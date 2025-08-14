عززت مدينة الجونة الساحلية، التي تستقبل الزوار على مدار العام، ريادتها من خلال طرح مجموعة محدودة من المنازل الجديدة المتاحة للتسليم السريع مع الإدارة المجانية لعمليات الإيجار للسنة الأولى من خدمة El Gouna Plus"

كشفت الجونة أيضاً عن مجموعة من العقارات السكنية الجديدة في حيي "Highland by North Bay" وTuban Waterfalls" الحصريين

طرح منازل مرموقة تقدم عوائد استثمارية مبكّرة وخيارات دفع مرنة تمتد إلى ما بعد التسليم، مع إمكانية التأجير طوال العام

الجونة، مصر – احتفاءً بمرور 35 عاماً على النمو المستدام والإنجاز المستمر، أعلنت الجونة اليوم عن إطلاق حيين سكنيين فاخرين إضافة إلى خطة تسليم سريعة لفترة محدودة. وتقدم المدينة الساحلية المزدهرة على البحر الأحمر التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، مجموعة من المنازل الجاهزة للتسليم خلال عام واحد فقط مع فترات سداد تصل إلى خمس سنوات، وإعفاء من عمولات الإيجار لمدة عام كامل، مع خدمة "El Gouna Plus"، المنصة الرسمية الشاملة لإدارة العقارات والخدمات المنزلية في المدينة.

وتتميز الجونة ببنيتها التحتية المتطورة وسوقها السياحي والسكني المزدهر وأعلى مستويات جودة الحياة، حيث يصل عدد سكانها إلى 25,000 ساكن من أكثر من 50 جنسية من مختلف أنحاء العالم. وتُقدم المدينة فرص استثمار جديدة من خلال توفير أسرع خطة تسليم عقارات فاخرة في دولة مصر بهدف تلبية الطلب المتزايد على العقارات الجاهزة المصممة للنمو المستدام، وتُعزيز القيمة للمستثمرين والملّاك ومشتري المنازل الجدد على حد سواء.

وصرح محمد عامر، المدير التنفيذي للجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: "على مدار 35 عاماً، رسخت الجونة مكانتها كوجهة ساحلية مرموقة على ساحل البحر الأحمر انطلاقاً من التزامنا بتوفير أسلوب حياة متكامل يجسّد مفهوم "الحياة كما يجب أن تكون" في مدينة مزدهرة ومتطورة. وتُعزز هذه المشاريع الجديدة ريادة الجونة حيث توفر مساكن فاخرة تتسم بعوائد استثمارية مجزية وقيمة استثمارية طويلة المدى، بما يعكس التزامنا لتقديم تجربة شاملة تُراعي تنوّع التطلعات، والاحتياجات للملاك والمستثمرين والزوار".

أسرع خطط لتسليم الوحدات الفاخرة في دولة مصر، مع طرق سداد وخدمات لإدارة العقارات

تقدّم الجونة تجربة استثنائية تتمثل في سرعة التسليم وجاهزية التشغيل الفورية، ومع خطّتها الجديدة، سيتم تسليم الوحدات عبر فترة زمنية غير مسبوقة وذلك خلال عام واحد فقط من الشراء، فيما تمتد خطط السداد على مدى خمس سنوات، وتتيح فرصة تأجير الوحدات عبر الانضمام إلى خدمة "El Gouna Plus" لإدارة العقارات بدون عمولة، خلال السنة الأولى. خطة تجمع بين السرعة، والمرونة، وإمكانيات دخل شبه فوري، مما يعزز تجربة المستثمرين والسكان على حد سواء.

أحياء جديدة: مصممة لحياة عصرية تعزز ثقة المستثمرين

توفر الجونة منازل جديدة في حيين متميزين:

Highland by North Bay: مجمع سكني مميز يقع على أرض ساحلية مرتفعة، ويضم مجموعة محدودة من الشقق بثلاث غرف بأسقف عالية مضاعفة الارتفاع وفيلات مزدوجة وشقق بنتهاوس بأربع غرف، مع إطلالات خلابة على البحيرة المتصلة بالبحر توفر مستويات استثنائية من الخصوصية والحياة الفاخرة. وصممت من قبل شركة " ليغوريتا" المعمارية المرموقة عالمياً، والمعروفة بتصاميمها العصرية ومشاريعها البارزة حول العالم. وحدات هايلاند السكنية التي تتميز بتصاميم داخلية حيوية ومشرقة تتخللها أشعة الشمس إضافة إلى شرفات واسعة بإطلالات آسرة على المياه الهادئة، وتجربة معيشة فاخرة ضمن لاجون مفتوح، وخصوصية لا تضاهى، مع توفر مراسي للقوارب، وحدائق وممرات تضفي إحساساً بالسكينة والخصوصية.

Tuban Waterfalls: يقع هذا المشروع في توبان، الحي الجديد في قلب الجونة، ويضم مجموعة محدودة من الوحدات الواسعة بثلاث غرف في منطقة مرتفعة المستوى، مع إطلالة خلابة على الواجهة البحرية، مما يوفر خصوصية استثنائية ومناظر بانورامية خلابة.

صممت من قبل الاستوديو المعماري الشهير "ميسورا" لتجسد أسلوب حياة عصري مع لمسة فنية، حيث يتميز كل منزل بالتناغم السلس بين التصاميم الداخلية العملّية والحدائق الخارجية الخاصة. كما تتسم المنطقة بالوصول المباشر إلى شواطئ الجونة وتتيح للسكان إرساء قواربهم على بُعد خطوات من المنزل. وتقع "Tuban Waterfalls" على بُعد خطوات من المارينا المجاورة وتحيط بها الشلالات الخلابة، ما يجعلها نموذجاً فريداً لأسلوب الحياة على الواجهة البحرية يجمع بين الأناقة والعملية وجمال الطبيعة.

ويلبي كل حي من أحياء الجونة متطلبات الملاك والمستثمرين، حيث الخيارات العقارية الفاخرة التي تجمع بين التصميم العملي والجودة الفائقة.

وجهة تنبض بالحياة طوال العام

تقدّم الجونة تجربة سكنية واستثمارية منفردة تستقطب المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة والعائلات الراغبة في أسلوب حياة ساحلي دائم والزوار من جميع أنحاء العالم. وتقع المدينة على بُعد 30 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، وتتميز بمناخ معتدل وموقع إستراتيجي مما يجعلها الخيار الأمثل لوجهات البحر الأحمر بفضل حيويتها المستمرة على مدار العام.

تمثل الجونة نموذجاً متكاملاً للحياة على الواجهة البحرية في دولة مصر، حيث تضم 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندقاً بإجمالي 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مرموقة مثل النظام البريطاني والسويسري، ومستشفى دولي، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، إضافة إلى الخدمات المتكاملة للعيش على مدار العام. وتُعد الجونة أكبر مشغّل خاص للمراسي البحرية في مصر مع أربعة مراسي تضم أكثر من 600 رصيف، إضافة إلى ملعبين للجولف، ونادٍ لكرة القدم ضمن الدوري المصري، و"مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة" الذي يعد من أبرز الوجهات في المدينة.

تجسد أحياء الجونة المتعددة، جوهر المدينة وتنوع أنماط الحياة فيها، فإضافة إلى حيي "Highland by North Bay" و"Tuban Waterfalls"، تشمل الأحياء الجديدة الأخرى:

Fanadir Shores: حي فريد من نوعه في موقع مثالي في أحد أكثر الشواطئ تميزاً على البحر الأحمر. يقع هذا الحي بجوار فندق "La Maison Bleue Hotel" الفاخر ومنطقة "فنادير مارينا"، الوجهة السياحية الفارقة في المدينة، ويمنح لسكانه أسلوب حياة استثنائي تُعززه الإطلالات البانورامية الخلابة على البحر والبحيرة الهادئة المفتوحة.

Kamaran : يقدم هذا الحي لمسة جديدة للحياة العائلية العصرية من خلال المساحات المُنسقة والمناطق الترفيهية والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الرملية الهادئة، تمتزج فيه العمارة "البيوفيلية" مع التصميم المدروس لخلق مساحات رحبة وآمنة تُلائم جميع الأعمار، وتمنحهم بيئة مرنة تُراعي تنوّع الأذواق والاحتياجات.

The Nines: يُضفي هذا الحي لمسة فائقة التميز على ساحل البحر الأحمر ويُطل على ملعب الغولف من تصميم "كارل ليتن"، ويوفر أعلى مستويات الخصوصية والحياة الساحلية المتكاملة، كما يتضمن مسار من 2 كم، مصمم خصيصاً لمحبي ركوب الدراجات والمشي، ينسجم بتناغم ليوصل جميع أرجاء المنطقة، مع توفير أسلوب الحياة النابضة.

عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عاماً وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية.

يتميز كل فندق بمدينة الجونة بسحر معماري فريد بدءاً من الطراز النوبي لفندق Steigenberger وحتى التصميم المستوحى من الطراز الآسيوي لفندق The Chedi الذي يعد واحد من الفنادق الرائدة في العالم بجانب الجمال الواقعي لفندق Casa Cook حيث تشمل المدينة فنادق مختلفة تتناسب مع ذوق كل عميل مع إعطاء أولوية لتوفير أكبر قدر من الراحة. يعد تناول الطعام في الجونة متعة كبيرة حيث تتوفر خيارات متميزة بالنكهات الغنية من المصادر المحلية، بما في ذلك مزرعة الجونة الخاصة. ويوجد أيضاً بالمدينة مجموعة من أفضل المنتجعات الصحية التي تجمع بين طرق العلاج الشرقية والغربية لتوفير أفضل تجربة استرخاء شاملة.

يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25,000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية، والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40% منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وأو ويست، وطابا هايتس، وبيوم)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7,000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

