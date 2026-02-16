أعلنت الخطوط السعودية عن شراكتها كناقل رسمي لسباق فورمولا إي في جدة، وذلك تزامنًا مع استضافة حلبة كورنيش جدة مجددًا لجولات بطولة العالم ABB FIA Formula E .

ويأتي ذلك في إطار الدور المتواصل الذي تؤديه "السعودية" في دعم الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، لربط الضيوف والجهات المنظمة وعشاق السباق بالحدث العالمي الهام عبر شبكتها العالمية الواسعة، بما يسهم في إنجاح استضافة إحدى أبرز بطولات رياضة المحركات الكهربائية في العالم.

وقدمت "السعودية" تجربة جماهيرية تفاعلية عبر منطقة Discover E-Zone، المصممة لإشراك الزوار في تجارب رقمية مبتكرة وتحديات مستوحاة من أجواء السباقات وفرص حصرية للمشاركة في مسابقات مميزة حيث تقع المنطقة ضمن قرية مشجعي فورمولا إي المصاحبة للسباق، وتتيح للجماهير اختبار سرعة استجابتهم عند خط الانطلاق، والتنافس في تجارب ألعاب تفاعلية، واستكشاف النسخة المطوّرة من ركن التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي لابتكار لحظات خاصة قابلة للمشاركة طوال أيام البطولة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن منصة "احجز مقعدك" العالمية التي أطلقتها "السعودية"، والمساهمة في ربط الجماهير بتجارب استثنائية تعزز حضور علامتها التجارية خلال فعاليات البطولة، كما استضافت الزوّار في مناطق ضيافة مخصصة تقدم تجارب راقية تعكس تميز الخدمة والضيافة السعودية الأصيلة.

وأكد رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد طاش أن عودة فورمولا إي إلى جدة تُعد محطة مهمة ضمن قائمة الفعاليات الرياضية في المملكة، وفرصة لإبراز دور "السعودية" الذي يتجاوز ربط الوجهات الجوية.

وأضاف أن "السعودية" بصفتها شريك الطيران الرسمي؛ تعتز بدورها لتمكين سفر الفرق والضيوف الدوليين بسلاسة، إلى جانب تقديم تجارب جماهيرية تفاعلية عبر Discover E-Zone ومنصة "احجز مقعدك".

وتعزز استضافة سباق بطولة العالم فورمولا إي بجدة مكانة المدينة كوجهة عالمية للفعاليات الدولية الكبرى، حيث يجذب الحدث نخبة السائقين والفرق والجماهير من مختلف أنحاء العالم، ويؤكد التزام المملكة العربية السعودية باستضافة بطولات رياضية متقدمة ومستدامة تعكس تطلعاتها المستقبلية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

