاً عن التوسعات المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي.

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

أسس الدكتور سعد الخياط شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي، كشركة عائلية رائدة في تجارة العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والمقاولات. حيث توفر المجموعة فرص عمل لأكثر من 10000 موظف ينتمون إلى 74 جنسية، وهو ما يعكس التزامنا بالتنوع وتمكين الكوادر المتميزة من المساهمة في مسيرة النهضة الاقتصادية. تم تصنيف مجموعة الخياط للاستثمار من قبل Forbes ضمن أقوى 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط لعام 2024، إضافة إلى حصولها على جائزة أفضل شركة لخدمات الرعاية الصحية بحسب مجلة Gulf Business في دول الخليج العربي لعام 2023، إضافة إلى جوائز متعددة في مجالات مختلفة.

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