الرياض: أعلنت شركة الجميح وشِل لزيوت التشحيم (جوسلوك) عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، إحدى أبرز شركات تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، بهدف استمرار توريد زيوت شِل عالية الجودة لدعم أسطول "يلو" المتنامي في مختلف أنحاء المملكة. وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة الرياض، دعمًا لأهداف "رؤية السعودية 2030"، التي تركز على الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو قطاع النقل وحلول التنقل في المملكة.

ويجسد هذا التعاون التزام الجانبين بتطبيق أعلى معايير الخدمة ورفع كفاءة العمليات. وتعزيز أداء "يلو" التي تدير أسطولًا يضم أكثر من ٣٣ ألف مركبة من خلال شبكة تتجاوز ٩٠ فرعًا لتأجير السيارات. وتعتمد على حلول التشحيم المتقدمة وعالية الأداء من شِل للحفاظ على جودة المركبات، وتقليل فترات التوقف، وتعزيز قيمة إعادة البيع، بما يتماشى مع التزام الشركة لعملائها واستراتيجيتها في النمو.

وأعرب ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشِل لزيوت التشحيم، عن سعادته بتعزيز التعاون مع "يلو"، مؤكدًا أن الشركة تُعد نموذجًا يُحتذى به في الابتكار والموثوقية في قطاع التنقل. وقال: "يؤكد تجديد هذه الشراكة متانة علاقتنا، ويعكس في الوقت ذاته التزامنا المشترك بالاستدامة والأداء المتميز، وتقديم قيمة طويلة الأمد من خلال تقنيات شِل الرائدة في مجال زيوت التشحيم".

من جانبه، أكد حمد الحميٌد ، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على أهمية الشراكات الموثوقة في تقديم تجربة استثنائية للعملاء والحفاظ على كفاءة الأسطول وجودة أدائه. وقال: "أثبتت شراكتنا مع شركة الجميح وشِل لزيوت التشحيم على الدوام قيمتها المضافة في تعزيز كفاءة العمليات، وتقليل تكاليف الصيانة وضمان جاهزية مركباتنا بأفضل حالاتها. وتُعد زيوت شِل عنصرًا أساسيًّا في دعم خطط نمونا الطموحة والتزامنا بالتميُّز، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة القوية".

نبذة عن شركة الوفاق لحلول النقل "يلو":

لدى "يلو" أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسويسرا، وافتتحت مؤخراً أحدث فروعها في مطار مسقط بسلطنة عُمان ومطار شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وتملك "يلو" خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجالها، وتوفّر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.

اعرف أكثر: https://yelo.onelink.me/z7Tl/Efleet2025I

نبذة عن شركة الجميح وشِل لزيوت التشحيم "جوسلوك":

تُعد "جوسلوك" مشروعاً مشتركاً بين مجموعة الجميح وشركة شِل، حيث تقدّم حلول زيوت تشحيم وخدمات ذات مستوى عالمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتركّز الشركة على الابتكار والاستدامة ونجاح العملاء، لتقوم بدور محوري في دعم قطاعات متنوعة تشمل السيارات والنقل والصناعة.

لمزيد من المعلومات: www.shell.sa

بوست لينكدإن

جدّدت شركة الجميح وشِل لزيوت التشحيم (جوسلوك) اتفاقية توريد زيوت التشحيم مع شركة الوفاق لحلول النقل – يلو، إحدى أبرز شركات تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية. وقد حضر حفل التوقيع كلًّا من ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة "جوسلوك"، و حمد الحميّد ، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" ، تأكيدًا على استمرار الشراكة الاستراتيجية التي تدعم أسطول "يلو" المتنامي الذي يزيد عن 33 ألف مركبة باستخدام زيوت شِل عالية الأداء.

ويعزز هذا التجديد رؤيتنا المشتركة:

✅ تعزيز الابتكار وكفاءة التشغيل

✅ تمكين الإدارة المستدامة للأسطول

✅ المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

نعمل معًا على تعزيز مستقبل التنقل في المملكة من خلال الأداء والموثوقية والقيمة طويلة الأمد.

-انتهى-

#بياناتشركات