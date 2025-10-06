مسقط: تأكيدًا على التزامه بالخدمات المصرفية المسؤولة والحفاظ على البيئة، أعلن البنك الأهلي مؤخرًا عن إنجاز مشروع مواقف السيارات المزودة بالطاقة الشمسية في المقر الرئيسي للبنك. وتمثل هذه المبادرة تقدمًا ملموسًا في أجندة البنك البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ تسلّط الضوء على دمج الطاقة المتجددة في العمليات اليومية. ومن خلال اعتماد الطاقة الشمسية، يساهم البنك الأهلي في دعم التحوّل نحو الطاقة الخضراء في سلطنة عُمان وأهدافها المناخية الوطنية، ويُكرّس في الوقت ذاته ممارسات تراعي المعايير البيئية في مختلف منشآته.

تعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح طاهر بن البخش البلوشي - مدير عام أول - الاستراتيجية والتحول المؤسسي والتقنية والمشاريع من البنك الأهلي قائلاً: "لم تعد المسؤولية البيئية مجرد خيار، بل غدت توجه مشترك نحو مستقبل أكثر استدامة. واليوم، أمام المؤسسات فرصة لقيادة التغيير بالقدوة من خلال خطوات مدروسة وملموسة تُحدث أثراً حقيقياً. إن ترسيخ الاستدامة في صميم استراتيجياتنا يضمن أن يسير التقدّم جنباً إلى جنب مع المسؤولية."

وأضاف طاهر البلوشي:" لا نتعامل مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كمتطلب تنظيمي، بل نراها فرصة لإعادة النظر في طريقة عملنا ونمونا وإسهامنا في خدمة المجتمع. ويجسد إنجاز مشروع مواقف السيارات الشمسية هذا التوجه، من خلال توظيف الطاقة المتجددة لتشغيل بنيتنا التحتية والحد من بصمتنا الكربونية. إنها خطوة مدروسة نحو التقدّم المستدام، نابعة من إدراكنا لمسؤوليتنا تجاه الأجيال الحالية والمقبلة."

يُعد النظام الكهروضوئي الجديد مصدرًا نظيفًا للطاقة، يتيح للبنك تقليل اعتماده على الكهرباء التقليدية المولدة، مما يسهم في خفض الأثر البيئي لعملياته. وإلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية، من المتوقع أن يُنتج هذا النظام ما يقارب 435,000 كيلوواط في الساعة من الكهرباء سنويًا. وسيسهم هذا الإنتاج في تقليص ما يقارب 250 طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، استنادًا إلى معامل الانبعاث الوطني البالغ 0.65 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط في الساعة، مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البنك البيئية والاجتماعية والحوكمة.

يتجاوز نظام مواقف السيارات الشمسية كونه مجرد تحسين وظيفي، ليجسّد بصورة ملموسة التزام البنك بالوعي البيئي، الذي تمثل في العديد من المنتجات والخدمات مثل تقديم خدمات استشارية مالية للمدينة المستدامة يتي – أول مدينة مستدامة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى رقمنة العديد من الخدمات المصرفية والتي تقلل من الاعتماد على الورق واستهلاكه.

ومع مواصلة البنك الأهلي توسيع مبادراته المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإنه يظل ملتزمًا بدعم الأهداف الوطنية والعالمية للاستدامة. ويُعد مشروع مواقف السيارات الشمسية خطوة متقدمة في هذا المسار، تُعزّز جهود البنك نحو بناء مستقبل أكثر مسؤولية وكفاءة في استهلاك الطاقة.

