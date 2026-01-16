أبرمت الخطوط السعودية والخطوط الجوية الهندية اتفاقية الرمز المشترك والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر فبراير وتتضمن العديد من المزايا لضيوف "السعودية" والخطوط الهندية لإثراء تجربة سفرهم وتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة رحلات الناقلَين الجوييَن وزيادة خيارات السفر لخدمة قطاع السياحة والأعمال ومختلف شرائح الضيوف.

ويستفيد ضيوف "السعودية" وعملاء الخطوط الهندية من الاتفاقية التي تشمل العديد من الامتيازات بدءاً من الحجوزات، وإصدار التذاكر، والانتقال السريع والسلس بين الرحلات بتذكرة واحدة بمنتهى السهولة، وشحن الأمتعة إلى الوجهة النهائية.

وسيتمكن ضيوف "السعودية" عبر اتفاقية الرمز المشترك، من السفر للعديد من الوجهات في الهند عبر مومباي ودلهي تشمل أحمد آباد، بنغالورو، كولكاتا، كوتشي، حيدر آباد، تشيناي، لكناو، وجايبور وأكثر من 15 وجهة أخرى، فيما سيتاح لعملاء الخطوط الهندية الوصول لوجهات داخلية عبر كل من محطتي جدة والرياض تشمل الدمام، وأبها، والقصيم، وجازان، والمدينة المنورة، والطائف وسيتم إضافة رحلات ربط إلى وجهات دولية مختارة لاحقاً هذا العام، ومع التأشيرات الإلكترونية السلسة بالمملكة العربية السعودية وتأشيرات التوقف (الترانزيت) وكذلك تأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية المؤهلين، أصبح السفر لمختلف المناطق بالمملكة أسهل من أي وقت مضى.

وأشار معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى البُعد الاستراتيجي لاتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الهندية والتي ستتيح السفر لوجهات إضافية وفق إجراءات ميسّرة إلى جانب مختلف المزايا الأخرى التي ستساهم في إثراء تجربة السفر، منوهاً بخبرات "السعودية" وتاريخها في التشغيل بين المملكة العربية السعودية والعديد من المحطات بالهند والتي تصل إلى 60 عاماً حيث ساهمت خلالها في خدمة مختلف شرائح الضيوف وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال كامبل ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الهند: "تعد المملكة العربية السعودية من أهم أسواقنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد تحولًا متسارعًا لتصبح بوابة دولية رئيسية إلى المنطقة. ويسعدنا التعاون مع الخطوط السعودية لتوفير وصول أوسع للجالية الهندية الكبيرة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المسافرين من الهند لاكتشاف العروض السياحية المتنوعة والمتطورة بسرعة، وما تزخر به المملكة من وجهات سياحية مميزة.

يشار إلى أن عدد اتفاقيات الرمز المشترك تبلغ حالياً 25 اتفاقية بما يتيح لضيوف "السعودية" الوصول لأكثر من 100 وجه دولية إضافية إلى جانب تمكين مسافري شركات الطيران العالمية من الوصول الى العديد من الوجهات الداخلية بما يتسق مع مستهدفاتها الرامية إلى جلب العالم للمملكة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com