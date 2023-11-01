أصبح البنك السعودي للاستثمار الشريك الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني

شهادة على التزام البنك السعودي للاستثمار تجاه عملائه بتقديم تجارب فريدة من نوعها

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن البنك السعودي للاستثمار اليوم، توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم. حيث يهدف هذا التعاون إلى تقديم تجارب فريدة لعملاء البنك السعودي للاستثمار.

وأكد البنك السعودي للاستثمار خلال حفل التوقيع الرسمي على أن هذه الشراكة، ستمكّن البنك من التواصل مع مشجعي ريال مدريد في المملكة العربية السعودية لتقديم تجارب فريدة.

تعد هذه الشراكة جزءً من التزام البنك السعودي للاستثمار، بتحقيق الريادة في مكافآت العملاء.

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