دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الجامعة البريطانية في دبي عن إطلاق أول برنامج ماجستير علوم مشترك في إدارة المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع جامعة ليدز. ويقدّم هذا البرنامج الرائد تعليماً عالمياً رفيع المستوى يجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة للجامعة البريطانية في دبي والتميز الأكاديمي المعترف به دولياً لجامعة ليدز، مما يوفّر للمهنيين في المنطقة تجربة تعليمية فريدة من نوعها.

ويُقدَّم البرنامج على أيدي نخبة من الخبراء والأكاديميين من المؤسستين، ليمنح الطلبة تجربة تعليمية عالمية ترتكز على احتياجات السوق المحلي. وسيكتسب الدارسون معرفة متقدمة ومهارات تطبيقية ورؤى دولية تمكّنهم من قيادة المشاريع المعقدة بثقة وكفاءة في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم.

ويمثل إطلاق البرنامج بداية شراكة أكاديمية جديدة بين الجامعة البريطانية في دبي، إحدى الجامعات البحثية الرائدة في المنطقة، وجامعة ليدز، المصنّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. ويلتزم الطرفان بتوسيع هذا التعاون لتعزيز فرص الطلبة وترسيخ الروابط التعليمية والبحثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال البروفيسور خالد المري، عميد البحث العلمي في الجامعة البريطانية في دبي:"يعكس هذا البرنامج النوعي التزامنا بتقديم تعليم مبتكر وعالمي المستوى يجمع بين التميز الدولي والخبرة الإقليمية. وهو يضع معياراً جديداً لتعليم إدارة المشاريع في دولة الإمارات، وسيسهم بشكل كبير في إعداد الجيل القادم من القادة القادرين على إحداث تأثير إيجابي ملموس في مختلف القطاعات".

ومن جانبه، قال الأستاذ المشارك لوكا سابيني، نائب مدير شؤون تعليم الطلبة في كلية الهندسة المدنية بجامعة ليدز، ونائب مدير البرنامج،

"نتطلع بشغف إلى استقبال الطلبة الجدد في برنامج الماجستير المشترك في إدارة المشاريع. سيوفر هذا البرنامج فرصة فريدة للاستفادة من خبرات التدريس في كل من جامعة ليدز والجامعة البريطانية في دبي ضمن هذا التعاون المتميز داخل دولة الإمارات. لقد كان إنجاز هذا المشروع ثمرة عمل جماعي حقيقي، وأعرب عن امتناني لجميع الزملاء والشركاء الذين أسهموا بخبراتهم وجهودهم في تحويله إلى واقع."

هذا ومن المقرر استقبال الدفعة الأولى من الطلبة قريباً للسنة الأكاديمية الجديدة، إيذاناً ببدء رحلة تعليمية نوعية تسهم في تطوير ممارسات إدارة المشاريع في دولة الإمارات وخارجها.

نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي بموجب قانون حكومي رقم 5 في عام 2003 من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي.. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

نشأت الجامعة من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والتجارية البريطانية ودبي لتقديم مساهمة فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. مؤسسو الجامعة هم مؤسسة آل مكتوم وهيئة دبي للتنمية والاستثمار (دبي القابضة الآن) ورولز رويس ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية (غرفة التجارة البريطانية في دبي الآن) وبنك الإمارات دبي الوطني.

يدير الجامعة مجلس يتشكل كل ثلاث سنوات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقد ساهم الدعم الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة البريطانية في دبي من خلال تحالفها مع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة في نجاحها. تشمل هذه الجامعات جامعة إدنبرة، وجامعة جلاسكو، وجامعة مانشستر - وجميعها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

الجامعة مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن مؤهلاتنا معترف بها دوليًا من قبل UK ENIC كما حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA يتضمن ضمان الجودة الداخلي لدينا العمليات التي تضمن أن تكون برامجنا وإنجازات الطلاب على قدم المساواة مع تلك الخاصة بشركائنا من الجامعات في المملكة المتحدة.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب و الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

تعمل الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرائدة بما في ذلك شريكها الرئيسي المساهم، مؤسسة صندوق المعرفة، وشركة أتكينز، ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئات الحكومية والهيئات المرتبطة بها في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن جامعة ليدز

تُعد جامعة ليدز واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، حيث تضم أكثر من 40 ألف طالب من نحو 140 دولة حول العالم. وتتمتع الجامعة بسمعة عالمية مرموقة في جودة التعليم والبحث العلمي.

وتتبنى الجامعة نهجاً قائماً على القيم، وتوظف خبراتها البحثية والتعليمية للإسهام في بناء مستقبل أفضل للبشرية من خلال التعاون لمواجهة التحديات المجتمعية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحقيق أثر مجتمعي إيجابي.

وتُعد الجامعة عضواً في مجموعة راسل للجامعات البحثية المكثفة، وشريكاً رئيسياً في معاهد آلان تورينغ وروزاليند فرانكلين ورويس.

