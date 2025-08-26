عمّان، الأردن– وقع البنك العربي ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) على اتفاقية استراتيجية يصبح بموجبها البنك العربي الراعي المصرفي الرسمي لليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر عدة دول في المنطقة.

وترتكز هذه الشراكة المتميزة على قيم مشتركة تتمثل في بناء الروابط والابتكار والسعي الدائم لتقديم تجارب حصرية، تحت مظلة الهوية المؤسسية البصرية الجديدة للبنك العربي والوصف التعريفي لشعار البنك "الوصول بداية".

ومن شأن هذا التعاون مع الليغا أن يساهم في تعزيز تواصل العلامة التجارية للبنك العربي مع الملايين من متابعي الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادرات حصرية، تشمل العروض الفريدة والمحتوى المشترك والوصول إلى تجارب كرة قدم لا تُنسى بحيث تقرب عملاء البنك العربي من قلب اللعبة.

ويعكس هذا التعاون مع الليغا اهتمام البنك العربي بإبراز تواجده على الساحة الرياضية محليا وإقليميا من خلال كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم، حيث يتجسد هذا الاهتمام عبر شراكة البنك ودعمه المتواصل للاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار نحو 14 عاما وكونه الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم (منتخب النشامى)، الذي حقق مؤخرا إنجازا تاريخيا بتأهله إلى كأس العالم 2026.

وفي تعليقها على هذه الشراكة قالت مايتي بينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لليغا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " نفتخر بشراكتنا مع البنك العربي، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الشراكة مبنية على التزام متبادل بالتميز والنمو، وستتيح لنا تقريب لاليغا من جماهيرها في جميع أنحاء المنطقة من خلال مبادرات مبتكرة وهادفة."

هذا وتمهد هذه الشراكة الطريق لمرحلة جديدة ومثيرة في مجال الرياضة والخدمات المصرفية من خلال الاستفادة من تميز البنك العربي وقوة علامته التجارية إقليميا والانتشار العالمي لليغا، لتوظيف الأحداث الرياضية بما يعزز الروابط والتواصل بين المجتمعات.

يذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها في نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخرا جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025" تقديرا للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على الصعيد المصرفي في المنطقة.

حول لاليغا

لاليغا، هي أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم. هي منظمة رياضية خاصة تتكون من 20 شركة رياضية عامة محدودة/أندية لاليغا إي إيه سبورتس، و22 ناديا في لاليغا هايبرموشين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين. لدى لاليغا أكثر من 247 مليون متابع حول العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بـ 20 لغة مختلفة. يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، ولديها أوسع شبكة دولية من أي مؤسسة رياضية، وهي موجودة في 34 دولة من خلال 10 مكاتب. تنفذ لاليغا عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول رابطة كرة قدم احترافية في العالم تطلق دوري للاعبي كرة القدم من ذوي التحديات الذهنية، يحمل مسمى: لاليغا جينوين مويبي.

حول البنك العربي

تأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمان، الأردن، مقراً له في العام 1930 وهو يمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية. وتشمل هذه الخدمات المصرفية المجالات التالية: الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والمنامة.