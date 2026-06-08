مسقط: انسجامًا مع التزامه المتواصل بمواكبة أنماط الحياة المتغيرة واستباق تطلعات عملائه، أطلق البنك الأهلي خدمة حصرية ومجانية لتسهيل إجراءات السفر في المطار لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع خدمة "مراحب" التابعة لشركة ترانزُم. وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز تجربة السفر من خلال تمكين العملاء المؤهلين من الاستفادة من خدمات مجانية تشمل استلام الأمتعة، والمساعدة في إجراءات إنهاء السفر بالمطار، وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل موعد الرحلة، بما يعكس حرص البنك على تقديم مزايا نوعية مدروسة تتماشى مع احتياجات شريحة عملائه المتميزة وتعزز من جودة تجربتهم المصرفية وأسلوب حياتهم.

وتتوفر هذه الخدمة حصريًا لحاملي لفئة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك حتى الفترة الممتدة الى 31 أغسطس 2026. وبموجب هذه الخدمة، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة نقل الأمتعة مجاناً لما يصل إلى أربع حقائب. كما يشترط إجراء الحجز قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة على الأقل، على أن تتوفر خدمة استلام الأمتعة في كل من مسقط وصلالة ضمن نطاق لا يتجاوز 50 كيلومترًا من المطار.

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الأهلي المتواصل بتطوير تجارب مصرفية تتمحور حول العميل وتتجاوز نطاق الخدمات البنكية التقليدية. ومع استمرار تطور تطلعات العملاء، تتجه المؤسسات المالية بشكل متزايد نحو تقديم مزايا أكثر تميزًا تتكامل مع متطلبات الحياة اليومية واحتياجات السفر. ومن خلال هذه الشراكات النوعية، يواصل البنك الأهلي تعزيز القيمة المضافة التي يقدمها للعملاء عبر توفير مزايا عملية تجمع بين الكفاءة والراحة وتعزيز الخدمات الشخصية.

في إطار مواصلة البنك الأهلي توسيع وتطوير محفظته من الخدمات، يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مزودي خدمات ذوي موثوقية عالية، بما يتماشى مع معاييره في الجودة والاعتمادية والتميز في خدمة العملاء. ويعكس التعاون مع شركة ترانزُم هذا النهج، ويؤكد التزام البنك المستمر بتقديم مزايا ذات قيمة ملموسة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء. ومن خلال هذه الشراكات النوعية، يواصل البنك الأهلي تعزيز منظومة القيمة المضافة لديه، بما يدعم جودة وتنوع الخدمات المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.

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