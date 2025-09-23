الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن البنك الأهلي السعودي (SNB)، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، عن خططه لإطلاق حل إقراض عبر أنظمة نقاط البيع (PoS) هو الأول من نوعه لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتمد هذا الحل على تقنيات شركة "ترابط"، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم تقديمه من خلال شركة "جيديا"، إحدى أبرز مزودي حلول الدفع في المملكة. وتخضع هذه المبادرة لجميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي السعودي (ساما).

يساهم تعاون البنك الأهلي السعودي مع "ترابط" و"جيديا" بشكل مباشر في دعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال إتاحة وصول أسرع وأبسط وأكثر شمولاً إلى رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب اقتصاد المملكة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد سعود عبد العزيز باجبير، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد في البنك الأهلي السعودي (SNB) "بصفتنا البنك الوطني للمملكة، يلتزم البنك الأهلي السعودي بتقديم حلول مبتكرة تعزز تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال دمج خدمات الإقراض مباشرةً في المنصات التي تستخدمها هذه الشركات بشكل يومي، نعمل على جعل الوصول إلى التمويل أسرع وأسهل وأكثر شمولية. تمثل هذه المبادرة علامة فارقة في مسيرة القطاع المالي السعودي وخطوةً بارزة نحو تحقيق رؤية 2030."

توفر شركة "ترابط" حلول ذكية التي تدعم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، مما يمكن البنوك مثل البنك الأهلي السعودي (SNB) من تجاوز نماذج الإقراض التقليدية وتقديم تجارب ائتمانية فورية ومصممة خصيصاً ضمن المنصات التي تعتمد عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وصرح عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ترابط": "نفخر بأن نكون الشريك التقني للبنك الأهلي السعودي (SNB) في هذه المبادرة البارزة. فمن خلال تقريب خدمات التمويل إلى نقطة الحاجة، تٌمكن "ترابط" من الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع البنك الأهلي السعودي (SNB) و"جيديا"، نٌقدم الابتكار على مستوى وطني ونٌحدث تحولاً في تمويل هذا القطاع في المملكة، مما يدعم بشكل مباشر أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالشمول المالي والنمو الأقتصادي".

مع امتداد الشبكة الإقليمية لتجار "جيديا" التي تشمل ما يقارب مليون جهاز نقطة بيع، فإن هذه المبادرة تجلب التمويل مباشرة إلى منظومة المدفوعات الخاصة بالتجار عبر قنوات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. وصرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيديا"، السيد عمر ياسين، قائلاً: "لطالما كانت مهمة "جيديا" هي تمكين التجار بحلول دفع متكاملة. ومن خلال هذه الشراكة، نحن نقدم التمويل مباشرة في نفس المنصة التي يستخدمها عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتنمية أعمالهم. ويمثل ذلك تطوراً طبيعياً في رحلتنا نحو تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية."

سيتم إطلاق المرحلة الأولى قريباً، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً مباشراً إلى التمويل المقدم من البنك الأهلي السعودي (SNB)، والمدعوم بتقنيات "ترابط"، دون الحاجة لمغادرة بيئة نقاط البيع الخاصة بهم. ومن خلال أزالة الحواجز وتقليص فترات الانتظار، يهدف الشركاء معًا إلى سد الفجوة التمويلية في المملكة وتعزيز دور ريادة الأعمال.

نبذة عن البنك الأهلي السعودي (SNB):

يُعد البنك الأهلي السعودي (SNB) أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، ويضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين التحول الرقمي في القطاع المصرفي. ويحرص البنك على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تُلبي تطلعات الجيل الرقمي، من خلال حلول ذكية وتجارب مصرفية متقدمة تواكب أسلوب حياة العملاء واهتماماتهم.

حول جيديا:

تُعد جيديا شركة تقنية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، حيث تقدم حلولاً في التكنولوجيا المصرفية الرقمية، وأجهزة الدفع الذكية، وحلول إدارة الأعمال لقطاعات التجزئة والتجارة الرقمية، وتخدم حالياً أكثر من 650,000 تاجر حول العالم. وتوسّع الشركة عملياتها على المستوى الدولي، حيث تعمل حالياً في دولة الإمارات ومصر.

تؤمن جيديا بأن أحدث تقنيات الدفع والتجارة يجب أن تكون متاحة، وبأسعار مناسبة، وسهلة الاستخدام للجميع. وتواصل الشركة تركيزها على مهمتها الأساسية المتمثلة في تمكين التجار بالأدوات التي تساعدهم على بدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها، وهو ما يشكل جوهر ما تقوم به جيديا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.geidea.net

نبذة عن "ترابط"

"ترابط" هي المنصة الرائدة في المصرفية المفتوحة والتمويل المُدمج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخاضعة للتنظيم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين. تقدم الشركة بنية تحتية آمنة لواجهات برمجة التطبيقات (API)، تتوافق مع اللوائح المحلية، وتدعم المؤسسات المالية والمنصات الرقمية في توفير منتجات وتجارب مالية مخصصة وسلسة، وفق رؤيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في المنطقة.

