الاكتتاب في الصندوق الأول من نوعه في المنطقة متاح من خلال أربع جهات مستلمة ونظام الاشتراكات على موقع "الخبير المالية"

آخر موعد للاكتتاب في الطرح الأولي نهاية يوم الخميس 31 مارس 2022م

جدة، المملكة العربية السعودية : أصدرت "الخبير المالية"، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إعلاناً بقرب انتهاء فترة الاكتتاب في الطرح الأولي لصندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" والتي ستنتهي بنهاية يوم الخميس 28 شعبان 1443هـ، الموافق 31 مارس 2022م، برأس مال مستهدف قدره مليار ريال سعودي. ويستهدف الصندوق طرح 100 مليون وحدة بسعر 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة.

حيث يتاح الاكتتاب للمستثمرين من الأفراد المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، والمؤسسات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، بحد أدنى للاشتراك 1,000 ريال سعودي، وذلك عن طريق قنوات الاشتراك المتاحة لدى الجهات المستلمة وهي "الجزيرة كابيتال"، و"مصرف الراجحي"، و"البنك الأهلي السعودي"، و"بنك الرياض". كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق، شركة "الخبير المالية".

وسيعمل الصندوق على الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، والطروحات الأولية للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة، وصفقات المرابحة، المتوافقة مع أحكام اللجنة الشرعية ومبادئها؛ وذلك بهدف تحقيق نمو طويل الأجل ودخل دوري لمالكي الوحدات من عوائد الأسهم والأرباح على رأس المال.

الجدير بالذكر أن صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" هو صندوق استثمار متداول مغلق، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. وتعتبر شركة "الخبير المالية" هي مدير ومشغّل الصندوق، وهي إحدى مؤسسات السوق المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بترخيص من هيئة السوق المالية برقم (37-07074).

للحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alkhabeer.com .

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عن صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"

هو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

هذه الوثيقة صادرة من "الخبير المالية" لأغراض الاطلاع والمعلومات العامة فقط، ولا تشكل أي عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة في أي ورقة مالية، كما أنها (أو أي جزء منها) لا تشكل أساساً يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي إجراء أو حافز للدخول في أي عقد مهما كان نوعه. ولا تتحمل "الخبير المالية" أي مسؤولية عن أي خسارة يمكن أن تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو يمكن أن تترتب فيما يتعلق بها. يمكن أن تملك "الخبير المالية" أو شركاتها الشقيقة أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها "الخبير المالية" مركزاً استثمارياً أو حصة في الأوراق المالية المعنية أو أن تشارك في تقديم خدمات استشارية لواحدة أو أكثر من الشركات المشار إليها آنفاً. ويمكن ألا تتحقق أي توقعات وآراء وبيانات تتعلق بالاحتمالات المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة. وجميع التوقعات والآراء والبيانات التي تحتوي عليها هذه الوثيقة هي آراء "الخبير المالية" كما في تاريخ هذه الوثيقة، وهي قابلة للتغيير بدون إشعار. ولا يمكن اعتبار أي نوع من الأداء السابق على أنه ضمان للنتائج المستقبلية. كما أن الاستثمار في الصناديق ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي، ويمكن أن تنخفض أو أن ترتفع قيمة الأوراق المالية وأسعارها والدخل المتحقق منها. ويمكن أن يسترد المستثمرون قيمة أقل من المبالغ التي استثمروها أصلاً. ويمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو الدخل المتحقق منها. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار. كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق. يتم خصم رسوم الإدارة عند بداية الاستثمار. وقد ينطبق على الاستثمار رسوم مرتبطة بالأداء. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائماً لجميع المستثمرين. كما يتوجب على المستثمرين الرجوع إلى مستشاريهم للاستثمار إذا كانت لديهم أي شكوك. فيما يتعلق بالأوراق المالية غير القابلة للتحويل فوراً إلى سيولة، يمكن أن يصعب على المستثمر بيعها أو التخارج منها والحصول على معلومات موثوقة عن قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار. ويمكن الحصول على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتقارير الصندوق ووثائقه الأخرى من خلال الموقع الإلكتروني لشركة "الخبير المالية" www.alkhabeer.com

فيما يتعلق بالأوراق المالية غير القابلة للتحويل فوراً إلى سيولة، يمكن أن يصعب على المستثمر بيعها أو التخارج منها والحصول على معلومات موثوقة عن قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها.

عن "الخبير المالية"

"الخبير المالية" هي شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية، تقدم منتجات وحلول استثمارية عالمية مبتكرة للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد المؤهلين من أصحاب الملاءة المالية العالية. وهي شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح به 894,523,230 ريال سعودي ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية للأنشطة الآتية: التعامل، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، بترخيص رقم 37-07074 وسجل تجاري 4030177445.

يقدم قطاع إدارة الأصول في شركة "الخبير المالية" فرصاً استثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق الخاصة في قطاع الأسهم الخاصة وأسواق المال والقطاع العقاري، حيث تستهدف إدارة الأسهم الخاصة تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة في عدد من القطاعات والتي تشتمل على القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع الصناعي وغيرها، كما يعمل فريق الاستثمار العقاري في "الخبير المالية" على هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم إدارة الاستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج والاستحواذ.

يقع المقر الرئيسي لشركة "الخبير المالية" في جدة على طريق المدينة المنورة، ص. ب. 128289 الرمز البريدي 21362، المملكة العربية السعودية. ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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