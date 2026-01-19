جدة: كشفت الخطوط السعودية عن طائرتها المتوشحة بشعار روح السعودية”Saudi, Welcome to Arabia“، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ولتكون منصة ترويجية متنقلة تعكس الحفاوة السعودية الأصيلة وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وستجوب طائرة السعودية من طراز بوينج B787-9 وجهاتها الدولية المختلفة، حاملة رسائل ترحيبية ضمن حملة ترويجية متكاملة تسلط الضوء على الحراك السياحي المتنامي في مناطق المملكة على مدار العام. كما تعرض "السعودية" عبر أنظمة الترفيه على متن طائراتها أبرز الوجهات والفعاليات والمشاريع السياحية، على رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات.

وتعد الطائرة المتوشحة بشعار "روح السعودية" بمثابة جسرٍ لاستكشاف روائع المملكة وما تقدمه السعودية من تجارب لا تضاهى، حيث صممت الهيئة السعودية للسياحة الهوية البصرية للطائرة لتعزيز حضور المملكة عالمياً وجذب الأنظار إليها وتبرز تنوع الوجهات السعودية، ومناطق الجذب الساحرة، وكرم الضيافة الأصيل مما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية لتعريف العالم بمسيرة التحول التي تعيشها المملكة.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة تعتبر نموذجاً يحتذى في تكامل الأدوار وفق مستهدفات متناغمة ترتقي بتجربة الضيوف، ولعل المعدلات المتزايدة لأعداد الزوار تؤكد نجاح كافة المشاريع المشتركة، منوهاً بأن التعاون المشترك ركز على أن تكون المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية رائدة، مع إطلاق مشاريع عديدة لتحسين البنية التحتية للطيران وتسهيل الوصول وتعزيز التجارب السياحية بما يعكس الهوية السعودية، وبأعلى معايير الجودة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد حميدالدين: "نواصل من خلال هذا التعاون توسيع منصات الترويج المبتكرة، حيث تحولت رحلة السفر نفسها إلى تجربة ملهمة تعكس روح السعودية، وتدعم تقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار. وندعو المسافرين لخوض تجربة السفر على متن هذه الطائرة والتقاط الصور التذكارية لها ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكونوا جزءاً من قصة روح السعودية ونشر رسائل الترحيب السعودية إلى العالم".

وتتنوع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين "السعودية" والهيئة السعودية للسياحة لتشمل نطاقاً واسعاً من المبادرات، بما في ذلك جذب السياح الدوليين، وتعزيز الربط الجوي، وتوفير رحلات إضافية لتلبية الطلب المتزايد، كما يعمل الطرفان معاً في الفعاليات العالمية مثل معرض (TOURISE 2025)، مما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

