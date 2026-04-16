أجرت الخطوط الجوية التركية تعديلات في هيكل إدارتها التنفيذية، حيث أسفرت التعيينات الجديدة عن تغييرات في مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي، وذلك تماشياً مع الأهداف المؤسسية للشركة.

وجرى تعيين البروفيسور مراد شكر، رئيساً لمجلس الإدارة وللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، بعد أن شغل لسنوات عديدة مناصب محورية في مجالات التمويل والخزانة وعلاقات المستثمرين، كما شغل منصب المدير المالي (CFO) لدى الناقلة الوطنية.

وحصل البروفيسور مراد شكر على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة مرمرة عام 2000، كما نال شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة سابانجي، وشهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مينيسوتا. وواصل مسيرته المهنية عبر أدوار رئيسية في الساحة الدولية حيث شارك في العديد من المشاريع التشغيلية، وكان مسؤولاً عن إعداد تقارير السياسات العامة والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال والتجارة الدولية والنمو في الدول النامية، وذلك خلال عمله كخبير اقتصادي في البنك الدولي خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

وفي الفترة بين عامي 2013 و2016، عمل البروفيسور شكر في بنك زراعات بمنصب نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات المالية وعلاقات المستثمرين، حيث تولى مسؤولية التمويل الدولي وإدارة العلاقات مع مختلف المؤسسات المالية والمستثمرين. وخلال تلك الفترة، كان عضواً في مجلس إدارة كل من شركات تابعة شملت زراعات للاستثمار، وزراعات للتأمينات التقاعدية، وزراعات للتأمين.

وفي يوليو 2016، تم تعيينه مديراً مالياً للخطوط الجوية التركية، حيث تولى مسؤوليات التمويل وعمليات الخزانة والمحاسبة والمشتريات وعلاقات المستثمرين. ومنذ مارس 2021، كان عضواً في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة في كل من شركتي "Turkish Technic" و"SunExpress".

شغل البروفيسور مراد شكر عضوية المجلس الاستشاري المالي التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) منذ عام 2024، كما تولى رئاسة هذا المجلس منذ عام 2025. يقدّم هذا المجلس المشورة لمجلس إدارة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وكافة الجهات ذات الصلة بشأن القضايا السياسية المرتبطة بخدمات القطاع المالي.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل البروفيسور شكر كمحاضر بدوام جزئي في جامعة بوغازيتشي (Boğaziçi University) خلال الفترة من 2015 إلى 2018، كما حصل على درجة الأستاذية (بروفيسور) في ديسمبر 2025.

وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وفي إطار تغييرات الإدارة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، تم تعيين أحمد أولموشتر رئيساً تنفيذياً للشركة، بعد أن تولى لسنوات مسؤولية عمليات المبيعات والتسويق الاستراتيجية للشركة بصفته رئيسًا تنفيذيًا للعمليات التجارية.

وُلد أحمد أولموشتر في اسطنبول عام 1980، وأتم دراسته الجامعية في إدارة الأعمال بجامعة مرمرة، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من خلال برنامج دولي مشترك بالتعاون مع Long Island University (نيويورك)، وEuropean Business School (لندن)، وPôle Universitaire Léonard de Vinci (باريس).

بدأت المسيرة المهنية لأحمد أولموشتر عام 2000 كموظف بدوام جزئي في مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية التركية. وانطلاقًا من خبرته في إحدى أهم نقاط التواصل مع العملاء في الشركة، حقق السيد أولموشتر مسيرة مهنية متميزة تُوجت بوصوله إلى منصب بالإدارة التنفيذية في الناقلة الوطنية.

وبعد انطلاقه المهني من مركز الاتصال في عام 2000، واصل مسيرته داخل الشركة كمحلل رحلات ضمن إدارة الإيرادات. وخلال السنوات التالية، شغل أولموشتر عددًا من المناصب الحيوية داخل القسم ذاته، شملت مدير أنظمة التوزيع العالمية، ومدير إدارة الإيرادات والتسعير، ثم نائب أول لرئيس إدارة الإيرادات.

وشغل أحمد أولموشتر منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات منذ عام 2014، ومنذ عام 2024 تولّى قيادة العمليات التجارية للشركة بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية.

وخلال مسيرته المهنية، قدّم أولموشتر إسهامات بارزة في العديد من المجالات الاستراتيجية لدى الخطوط الجوية التركية، شملت تخطيط شبكة الوجهات، وإدارة الإيرادات واستراتيجيات التسعير، وعمليات المبيعات والتسويق، وتجربة العملاء، وبرنامج الولاء Miles&Smiles. كما يشغل في الوقت ذاته عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة التدقيق في شركة "SunExpress"، وعضوية مجلس إدارة "Turkish Technic"، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للتوزيع التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

علاوة على ذلك، يشارك السيد أولموشتر بفاعلية في عدد من المؤسسات المهمة، مثل "البروفيسور فؤاد سيزجين للأبحاث في تاريخ العلوم الإسلامية"، والاتحاد التركي للجولف، ومؤسسة تطوير التعليم والسياحة، واللجنة الأولمبية الوطنية التركية.

وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وتهدف الخطوط الجوية التركية، الناقلة الوطنية التي تُسيّر رحلات إلى أكبر عدد من الدول حول العالم مقارنة بأي شركة أخرى في العالم، إلى تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطيران العالمي من خلال هيكلها الإداري الجديد، وقوة مواردها البشرية، ورؤيتها للنمو المستدام، ونهجها المرتكز على خدمة المسافرين وجعلهم في مقدمة أولوياتها.

وأعربت الخطوط الجوية التركية عن تمنياتها لكل من البروفيسور مراد شكر والسيد أحمد أولموشتر كل التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 526 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 358 وجهة حول العالم، منها 305 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 133 دولة.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تجمع شبكة تحالف ستار أليانس 26 من أبرز شركات الطيران العالمية، ويوفر للمسافرين وصولًا سلسًا إلى أكثر من 1,150 مطارًا عبر 190 دولة، مما يغطي 90% من أنحاء العالم. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

