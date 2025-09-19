الإمارات العربية المتحدة– أعلن البنك العربي المتحد عن توقيع شراكة مع "إنترتينر"، أحد أشهر تطبيقات التوفير والخصومات، ليقدم لحاملي بطاقاته الائتمانية الجديد عضوية مجانية لمدة عام تتيح لهم الحصول على عروض متميزة.

تتيح هذه الميزة الحصرية لحاملي بطاقات البنك العربي المتحد الائتمانية الاستمتاع بتخفيضات فورية وبآلاف عروض "اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً" في اشهر المطاعم والمعالم الترفيهية والفنادق والمنتجعات الصحية وغيرها الكثير في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يتميّز البنك العربي المتحد كونه البنك الوحيد في الدولة الذي يتيح لعملائه الاستفادة الكاملة من جميع عروض تطبيق "إنترتينر" مما يعزز مكانته كبنك رائد في تقديم مكافآت مصرفية مبتكرة ترتبط بأسلوب الحياة، ويجسد التزامه بتوفير قيمة مضافة لعملائه.

حضر فعالية التوقيع امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، و دونا بينتون، مؤسسة و الرئيس التنفيذي ,"إنترتينر"، إلى جانب نخبة من كبار التنفيذيين من الجانبين.

تعليقاً على الشراكة قال امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد:"إن عروض بطاقتنا الائتمانية الجديدة تستند على ركيزتين أساسيتين؛ تلبية احتياجات العائلات، ودعم المتطلبات اليومية للأفراد. وأنا على ثقة بأن شراكتنا الحصرية مع "إنترتينر" ستعزز هاتين الركيزتين، وستتيح لعملائنا الاستفادة من مجموعة من المزايا المصممة بعناية خصيصاً لهم."

يحتوي تطبيق "إنترتينر" على أكثر من 10,000 عرض "اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً" تشمل المطاعم، والرفاهية، والوجهات الترفيهية، والأنشطة العائلية، والإقامة الفندقية، والخدمات اليومية. ومن بين أبرز الوجهات المشاركة،إيوان، Mott32، فندق والدورف أستوريا، كيدزانيا، ليغولاند®، وايلد وادي، وغيرها، مما يوفر للعملاء خيارات واسعة من التوفير تتناسب مع أسلوب حياتهم.

من جانبها، قالت دونا بينتون، مؤسسة و الرئيس التنفيذي"إنترتينر ":"لطالما كان هدفنا في "إنترتينر" جعل التوفير بسيطاً وقيّماً ومتاحاً للجميع. هذه الشراكة مع البنك العربي المتحد تجسد هذا المفهوم من خلال تمكين آلاف الأعضاء الجدد في الإمارات من الاستمتاع بتجارب مميزة. نحن متحمسون لمساعدة حاملي بطاقات البنك العربي المتحد الائتمانية على الاستمتاع بما يحبونه أكثر، مقابل إنفاق اقل."

ومع استمرار توسع شبكة شركاء "إنترتينر" تجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين المؤسستين، والمتمثلة في تقديم قيمة حقيقية للأعضاء، ودعم نمو الأعمال في دولة الإمارات. كما تعزز هذه الخطوة مكانة البنك العربي المتحد كبنك يركز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة مدعومة بمزايا اسلوب حياة تواكب تطلعات عملائه.

نبذة عن the ENTERTAINER Business

من خلال "إنترتينر"– التطبيق الرائد لتوفير أسلوب الحياة في المنطقة بشبكة تضم أكثر من 10,000 شريك حول العالم – تقدم منصة "the ENTERTAINER Business" حلول برامج ولاء ومكافآت مخصصة لأكثر من 250 شركة عالمية. وتساعد المنصة الشركات على تصميم برامج تسهم في تعزيز استقطاب العملاء، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، وتحقيق تفاعل رقمي متعدد القنوات قائم على البيانات.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة:business.theentertainerme.com.