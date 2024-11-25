الشراكة تدعم أولويات ومستهدفات رؤية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك")، أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع أريبا، المزود العالمي للبنية التحتية للمدفوعات، ليصبح أوّل مصرف في دولة الإمارات يتيح حلول البطاقات والدفع الشاملة من أريبا لشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة. وتهدف الشراكة إلى دعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات من خلال تزويدها بقدرات مرنة وبنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لإدارة البطاقات، بما يسهم في تسريع نمو منظومة الدفع الرقمي في الدولة.

البنك التجاري الدولي يتعاون مع أريبا لتعزيز حلول الدفع لشركات التكنولوجيا المالية في الإمارات

سيتيح هذا التعاون للبنك التجاري الدولي إمكانية الاستفادة من منصة الدفع المتطورة التابعة لأريبا لتزويد شركات التكنولوجيا المالية بحلّ فعال وعملي لإطلاق وإدارة منتجات المدفوعات الرقمية. وفي ضوء استحواذ دولة الإمارات على 46% من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف الاتفاقية إلى تحقيق المزيد من الازدهار في مشهد التكنولوجيا المالية المحلي من خلال مساعدة الشركات على تبني حلول مبتكرة ودخول مشهد المنافسة في سوق الخدمات المالية في الإمارات.

تأتي الاتفاقية في ظل النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الأصول المدارة في القطاع إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يستمر ازدهار وتوسع مشهد التكنولوجيا المالية في الإمارات، مدفوعاً بنمو التجارة الإلكترونية والمبادرات الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات. وفي ظل هذا النمو، تشكل شراكة البنك التجاري الدولي مع أريبا إنجازاً مهماً كونها ستزود القطاع بحلول دفع مبتكرة تواكب تغيرات المستقبل وتدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تؤكد شراكتنا مع أريبا مدى التزامنا بتزويد شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات بحلول دفع متطورة. كما تنسجم هذه الاتفاقية مع رؤية البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية وتمكين شركات التكنولوجيا المالية بالأدوات التي تحتاجها للتميز وتحقيق النجاح في منظومة مالية سريعة التطور. ومن خلال شراكتنا مع أريبا، نسعى إلى دعم رؤية دولة الإمارات بالتحول إلى مركز عالمي رائد لتطوير التكنولوجيا المالية".

من جانبه، قال ماهر ميقاتي، الرئيس التنفيذي لشركة أريبا: "يسرنا أن نوحد جهودنا مع البنك التجاري الدولي لتقديم خدمة شاملة لإدارة برنامج إصدار البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الشراكة التزام أريبا بدعم شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية في الإمارات ومساعدتها على التعامل بسهولة وكفاءة مع مشهد المدفوعات المتغير. ومن خلال توفير بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسيع للمدفوعات، تدعم أريبا عملاءها في تسريع إطلاق برامج البطاقات، وتصمم المنتجات بعناية لتناسب احتياجاتهم الخاصة".

يُشار إلى أن الشراكة الجديدة تأتي ضمن استثمارات البنك التجاري الدولي المستمرة في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تعاونه مؤخراً مع zypl.ai، وهي شركة ناشئة متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم حلول الإقراض. وتدل هذه المبادرات على التزام البنك التجاري الدولي بدمج التكنولوجيا المتطورة في القطاع المالي، بما يرسخ التزامه بالابتكار ودعم منظومة التكنولوجيا المالية المزدهرة في دولة الإمارات.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، وتمكينهم ومساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، تم تكريم البنك التجاري الدولي بالعديد من الجوائز التقديرية المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط والبنك الأكثر ابتكاراً للعام ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط. كما تم تكريم البنك لابتكاراته الاستثنائية في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث فاز بعدة جوائز "ستيفي" وجائزة "ستيفي" الذهبية للابتكار في تطوير التكنولوجيا (الخدمات المالية).

البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: توفيق عثمان

toufik.osman@cbi.ae

نبذة عن شركة أريبا

أريبا هي شركة رائدة عالمياً في مجال البنية التحتية للمدفوعات، وتعمل على تمكين البنوك، والمؤسسات غير المصرفية، وشركات التكنولوجيا المالية عبر تزويدها بحلول دفع آمنة ومبتكرة وقابلة للتطوير والتوسيع. وتساهم منصتها الشاملة في تبسيط آلية إجراء المدفوعات وتلقيها من قبل الأفراد والشركات إلى جانب تقديم خدمات سهلة وسلسة عبر كامل سلسلة القيمة في مجال المدفوعات.

وتوفر الشركة منظومة شاملة ومتكاملة تضمن المرونة والسرعة في الاستجابة لبيئة الأسواق المتغيرة، مما يوفر خيارات دفع فعالة يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات. وتحظى أريبا بثقة رواد الصناعة، حيث تتكيف مع ظروف أي منطقة جغرافية، مما يساعد الشركات على ريادة مشهد المدفوعات الرقمية.

اطلع أكثر على قدرات وإمكانات تجربة المدفوعات الانسيابية مع أريبا واحجز موعدك للحصول على اختبار عملي لحلول الشركة عبر areeba.com.

أريبا هي شركة رائدة عالمياً في مجال البنية التحتية للمدفوعات، وتعمل على تمكين البنوك، والمؤسسات غير المصرفية، وشركات التكنولوجيا المالية عبر تزويدها بحلول دفع آمنة ومبتكرة وقابلة للتطوير والتوسيع. وتساهم منصتها الشاملة في تبسيط آلية إجراء المدفوعات وتلقيها من قبل الأفراد والشركات إلى جانب تقديم خدمات سهلة وسلسة عبر كامل سلسلة القيمة في مجال المدفوعات.

وتوفر الشركة منظومة شاملة ومتكاملة تضمن المرونة والسرعة في الاستجابة لبيئة الأسواق المتغيرة، مما يوفر خيارات دفع فعالة يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات. وتحظى أريبا بثقة رواد الصناعة، حيث تتكيف مع ظروف أي منطقة جغرافية، مما يساعد الشركات على ريادة مشهد المدفوعات الرقمية.

اطلع أكثر على قدرات وإمكانات تجربة المدفوعات الانسيابية مع أريبا واحجز موعدك للحصول على اختبار عملي لحلول الشركة عبر areeba.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع :جيدا الطويل

jtawil@areeba.com

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