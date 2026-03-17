دبي : وقّعت «الجنيدي للعقارات» مذكرة تفاهم مع شركة «دي إكس أر العقارية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك لتولي مهام التسويق لمشروع «طي فيلا» الذي تطوره الشركة في منطقة الرقيبة بإمارة الشارقة، وهو مشروع سكني يتيح التملك الحر لجميع الجنسيات العربية ويوفر فرصاً استثمارية وسكنية واعدة في أحد المواقع الحيوية القريبة من دبي. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الطرفين لتعزيز الشراكات المهنية في القطاع العقاري والاستفادة من الخبرات التسويقية المتخصصة في تقديم المشاريع السكنية المتميزة إلى السوق الإماراتي والخليجي، بما يسهم في تعزيز حضور المشروع والوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء.



وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الطرفين، حيث وقع الاتفاقية المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» الأستاذ عبد الرحمن رضا الحجار، فيما وقع عن «الجنيدي للعقارات» الأستاذ حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة الشركة. كما حضر مراسم التوقيع الأستاذ سالم علي الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة سالم علي الشامسي للعقارات، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الشركتين، في أجواء عكست روح التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع العقاري وحرصها على تطوير مشاريع نوعية تلبي تطلعات السوق.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراك «الجنيدي للعقارات» لأهمية اختيار شركاء يمتلكون خبرة قوية في مجال التسويق العقاري، حيث تتمتع شركة «دي إكس أر العقارية» بخبرة مهنية في إدارة الحملات التسويقية للمشاريع العقارية وتقديم الاستشارات التسويقية المتخصصة، إضافة إلى قدرتها على الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء في السوق. ومن خلال هذا التعاون، تسعى الشركتان إلى إبراز مشروع «طي فيلا» بوصفه مشروعاً سكنياً مميزاً يجمع بين الموقع الاستراتيجي والتصميم العصري والقيمة الاستثمارية، إلى جانب ميزة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية التي تعزز جاذبية المشروع للمستثمرين من مختلف الدول العربية.



وقال الأستاذ عبد الرحمن رضا الحجار المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» إن الشراكة مع «الجنيدي للعقارات» تمثل خطوة مهمة في إطار تقديم مشروع سكني متكامل إلى السوق، مؤكداً أن مشروع «طي فيلا» يتمتع بعدد من المقومات التي تجعله من المشاريع الجاذبة سواء للسكن العائلي أو للاستثمار. وأضاف أن الشركة ستعمل على تسويق المشروع وفق استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على فهم دقيق لاحتياجات السوق، مستفيدة من خبرتها في القطاع العقاري وشبكة علاقاتها مع المستثمرين والعملاء.



وأشار إلى أن موقع المشروع المتميز والتصميم المعماري العصري الذي يتمتع به، إلى جانب المزايا الاستثمارية التي يقدمها، ومن بينها إتاحة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، تشكل عناصر قوة تدعم نجاحه في السوق العقاري، مؤكداً أن الشركة ستسعى إلى إبراز هذه المميزات من خلال خطة تسويقية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المستثمرين والعملاء في دولة الإمارات والمنطقة.



من جانبه قال الأستاذ حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة «الجنيدي للعقارات» إن التعاون مع شركة «دي إكس أر العقارية» يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع عقارية متميزة وتقديمها إلى السوق عبر شركاء يمتلكون خبرة تسويقية قوية. وأضاف أن مشروع «طي فيلا» يمثل أحد المشاريع المهمة التي تعمل الشركة على تطويرها في إمارة الشارقة، حيث تم تصميمه ليقدم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الخصوصية والراحة والقيمة الاستثمارية.



وأوضح أن «الجنيدي للعقارات» تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم مجتمع سكني يلبي احتياجات العائلات ويواكب النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، مشيراً إلى أن المشروع يوفر مزايا استثمارية وسكنية مهمة من بينها التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، ما يعزز جاذبيته لشريحة واسعة من المستثمرين في المنطقة.



ويعد مشروع «طي فيلا» أحد المشاريع السكنية التي تطورها «الجنيدي للعقارات» في إمارة الشارقة، حيث يقع المشروع في منطقة الرقيبة على الحدود المباشرة مع دبي، ما يمنحه موقعاً استراتيجياً يجمع بين هدوء المجتمعات السكنية في الشارقة وقربها من المراكز الحيوية في دبي، ويتيح للسكان الاستفادة من سهولة التنقل والوصول إلى مختلف المرافق والخدمات في الإمارتين.



ويتميز المشروع بسهولة الوصول إلى أهم الطرق الرئيسية في الدولة، حيث يتصل مباشرة بطريق الإمارات E611 الذي يربط بين إمارات الدولة، ما يوفر سهولة التنقل إلى مختلف الوجهات في دبي والشارقة. كما يقع المشروع على مقربة من عدد من المرافق الحيوية، إذ يبعد نحو خمس دقائق عن مشروع مسار ومدرسة فيكتوريا الدولية وحديقة نسمة المركزية، كما يبعد نحو عشر دقائق عن مطار الشارقة الدولي ومنطقة الخوانيج في دبي وسيوح مول، فيما يمكن الوصول إلى مطار دبي الدولي خلال نحو عشرين دقيقة فقط.



ويضم المشروع مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة يتكون من 62 فيلا مستقلة بالكامل بنظام أرضي وطابق أول، وهو ما يوفر مستوى عالياً من الخصوصية للسكان. وقد صممت الفلل وفق مفهوم معماري عصري يجمع بين الخطوط التصميمية الحديثة والتوزيع الداخلي العملي الذي يلبي احتياجات الحياة العائلية ويوفر مساحات مريحة للمعيشة.

وتتنوع الفلل في المشروع بين ثلاث وخمس غرف نوم بمساحات مختلفة، حيث تبدأ مساحات البناء من نحو 2787 قدم مربع وتصل إلى أكثر من 3600 قدم مربع في بعض الوحدات. وتضم الفلل مساحات معيشة واسعة وغرف طعام ومطابخ حديثة وغرفاً للخدم وعدداً كبيراً من الحمامات، بما يوفر مستوى عالياً من الراحة والخصوصية للعائلات.



ومن أبرز المزايا الاستثمارية التي يقدمها المشروع نظام التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، إضافة إلى ميزة الإعفاء الكامل من رسوم الخدمات، وهي ميزة تمنح الملاك قيمة استثمارية إضافية وتساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. كما يوفر المشروع خطة دفع مرنة بنظام 30 / 70، تشمل 10 في المئة عند الحجز و20 في المئة دفعات مرحلية خلال فترة الإنشاء، على أن يتم سداد النسبة المتبقية عند التسليم المتوقع في الربع الأول من عام 2028.



وتعكس هذه المزايا رؤية «الجنيدي للعقارات» في تطوير مشاريع سكنية تجمع بين الموقع المتميز والتصميم العصري والقيمة الاستثمارية، بما يلبي احتياجات العائلات والمستثمرين في السوق العقاري.



«الجنيدي للعقارات»

تعد «الجنيدي للعقارات» من الشركات العريقة في القطاع العقاري في دولة الإمارات، حيث تعمل على تسويق مشاريع سكنية واستثمارية تركز على الجودة والابتكار وتقديم قيمة استثمارية مستدامة، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة.

شركة دي إكس أر العقارية

تعد شركة «دي إكس أر العقارية» من الشركات المتخصصة في التسويق والاستشارات العقارية في دبي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التسويق العقاري والاستشارات الاستثمارية وإدارة الحملات التسويقية للمشاريع العقارية، مستندة إلى خبرة مهنية وفهم عميق لديناميكيات السوق العقاري في الإمارات والمنطقة.

