المانع: "بتنا نتملك خيارات حقيقية لتوفير خدمات شحن دولي يمتد من أقصى الأرض إلى أقصاها؛ ما يُعزز قدراتنا التنافسية ومكانتنا الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 45 عاماً"

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الجهات الأربع، الشركة السعودية الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة منذ عام 1979، انضمامها رسمياً إلى منصة JCtrans العالمية، الشبكة اللوجستية العالمية المتخصصة في خدمة وكلاء الشحن الدوليين، التي تغطي 179 دولة في العالم، والتي تُعد إحدى المنصات التجارية الأكثر موثوقية في العالم ضمن قطاع خدمات الشحن التجاري.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتمنح شركة الجهات الأربع وصولاً مباشراً إلى أسواق جديدة وشركاء جدد على مستوى العالم. إذ ستتمكن الشركة من التواصل مع عدد كبير من وكلاء الشحن والشركات اللوجستية في مختلف القارات؛ ما يفتح المجال لعقد شراكات دولية واستقطاب أعمال جديدة من شأنها تعزيز تنافسية الجهات الأربع، وتمكينها من تقديم خدمات لقاعدة أوسع من العملاء العالميين، مستفيدة من مكانتها الرائدة وقدراتها التشغيلية المتطورة للمساهمة في تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربع: "يُشكل انضمامنا إلى منصة JCtrans العالمية خطوة إستراتيجية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ سيمنحنا انضمامنا لهذا التحالف اللوجستي العالمي خيارات حقيقية لتوفير خدمات شحن دولي يمتد من أقصى الأرض إلى أقصاها؛ ما يُعزز قدراتنا التنافسية في الجهات الأربع ومكانتنا الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 45 عاماً، خصوصاً في أسواق آسيا الصاعدة، حيث ينبض قلب التجارة والصناعة: في الصين، وفيتنام، وتايوان وغيرها".

وأضاف: "يتماشى وجود الجهات الأربع على منصة عالمية مرموقة كهذه مع توجهات رؤية 2030، التي تشجع الشركات السعودية على تبني أفضل الممارسات العالمية والتكامل في سلاسل الإمداد الدولية. فمن خلال هذه الخطوة، تعزز الجهات الأربع مكانتها بصفتها شريكاً لوجستياً عالمياً، وتساهم في تحقيق الهدف المتمثل في جعل المملكة محورًا لوجستياً عالمياً من خلال رفع جودة الخدمات وتوسيع شبكة الربط العالمية للشركات السعودية. ومن ناحية أخرى، تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على تطوير القطاع اللوجستي السعودي ككل؛ إذ أن انضمام الجهات الأربع لهذا التحالف اللوجستي العالمي لا يقتصر فقط على تعزيز الميزات التنافسية للشركة فحسب، بل يدعم أيضاً مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NDLP) ضمن رؤية 2030 لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية​".

وتُعد شبكةJCtrans منصةً عالمية للتجارة الإلكترونية متخصصة في خدمة وكلاء الشحن الدوليين، وتمتد خدماتها لتشمل 864 مدينة في 179 دولة حول العالم. وتمتلك المنصة خبرة تزيد عن 20 عاماً في السوق، وتدعم أكثر من 11,000 عضو من الشركات وأكثر من 660,000 اشتراك عالمياً. توفر JCtrans سنوياً أكثر من 2.2 مليون فرصة تجارية للشركات اللوجستية، ما يجعلها واحدة من أبرز شبكات الخدمات اللوجستية نمواً في العالم.

وتقدّم شركة الجهات الأربع السعودية حلولًا شاملة لسلاسل الإمداد تتضمن التخزين، والنقل المحلي والدولي، وتضع الابتكار والاستدامة في صميم عملياتها؛ وذلك لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية، وتمكين الشركات من مواكبة تطورات السوق والارتقاء بمستوى أعمالها إلى آفاقٍ جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، أُسِّسَت في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: IATA وFIATA، وIAM، وFIDI، وJCTRANS.

نبذة عن شركة الجهات الأربع

تأسست شركة الجهات الأربع في عام 1979م، وتتمتع اليومَ بسجلٍ حافل بالإنجازات وخبرة واسعة في خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة. وتحظى الشركة بمكانة مرموقة بوصفها إحدى الشركات المتخصصة الأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية والبحرين، حيث تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية التزامها بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء، مثل: الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، والاتحاد الدولي للنقل والخدمات اللوجستية FIATA، والجمعية الدولية للنقل IAM، والاتحاد الدولي لشركات الشحن FIDI، ومنصة JCtrans العالمية.

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